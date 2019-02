Hauptmenü Start





Die Stimmungslage im Land geschrieben von: Redaktion am 05.02.2019, 06:31 Uhr

paperpress562 So schaut es politisch aus in Deutschland. Die Union ist in elf von 16 Bundesländern an der Regierung beteiligt und stellt sieben Ministerpräsidenten; die SPD ist in zwölf Ländern an bzw. mit an der Macht und stellt ebenfalls sieben Regierungschefs. Die Grünen entscheiden in neun Landesregierun-gen mit, in Baden-Württemberg ist der Ministerpräsident ein Grüner; in Thüringen hat auch die Linke einen Regierungschef, sie ist insgesamt in drei Landesregierungen vertreten. Und die FDP mischt in drei Regierungen mit. Das klingt nach Bunte Republik Deutschland. Während die FDP, ebenso wie die Linke in drei Landtagen derzeit nicht vertreten ist, sitzt die AfD in allen Landesparlamenten, ist aber nirgendwo an der Regierung beteiligt. Die Tabelle ist eine Momentaufnahme. In vier Bundes-ländern wird in diesem Jahr gewählt. Da können sich die Farben neu mischen. Aber auch nach den Wahlen in Bremen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird die AfD in keiner Landesregierung vertreten sein. In Thüringen aber könnte die AfD stärkste Partei werden und den Parlamentspräsidenten stellen. Gebannt schauen alle auf den 26. Mai, wenn das Europäische Parlament neu gewählt wird, ob mit oder ohne Groß Britannien. Ein Erstarken des Rechten Randes des Straßburger Parlaments könnte in Deutschland einiges ins Rutschen bringen. Auf das Ergebnis der SPD wird mit besonderer Spannung geschaut. Und bei der CDU muss sich zeigen, ob Merkels langer Abschied schon jetzt in eine für die Partei positive Richtung zeigt. Mit „Merkel muss weg“ kann die AfD nicht mehr in den Wahlkampf gehen. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer die nächste Bundeskanzlerin wird, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das Merz-Lager mit den alten Männern der CDU hat sich noch nicht geschlagen gegeben.





Kommen wir nun zu Berlin. Als Trost können sich die Berliner Genossen sagen, dass es in Baden-Württemberg (11%), Bayern (letzte Umfrage nur noch 6%), Sachsen (10%), Sachsen-Anhalt (14%) und Thüringen (12%) noch schlechter aussieht. Und der Bundestrend ist identisch mit den Berliner Umfragen. Es gibt aber eben auch Brandenburg (23%), Bremen (26%), Hamburg (30%), Hessen (19,8%), Mecklenburg-Vorpommern (22%), Niedersachsen (26%), Nordrhein-Westfalen (19%), Rheinland-Pfalz (24%), Saarland (26%) und Schleswig-Holstein (22%). Eine Umfrage, in der eine Drei vorne steht, wird es so bald in Berlin nicht wiedergeben.



Die SPD in Berlin hat das Problem, dass alles, was in der Koalition nicht ganz rund läuft, einzig und allein ihr angelastet wird. Michael Müller ist an allem schuld. Nicht der Linke Beliebtheitskönig Klaus Lederer oder die Grüne Lichtgestalt Ramona Pop. Von allen Seiten wird über die Verkehrspolitik gemeckert, für die seit zwei Jahren die Grünen zuständig sind. Das hat keine Auswirkungen. Ganz im Gegenteil. Die Werte der Grünen sind gut und der Ärger wird bei der SPD abgeladen. Für den Wohnungsbau ist Die Linke zuständig. Sich in einem Fünf-Jahres-Plan um acht Prozent verschätzt zu haben, ist eigentlich keine Katastrophe. 30.000 Wohnungen wären schön gewesen, 25.000 sind doch auch nicht ohne. Keine Fehleinschätzung wird verziehen. Und Schuld sind immer die Sozis. In der neuesten Umfrage von Forsa der Berliner Zeitung von heute legt Die Linke sogar zwei Punkte auf 20 zu, währen die Grünen zwei verlieren, von 23 auf 21. Die CDU gewinnt zwei Punkte von 17 auf 19, währen die AfD zwei verliert, von 13 auf elf. Die FDP legt einen Punkt zu, von sieben auf acht. Und auch die SPD legt seit der letzten Umfrage von Anfang Januar einen Punkt zu, von 15 auf 16.



Gibt es einen Ausweg für die SPD aus dem Tal der Tränen? Keinen realistischen. Also durchhalten bis zum Herbst 2021 und auf Besserung hoffen. Darauf, dass der BER fertig wird, denn dann sähe die Welt für die SPD schon ein wenig besser aus. Die Alternative, die der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja im September 2018 in paperpress angeboten hat, ist bislang bei der SPD auf taube Ohren gestoßen. Czaja rechnete vor, dass auch eine Koalition zwischen SPD, CDU und FDP möglich wäre. Man hätte in diesem Falle zwar nur eine Stimme Mehrheit im Parlament, dafür, dass das funktionieren kann, gibt es viele Beispiele. Zweieinhalb Jahre hat sich die Koalition mit den Grünen und der Linken für die SPD nicht ausgezahlt, da könnte man doch etwas Neues ausprobieren. Denn, so manches Spiel wurde schon in der zweiten Halbzeit gewonnen. Seinerzeit hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger dem Czaja-Vorschlag in paperpress eine Abfuhr erteilt. Er wäre für Neuwahlen. Ja, liebe CDU. Durch Neuwahlen kommt ihr mit euren 19 Prozent in absehbarer Zeit nicht an die Regierung. Besser jetzt mitregieren, als später gar nicht.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

