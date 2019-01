Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Schöner Wohnen in Neukölln geschrieben von: Redaktion am 22.01.2019, 06:59 Uhr

paperpress561 Montagfrüh um 10 Uhr ist ein ungewöhnlicher Ter-min für ein Richtfest. Die Bauarbeiter feiern lieber freitags ab 13 Uhr, dann kann man auch mal das eine oder andere Bierchen trinken. Aber, wenn die Bausenatorin dabei sein soll, was in vielerlei Hin-sicht sinnvoll ist, muss man sich nach ihrem Kalender richten. Noch etwas Ungewöhnliches: Nicht nur Katrin Lompscher reiste nach Neukölln, um am Richtfest teilzunehmen, sondern auch die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. „Wir kommen nie gemeinsam zu Richtfesten“, erklärte die Senatorin, aber dies hier sei etwas Besonderes. Dazu später mehr. Übrigens: den Bauarbeitern ging es auch bei Brause und einem deftigen Büffet sehr gut.



Das neue Wohnensemble der STADT UND LAND in der Briesestraße im Norden Neuköllns ist im Rohbau fertig. Heute wurde feierlich der Richtkranz gehoben. Im Rollbergkiez nahe der Karl–Marx–Straße werden insgesamt 101 Wohnungen entstehen, da-von 77 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, 17 Atelierwohnungen und sieben Wohnungen mit zusätzlichen Gemeinschaftsflächen für Wohngemeinschaf-ten. Ein begrünter Hof als Mittelpunkt der Anlage soll die Kommunikation zwischen den Bewohnern fördern.



Das rund 3.300 m2 große Baugrundstück zwischen Briesestraße 19 und Kienitzer Straße 26 wird im Osten von einem geschlossenen Blockrand und im Westen von einer großflächigen, offenen Wohnbebauung aus Siedlungsbauten der 1970er-Jahre begrenzt.



Grundlage der Bebauung ist ein Entwurf von EM2N Architekten, die einen von der STADT UND LAND ausgelobten und von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen koordinierten und durchgeführten Wettbewerb „Urban Living – Neues Wohnen an der Briesestraße“ für sich entschieden hatten. Der Entwurf betont die Herausbildung und Weiterentwicklung von Gemeinschaft und sozialer Kommunikation. Das Neubauensemble schließt an einen gründerzeitlichen Bestandsbau an und besteht aus vier Baukörpern. Laubengänge prägen zum Hof hin das Bild. Zur Kienitzer Straße entsteht ein kleiner Stadtplatz, der zwischen dem Grünzug der Lessinghöhe und dem urbanen Ensemble vermittelt. Die Fertigstellung ist zum Frühjahr 2020 geplant. Die Errichtung des Bauvorhabens erfolgt durch die Implenia Hochbau.



Katrin Lompscher: „Wir feiern heute Richtfest für ein beispielhaftes Projekt innerstädtischer Nachverdichtung. Dieses Ensemble vereint verschiedene Wohn-nutzungen für unterschiedliche Bedürfnisse und fördert Lebendigkeit und Miteinander seiner Bewohne-rinnen und Bewohner. Die Wettbewerbsgewinner EM2N Architekten haben mit ihrer Planung für diese spezifische Berliner Lage einen Lebensort geschaffen, der Zugehörigkeit fördert und vermittelt."



Auch die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher zeigte für das Projekt Begeisterung: „Das Wohnhaus am Stadtplatz von EM2N Architekten mit seinen gemischten Wohnformen und dem Hof als Mittelpunkt überzeugt durch seine anspruchsvolle Ästhetik und seine Nutzungen. Es ist hier gelungen in sehr sensibler Art und Weise eine ganz eigenständige Form des städtischen Wohnens im Rollbergkiez zu schaffen.“



Jochen Biedermann, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung: „Dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum können wir nur durch Zukauf und Neubau gleich-zeitig begegnen und dieses Neubauprojekt zeigt, dass wir dafür auch in dichtbesiedelten Gebieten noch Flächen finden können. Die verschiedenen Formen der Wohnnutzung freuen mich persönlich sehr - in Zukunft werden wir hier immer mehr Viel-falt erleben. Insgesamt ist das Projekt ein echter Gewinn für den Rollbergkiez."



Für die EM2N Architekten sagte Mathias Müller: „Wir freuen uns, dass an diesem Ort unsere Vision modernen städtischen Lebens realisiert wird. Die von uns gewählten Formen und Materialien sollen Urbanität ganz unmittelbar zum Ausdruck bringen und stärken. So fördern die großzügigen Laubengänge mit vertikalen Öffnungen das gemeinsame Leben im Gebäudeensemble."



Ingo Malter, Geschäftsführer der STADT UND LAND: „Mit diesem neuen Wohnensemble können wir wie-der ein innerstädtisches Projekt fertigstellen. Wir streben die Nachverdichtung mit Wohnungsbau in kompakter bebauten Stadtbereichen an, wo immer es möglich und machbar ist. Wir freuen uns, dass wir nicht nur weitere, bezahlbare Wohnungen anbie-ten, sondern auch - wenngleich in bescheidenem Umfang - zur Stadtreparatur beitragen können.“



Quelle: STADT UND LAND, Zusammenstellung: Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: