Gravierende Unterschiede zwischen ARD- und ZDF-Umfragen geschrieben von: Redaktion am 23.02.2019, 03:13 Uhr

paperpress562 Am 21. Februar veröffentliche die ARD ihren von Infratest dimap ermittelten Deutschlandtrend. Zwischen dem 19. und 20. Februar wurden 1.029 wahlberechtigte Bürger befragt. Hier die Ergebnisse: CDU 30%, SPD 18%, Grüne 18%, FDP 8%, Linke 8%, AfD 12%.



Nur einen Tag später, am 22. Februar 2019, veröffentlichte das ZDF sein von der Forschungsgruppe Wahlen ermittelte Politbarometer. Zwischen dem 19. und 21. Februar 2019 wurden 1.266 Personen befragt. Das Ergebnis: CDU 31%, SPD 15%, Grüne 20%, FDP 7%, Linke 9% und AfD 13%.



Auffällig ist vor allem das Ergebnis für die SPD, ein Unterschied von drei Prozent zwischen ARD und ZDF. Auch der Zweiprozentunterschied bei den Grünen zwischen ARD und ZDF ist auffällig.



Zwischen dem 15. und 18. Februar befragte INSA 2.046 Wähler, die in der am 18. Februar veröffentlichen Umfrage der SPD 18 und den Grünen 15 Prozent bescheinigten. Am 19. Februar veröffentlichte Allensbach eine Umfrage unter 1.222 Wählern, die vom 1. bis 17. Februar befragt wurden, SPD 18 und Grüne 18,5 Prozent.



Das ZDF mit der Forschungsgruppe Wahlen weicht als einziger von dem kleinen Trend nach oben bei der SPD ab und sieht, anders als die anderen, die Grünen deutlich vor den Sozialdemokraten.







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

