Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Neue SPD-Fraktionsvorsitzende in Tempelhof-Schöneberg geschrieben von: Redaktion am 19.02.2019, 07:34 Uhr

paperpress562 Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg hat bei ihrer turnusmäßigen Vorstandswahl zur Mitte der Wahlperiode am 18. Februar unter Leitung von Melanie Kühnemann-Grunow (MdA) einen neuen Vorstand gewählt.





Neue Vorsitzende der SPD-Fraktion ist Marijke Höppner, bisher stellvertretende Vorsitzende sowie Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe und Sprecherin für Haushaltspolitik. Die 37-Jährige ist seit 2008 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung.



Sie ist als Fraktionsvorsitzende Nachfolgerin von Jan Rauchfuß, der nach sechs Jahren an der Spitze der Fraktion nicht noch einmal angetreten war. Er bleibt der Fraktion aber als Verordneter erhalten, und natürlich Marijke Höppner als Lebensgefährte und Vater der gemeinsamen Tochter. Die SPD zeigt, wie Rollentausch in der Familie funktionieren kann.



Seinen letzten offiziellen Auftritt als Fraktionsvorsitzender hatte Jan Rauchfuß beim paperpress-Grünkohlessen am 16. Februar, gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Lars Rauchfuß, der Kreisvorsitzender der SPD Tempelhof-Schöneberg ist. Es bleibt in der Familie. Im nächsten Jahr wird dann die Fraktionsvorsitzende am Grünkohlessen teilnehmen und die Tochter verbringt den Abend mit Papa.



Die Wahl von Marijke Höppner als Fraktionsvorsitzende hat aber noch eine andere Folge. Heute Nachmittag trifft sie sich mit Vertretern des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg. Vermutlich wird sie mitteilen, dass sie den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss niederlegt. Da der Vorsitz der SPD-Fraktion zusteht, erhält der JHA auf seiner nächsten Sitzung ebenfalls eine oder einen neuen Chef/in.



Der Vollständigkeit halber: Als stellvertretende Vorsitzende erneut in den Vorstand gewählt wurden Oliver Fey, Ingrid Kühnemann sowie Christoph Götz-Geene. Neu im Vor-stand ist Wiebke Neumann, Sprecherin der Fraktion für Soziales, Senioren und demografischen Wandel, die eben-falls zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde.



Marijke Höppner erhielt bei ihrer Wahl elf der 15 Stimmen, drei entfielen auf Axel Seltz, bei einer Enthaltung. Mit 15 Bezirksverordneten stellt die SPD die stärkste Fraktion. Die Grüne-Fraktion besteht aus 13 Mitgliedern, CDU zwölf, AfD sechs, Linke fünf, FDP vier. Im Bezirk bilden SPD und Grüne eine Zählgemeinschaft mit gelegentlicher freundlicher Unterstützung der Linken.



Der scheidende Vorsitzende Jan Rauchfuß erklärte: „Ich freue mich sehr über die Wahl von Marijke Höppner, gratuliere zu diesem großartigen Ergebnis und wünsche ihr und ihrem Vorstand ein glückliches Händchen für die Amtsführung. Ich danke der Fraktion, deren Vorsitzender ich fast sechs Jahre lang sein durfte, für die viele Unterstützung und die tolle Zusammenarbeit und freue mich auf das weitere gemeinsame Engagement für unseren Bezirk.“



Die neue Fraktionsvorsitzende Marijke Höppner erklärte anlässlich ihrer Wahl: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Wir werden den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre weiterführen. Die SPD-Fraktion wird auch zu-künftig dafür bekannt sein, konstruktive und sachorientierte Politik für die Menschen in Tempelhof-Schöneberg zu machen.“



Klare Ansage. Na, dann viel Erfolg.



Ed Koch









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

