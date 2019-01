Hauptmenü Start





Das Spielfest 2019 - Vorbereitungen haben begonnen - jetzt anmelden! geschrieben von: Redaktion am 02.01.2019, 15:45 Uhr

paperpress561 Vereine, Organisationen, Schulen und Kitas können sich bereits jetzt mit ihren Spiel- und Mitmachange-boten anmelden und sich mit Beiträgen für das bunte Bühnenprogramm bewerben. Das Spielfest findet in diesem Jahr am Wochenende 15. und 16. Juni 2019, von 12 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf statt.



Das Spielfest des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg hat sich in den letzten Jahren zu einem großen und beliebten Familienfest entwickelt. Zahl-reiche Attraktionen wie Aquabälle, Hüpfburg, der Kletterturm des Jugendamtes sowie Kreativangebote laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Das Spielfest bietet vielzählige Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden und unter fachkundlicher Anleitung sportliche Angebote auszuprobieren oder an den Bastel- und Spielangeboten teilzunehmen.



Mit Unterstützung von Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler, Jugendstadtrat Oliver Schworck und Sponsoren wie Möbel Höffner, STADT UND LAND, dem PieReg Druckcenter, der Designwerkstatt stil-brand, der Stromnetz Berlin GmbH, der Catering Company, dem Förderverein MitSpielen e.V. und dem CPYE e.V. sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern und Vereinen wird es im kommenden Jahr wieder gelingen, ein buntes Fest auf die Beine zu stellen. Auch 2019 werden ca. 4.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag im Stadion erwartet. Die Vorbereitungen für das Spielfest haben bereits begonnen.



Über 30 Vereine und Organisationen werden sich mit vielfältigen Spiel, Sport- und Mitmachange-boten für Kinder und Jugendliche beteiligen.



Interessierte Vereine und Gruppen, die mit einem Spielangebot oder einem Infostand am Spielfest teilnehmen möchten, können sich ab sofort unter www.spielfest-mariendorf.de anmelden.



Beim kommende Spielfest sollen auch die Kinder und Jugendlichen ganz groß rauskommen. Zwischen 12 und 16 Uhr ist ein Bühnenprogramm für Kinder- und Jugendgruppen aus Tempelhof-Schöneberg geplant, wo Gruppen eingeladen sind, ihr Können aus den Bereichen Tanz, Gesang, Musik und Sport vorzustellen. Bewerbungen hierfür werden unter b.bruker@ba-ts.berlin.de entgegengenommen.



Natürlich will ein Bühnenprogram auch finanziert sein, damit die Kinder auf einer entsprechend einladenden Bühne vor ihrem Publikum auftreten können. Sponsoren, die etwas dazu beitragen möchten, dass sich Kinder und Jugendliche mit ihren Kunststücken auf einer Bühne präsentieren können, die et-was Gutes für Kinder, Jugendliche und Familien aus Tempelhof-Schöneberg tun wollen, wenden sich bitte an die Sponsoringbeauftragte des Jugendamtes Beate Bruker: b.bruker@ba-ts.berlin.de, Telefon: 0170-4794 555.



Quelle: Jugendamt TS





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

