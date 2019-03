Hauptmenü Start





Young Euro Classic 2019 Jubiläumsprojekte und Besonderes der Saison 2019 geschrieben von: Redaktion am 02.03.2019, 11:46 Uhr

paperpress563 Erstmals in seiner 20-jährigen Geschichte präsentiert Young Euro Classic einen ganzen Werkkomplex als Zyklus. Alle neun Symphonien und noch weitere Werke Beethovens werden von insgesamt elf Jugendorchestern aus aller Welt in einer Festivalsaison aufgeführt. Young Euro Classic 2019 zelebriert damit den ‚Auftakt‘ für den im nächsten Jahr anstehenden 250. Geburtstag des Genies. Das Projekt ermöglicht den jungen Musikern und Orchestern eine jugendliche Auseinandersetzung mit diesem einzigartigen Tonkünstler und seiner von Aufklärung und Humani-tät geprägten Musik. Der vollständige Zyklus trägt einerseits der Bedeutung Beethovens für unsere klassische Musikkultur Rechnung, andererseits be-legt er auf eindrucksvolle Weise den Ehrgeiz, das Selbstbewusstsein und die kulturell-gesellschaftliche Verantwortung der internationalen Jugendorchester.





19.07.2019: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Symphonie Nr. 6 und Symphonie Nr. 5

22.07.2019: Nationales Jugendorchester Rumäniens - Symphonie Nr. 4

24.07.2019: Nationale Jugendphilharmonie der Tür-kei - Symphonie Nr. 8

26.07.2019: Jovem Orquestra Portuguesa

Symphonie Nr. 7

28.07.2019: Nationales Jugendorchester der Slowa-kei - Symphonie Nr. 2

29.07.2019: Orquesta Sinfónica Nacional de Infan-tes y Jovenes, Chuile - Symphonie Nr. 3

31.07.2019: Galilee Chamber Orchestra, Israel-Palästina - Symphonie Nr. 1

04.08.2019: European Union Youth Orchestra

Symphonie Nr. 9 (zum Mitsingen)



Eine eindringliche Friedensbotschaft



Dem Galilee Chamber Orchestra gelingt Sensationelles: Mehr als 30 junge Israelis und Palästinenser spielen in gleicher Anzahl in einem klassischen Orchester zusammen. Das Ensemble leistet damit Pionierarbeit. 2012 gegründet, war es eines der ersten Orchester in Israel, in denen arabische und jüdische Musiker gemeinsam spielten. Seit seiner Gründung ist der Pianist und Dirigent Saleem Ashkar der musikalische Leiter und entscheidende Motor des Galilee Chamber Orchestra. Aus Nazareth stammend, lebt er heute in Berlin. Das Galilee Chamber Orchestra gibt am 31. Juli 2019 sein Debüt bei Young Euro Classic.



Inklusion – Musik als universelle Sprache



Zum ersten Mail treten bei Young Euro Classic Mit-glieder von Notas de Contacto, einem Ensemble von Menschen mit Behinderung, gemeinsam mit einem nationalen Jugendorchester auf, dem portugiesischen Jugendorchester Jovem Orquestra Portuguesa (JOP).



Der künstlerische Leiter, Mitbegründer und Dirigent des JOP, Pedro Carneiro, sagt über den bevorstehenden inklusiven Konzertabend: „Für uns ist jeder Auftritt ein Statement. Wenn wir daran glauben, dass Musik eine universelle Sprache ist, dass sie sozialen Wandel ermöglicht, dann müssen wir das genauso für alle auf der Bühne erlebbar machen. Daher kommen wir mit einem inklusiven Werk nach Berlin.“ Dieses neue, inklusive Werk wurde eigens von dem aus Lissabon stammenden João Godinho komponiert, der darin verschiedene Arten von Beziehungen zwischen beiden Ensembles erkunden möchte, „vor allem die Kooperation, aber auch die gegenseitige Provokation“. Das Jovem Orquestra Portugues steht gemeinsam mit Mitgliedern von Notas de Contacto am 26. Juli 2019 auf der Bühne des Konzerthauses.



