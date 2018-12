Hauptmenü Start





SPASS-Manufaktur geschrieben von: Redaktion am 14.12.2018, 09:01 Uhr

paperpress560 Die aus dem Papa-Podcast „Jungfräuliche Väter“ bekannten Moderatoren Moe & Til laden in die „SPASS-Manufaktur“ ein.



Am Freitag, dem 11. Januar 2019, startet um 14:00Uhr im DockX Berlin (www.dockx-berlin.de), direkt am Tempelhofer Hafen, eine große Familien-Party.



Die „SPASS-Manufaktur“ produziert eine Menge Spaß für die ganze Familie! Es können Tickets für drei verschiedene Zeit-Slots erworben werden:



14:00 – 17:00 Uhr für die ganze Familie

17:00 – 20:00 Uhr für die ganze Familie

20:00 – open end für Erwachsene



Es wird neben den Attraktionen 3D-Minigolf, Indoor-Spielplatz, Riesenrutsche und Hüpfburg ein Live DJ für eine Party-Stimmung sorgen. Zusätzlich wird ein Video- und Foto-Contest stattfinden. Die Familien können sich außerdem auf weitere Überraschungen und spannende Gäste freuen. Und ab 20:00 ver-wandelt sich der Indoor-Spielplatz in eine Party-Area für Erwachsene.



Und preiswert ist das Ganze auch noch. Die Tickets gibt es schon ab 9,90 Euro unter

www.spass-manufaktur.de.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

