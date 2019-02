Hauptmenü Start





Es läuft geschrieben von: Redaktion am 12.02.2019, 08:22 Uhr

paperpress562 Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) twitterte heute um 6.34 Uhr: „Hurra! Hier sind wir wieder mit den aktuellen Infos zum Verkehr. Es läuft bei Bahn, Bus und auf der Straße problemlos. Gute Fahrt weiterhin.“ Quelle: BZ online



Die Berliner Medien haben seit langem ein Auge auf die BVG geworfen. Im Wesentlichen wird über Aus-fälle und Verspätungen berichtet, aber nicht dar-über, wie viele Busse und Bahnen pünktlich ihr Ziel erreichen. Das sind nämlich über 95 Prozent. In Berlin wird alles schnell zur Krise erklärt. In unserem Newsletter vom 23. Januar 2019 schrieben wir:



„Wir sollten aber die Verhältnismäßigkeit wahren. Eine Krise sieht anders aus. Es könnte diese Krise in Kürze geben, wenn sich nämlich unser Finanzsenator Matthias Kollatz nicht mit der Gewerkschaft bei den laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentli-chen Dienst verständigt. Dann könnten die frustrierten BVGler mal zeigen, wie im Rahmen eines Warn-streiks eine echte Krise aussieht. Gabs übrigens schon in früheren Jahren. Und erstaunlicher Weise ist die Welt nicht untergegangen.“



So, und nun steht dieser Warnstreik bevor. Am Frei-tag stehen Busse und Bahnen still, nur die S-Bahn wird unterwegs sein. Dann können sich alle mal in Ruhe anschauen, was eine Krise ist, um es danach schätzen zu lernen, wenn alles wieder läuft. Schon morgen streiken die Kitas. BVGlern und Kita-Erzieher/innen sollte man nun endlich das bezahlen, was ihnen zusteht. Die FDP ist verzweifelt: „Nicht nur, dass die Hauptstadt in vielen Bereichen nicht funktioniert, nun kommen auch monatliche Warn-streiks dazu“, sagte Florian Swyter. Aber: „Es sei ‚absolut verständlich‘, dass die Arbeitnehmer sich Gehör verschaffen wollen. Doch das Geld sei begrenzt.“ Quelle: Berliner Zeitung



Die Prioritätensetzung ist falsch. Kostenlose Kitas und Schülertickets sind der falsche Weg, weil Menschen davon profitieren, die es nicht nötig haben, alimentiert zu werden. Das Geld sollte man lieber den Beschäftigten bei der BVG und in den Kitas geben.



Ed Koch



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