Premiere! Young Euro Classic feiert acht Debüts aus allen Himmelsrichtungen



Young Euro Classic präsentiert immer wieder neue Gesichter und Ideen: Gleich acht Debüts erwarten das Publikum in der Festivalsaison 2019. Die größtenteils noch sehr jungen Orchester kommen aus allen Himmelsrichtungen und legen für ihren Auftritt beim Festival beachtliche Distanzen zurück. Von Russland bis zur Dominikanischen Republik, von Chile bis zur Slowakei und von China bis in die USA. Unabhängig von den großen geographischen Entfernungen gibt es einen sie alle verbindenden Bezugs-punkt: die klassische europäische Musiktradition.



Am 20. Juli 2019 tritt das International Tatarstan Youth Orchestra mit Ensemblemitgliedern aus Russland und Deutschland und einer erst 11-jährigen Solistin auf.

Am 21. Juli 2019 bringt das Orquesta Sinfónica Na-cional Juvenil aus der Dominikanischen Republik eine Mischung aus Klassikern und neuer Musik auf die Bühne des Konzerthauses am Gendarmenmarkt.

Am 27. Juli 2019 schlägt das Young Euro Classic Festivalorchester Griechenland-Deutschland feat. Underground Youth Orchestra Athen und Kammer-orchester Julius Stern der UdK Berlin eine musikalische Brücke zwischen Griechenland und Deutsch-land.

Am 28. Juli 2019 feiern die jungen Musikerinnen und Musiker des neu gegründeten Nationalen Jugendorchesters der Slowakei ihr Debüt bei Young Euro Classic. Als Solist bringen sie Miki Skuta, einen der bedeutendsten Pianisten der Slowakei, mit.

Am 29. Juli 2019 hat das Orquesta Sinfónica Nacional de Infantes y Jovenes aus Chile seinen ersten Auftritt bei Young Euro Classic. Es präsentiert eine Rarität: das Gitarrenkonzert des Mexikaners Manuel Ponce.

Am 31. Juli 2019 tritt der Pianist und künstlerische Leiter Saleem Ashkar mit seinem Galilee Chamber Orchestra gemeinsam mit Musikern aus Israel und Palästina auf.

Am 5. August 2019 gibt das National Youth Orchestra of China sein Debüt. Es wurde erst vor zwei Jahren gegründet und vereint 100 junge Orchester-mitglieder. Es ist bereits in der Carnegie Hall in New York aufgetreten und geht nun erstmals auf Europa-Tournee.

Am 6. August 2019 findet Young Euro Classic 2019 mit dem National Youth Orchestra of the USA seinen krönenden Abschluss. Das Orchester wurde 2013 als Initiative der Carnegie Hall in New York gegründet und vereint die besten jungen Musikerinnen und Musiker der gesamten USA. Am Pult steht der Top-Dirigent Sir Antonio Pappano, begleitet wird das Orchester von der international erfolgreichen Mezzosopranistin Dame Sarah Connolly.



Europa leben



Young Euro Classic entstand als proeuropäische Initiative. In seinem Jubiläumsprogramm beschwört das Festival deshalb die europäische Einheit unter anderem mit dem Auftritten des National Youth Orchestra of Great Britain. Während die Politik schwer um Lösungen ringt, symbolisiert das von Mark Wigglesworth dirigierte Orchester, wofür Young Euro Classic steht: Gemeinsames Musizieren eröffnet Wege hin zu Austausch und kultureller Diplomatie. Das National Youth Orchestra of Great Britain tritt am 1. August 2019 bei Young Euro Clas-sic auf.



Das European Union Youth Orchestra gehört seit der Gründung von Young Euro Classic zu den jährlichen Highlights. In diesem Jahr bestreiten die jungen Musiker aus ganz Europa ein ganzes Europa-Wochenende, beginnend mit einem Konzert am 2. August 2019 unter der Leitung von Vasily Petrenko und mit dem renommierten Solisten Nicolas Altstaedt am Violoncello. Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildet Beethovens 9. Symphonie am 4. August 2019.



Jubiläumsprojekte



Dank verlässlicher Partner und großzügiger Unterstützer kann Young Euro Classic in seinem Jubiläumsjahr weitere attraktive Projekte verwirklichen. Für alle Jubiläumsprojekte konnten extra Mittel eingeworben werden.



Music is my first love.



