Der Kreislauf des Steuergeldes geschrieben von: Redaktion am 30.01.2019, 18:30 Uhr

paperpress561 Eine der umfangsreichsten Berichterstattung in der Geschichte von paperpress war die über eine Klein-gartenkolonie in der Marienfelder Säntisstraße. Wenn Sie unter www.paperpress.org in der Suchfunktion „Säntisstraße“ eingeben, öffnen sich 113 Artikel, die seit dem 29. Januar 2010 erschienen sind. Und so beginnt der erste: „350 Parzellen von Kleingärtnern befinden sich auf dem Areal an der Marienfelder Säntisstraße. Unbeschwert wurden in den letzten Jahre neue Wege und Wasserleitungen verlegt. Die Kleingartenkolonie ist eine Idylle. Hunderte von Menschen verbringen hier ihre Freizeit, die meisten seit vielen Jahren. Das Gelände gehörte der Deutschen Bahn. Ja, es gehörte, nämlich bis zum 31. Dezember 2009. Klamm-heimlich wurde es verkauft. Die Bahn scheint Geld zu brauchen.“



Bahngelände sind Volkseigentum, gehören also uns allen. Das hinderte die Deutsche Bahn nicht daran, zu Schnäppchenpreisen die Grundstücke zu verkaufen. Eine Heuschrecke nach der anderen kaufte und verkaufte wieder das Gelände, um dort alle nur denkbaren Potemkinschen Dörfer bauen zu wollen. Lange Zeit war ein Logistikzentrum im Gespräch, mitten im Wohngebiet. Über den Bau eines Bürotracks sind die Arbeiten nie hinausgekommen. Dafür musste aber ein großer Teil der Parzellen erst einmal platt gemacht werden. Die restlichen 80 Kleingärten grenzen nun an eine Brache, die zu-nehmend als Müllhalde verkommt. Es tut sich nichts auf dem Gelände, außer dass die übrig gebliebenen Laubenpieper hier noch ihre Sommer verbringen können.



Es war anfangs noch die Rede davon, dass der Erst-käufer das Areal an die Kleingärtner verkaufen wollte. Fünf Millionen Euro wollte er haben, berichteten die Betroffenen. Einen Bruchteil davon hatte der Investor selbst für das Grundstück bezahlt. So macht man Geschäfte. Den Kleingärtnern, darunter viele ältere Leute, war das zu teuer. Aus diesem Geschäft wurde nichts, aber aus anderen. Wie oft inzwischen das Grundstück weiterverkauft wurde, kriegt man kaum noch zusammen. Das Totalversagen des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg im Fall Säntisstraße ist in unseren Beiträgen ausführlich dokumentiert. Lange hat man nichts mehr von der Säntisstraße gehört. Bis gestern Abend. Manchmal lohnt es sich doch, in die Abendschau hineinzugucken. Bei der BVG wird mächtig gewaltig investiert. Und für alle neuen Busse und Bahnen braucht man auch Depots. Und was sehen unsere müden Augen? Eine Aufstellung.



An Position 4 steht: 2019 Betriebshoffläche Süd (Säntisstraße, Marienfelde) – derzeitiger Eigentümer GeWoBaG (sieh an!) – und jetzt kommt der Hammer: geschätzter Wert 24 bis 28 Millionen Euro. Also das Fünffache von dem, was der erste Käufer von den Kleingärtnern haben wollte. Was für eine Rendite in neun Jahren. Das heißt natürlich auch, dass die noch verbliebenen Kleingärtner auch die Flocke machen müssen. Das Problem ist nur, dass die restlichen 80 Parzellen ein Bleiberecht bis 2038 haben und dann natürlich entschädigt werden müssen.



Welche Fahrzeuge will die BVG dort abstellen? Die neuen Elektrobusse. Wenn die

Anwohner also demnächst ein Summen im Kopf hören, sind das nicht die Folgen

des Restalkohols vom Vortage, sondern die E-Busse, die ab vier Uhr morgens von Marienfelde, soweit die Batterien reichen, losfahren.



Fassen wir zusammen: Damit die Bahn Geld in die Kasse bekommt, hat sie ihre, also unsere, Grundstücke an Privatpersonen verkauft, die – wie sich herausgestellte – offenbar nie die Absicht hatten, dort etwas entstehen zu lassen. Es ging und geht nur um Spekulationen. In den neun Jahren waren es vermutlich vier oder fünf Eigentümer, die immer wieder zu einem höheren Preis gekauft und einen noch höheren verkauft haben.



Irgendwann hat sich unsere GeWoBaG in die Spirale eingeklinkt. Wozu? Um Wohnungen auf einem Gewerbegelände zu bauen? Und nun kauft die BVG das Gelände für 24 bis 28 Mio. Euro. Was verdient die GeWoBaG daran? Vermutlich für nicht mehr als zwei Millionen Euro hätte das Land Berlin 2009 das Grundstück kaufen können. Heute steht mehr als das Zehnfache auf dem Scheck. Bravo!



Ed Koch



www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: