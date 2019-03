Hauptmenü Start





TIER ist hier... geschrieben von: Redaktion am 01.03.2019, 05:01 Uhr

paperpress563 ...heißt es ab dem 1. März in Berlin auf dem EUREF-Campus. Der eScooter-Sharing-Anbieter TIER startet dort im Rahmen eines Pilotprojekts mit 20 eScootern seinen Service in Deutschland. Auf dem gesamten Gelände können Nutzer und Interessenten die TIER-Scooter ab heute kostenlos testen. Dazu müssen sich die Nutzer lediglich die TIER-App herunterladen und einen Account erstellen. Das Pilotprojekt ist für alle Interessenten offen und dauert bis zur Ratifizierung der offiziellen Zulassung von Elektrokleinstfahrzeugen auf öffentlichen Straßen an.





“TIER ist ein Berliner Unternehmen und entsprechend freuen wir uns sehr, dass wir unseren ersten Piloten in Deutschland ab dem 1. März hier in Berlin auf dem EUREF-Campus starten können”, begrüßte Lawrence Leuschner, Gründer und CEO von TIER, den Start des Projekts. Der 5,5 Hektar große EU-REF-Campus ist einer der führenden Standorte für Unternehmen aus den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität und testet regelmäßig innovative Mobilitätskonzepte auf seinem Gelände.



„Der EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg ist ein Zukunftsort. In unserem Reallabor können innovative Mobilitätslösungen und Sharingangebote bereits vor dem offiziellen Marktstart in Deutschland präsentiert und ausprobiert werden. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit TIER”, meint Karin Teichmann, Mitglied des Vorstandes der EUREF AG.



Wer steht hinter TIER Mobility?



Das Gründerteam besteht mit Lawrence Leuschner (reBuy), Julian Blessin (COUP – eScooter Sharing) und Matthias Laug (Lieferando) aus einigen der er-fahrensten Gründern Deutschlands. Für die Markt-einführung in Europa hat das Startup Investments in Höhe von insgesamt 27 Mio. Euro von Northzone, vom österreichischen Risiko-Kapitalgeber Speedinvest, vom Berliner Kapitalgeber Point Nine Capital sowie von Kibo Ventures erhalten. Die Vision von TIER ist es, eine echte Alternative zu konventionell betriebenen Fahrzeugen anzubieten, bei dem so-wohl das Emissions- als auch das Platzproblem in Städten gelöst werden.



Über TIER Mobility



TIER ist hier, um urbane Mobilität zum Guten zu verändern! TIER bietet elektrische Scooter im Sharing für die letzte Meile in Städten an. Mit dieser neuen Art der Mobilität führt TIER eine saubere und umweltfreundliche Art der Fortbewegung in der Stadt ein. Ziel ist es, gemeinsam mit seinen Kunden und lokalen Stadtverwaltungen den Status quo in den europäischen Städten nachhaltig zu ändern und den urbanen Lebensraum endlich von Abgasen, Stau und Lärm zu befreien. Red.



Weitere Informationen: www.tier.app



Quelle: TIER Mobility