Das Kinderfestival im Jubiläumsjahr

23.-28. Juli 2019 (in Planung)



Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren soll bei Music is my first love ein vielseitiges Programm rund um klassische Orchestermusik erwarten. Mit-machen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht. Als Höhepunkt ist die Vorstellung der unterschied-lichen Formate vor großem Publikum am Sonntag, den 28. Juli 2019, geplant. Das Kinderfestival im Jubiläumsjahr soll mit Förderung der Staatsministerin für Kultur und Medien durchgeführt werden. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Kahrs, unterstützt die Planungen.



Young Euro Classic Festivalorchester Griechenland-Deutschland - 27. Juli 2019



Mit großem Ehrgeiz hat Young Euro Classic stets das Ziel verfolgt, neue Orchesterformationen anzustoßen, wie z.B. das Friedensorchester mit Musikern aus Russland, Deutschland, der Ukraine und Armenien oder das Türkisch-Deutsche Festivalorchester.



In diese Tradition reiht sich auch das Konzert mit dem Young Euro Classic Festivalorchester Griechen-land-Deutschland ein. Das Ensemble entsteht aus dem griechischen Underground Youth Orchestra Athen und dem Kammerorchester Julius Stern der Universität der Künste Berlin. 65 junge Musiker finden sich in einer Arbeits- und Begegnungsphase vom 21. bis 26. Juli 2019 zum interkulturellen und musikalischen Austausch zusammen. Garant für das Gelingen dieses Projektes ist der weltberühmte Dirigent Christoph Eschenbach, der bereits mehr-fach bei YEC für fulminante Konzerte gesorgt hat. Das Projekt wird ermöglicht durch die Unterstützung des Familienministeriums und eines großzügigen privaten Spenders.



Mitsingkonzert „Ode an die Freude“ 4. August 2019



Beim krönenden Abschluss des Europa-Wochenendes mit dem European Union Youth Orchestra sind alle Berliner und Berlin-Besucher eingeladen, ihre Stimme für die europäische Sache zu erheben und den letzten Satz von Beethovens Chor der „Ode an die Freude“ mitzusingen – sowohl im Konzertsaal als auch draußen auf dem Gendarmen-markt. Dieses Konzert ist eine gemeinsame Initiative von der KfW Bankengruppe und Young Euro Classic.



Europa – Meine Heimat? Meine Zukunft? 5. August 2019, 18 Uhr



Berliner Oberstufen-Schüler/innen haben über diese Fragen nachgedacht. Sind in sich gegangen. Haben geschrieben. Diskutiert. Gedichtet. Und für ihre Aussagen eine Form gefunden. Und regen so zum Nachdenken über Europa an. Sie reden. Rappen. Sie machen Musik. Die 16- und 17-jährigen kommen vom Eckener-Gymnasium in Mariendorf und der John-F.-Kennedy-Schule in Zehlendorf. Das Projekt findet in Kooperation mit dem internationalen literaturfestival berlin (ilb) statt.



Europa zwischen Traum und Trauma 6. August 2019, 18 Uhr



Vier Autorinnen und Autoren über verlorene Hoffnungen und neue Perspektiven: Michal Hvorecky, Sa¨a Stani¨ić, Tanja Maljartschuk, Jonas Bengtsson kommen aus der Slowakei, Bosnien-Herzegowina, der Ukraine und Dänemark. Sie haben vor mehr als zehn Jahren schon im Rahmen des Festivals über ‚ihr Europa‘ geschrieben. Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie haben inzwischen viel erlebt. Große Literaturpreise gewonnen. Und eine Menge zu erzählen. Das Projekt kann dank der Unterstützung der BMW Foundation Herbert Quandt stattfinden.



Wissenschaft meets Musik 25. und 31. Juli 2019, jeweils 18:30 Uhr



Eine neue Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft ermöglicht den Besuchern von Young Euro Classic an zwei Abenden spannende Perspektiven auf die Welt der klassischen Musik. Wissenschaftlerinnen der Kognitions- und Neurowissenschaft sowie der Empirischen Ästhetik teilen im Vor-feld zweier Konzerte ihre Expertise mit dem Publikum. So berichten sie z.B. darüber, wie Musik auf Hirnstrukturen wirkt und wie sich das menschliche Hörempfinden gewandelt hat.



www.young-euro-classic.de



Quelle: Young Euro Classic





