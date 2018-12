Hauptmenü Start





Kevin Kühnert zu Gast beim Podcast "Jungfräuliche Väter" geschrieben von: Redaktion am 14.12.2018, 08:58 Uhr

paperpress560 In der aktuellen Folge haben die Jungfräulichen Väter Kevin Kühnert zu Gast.

Das Thema, wie könnte es anders sein, ist Familienpolitik. So kommt zum Beispiel die Frage auf, ob ein Elternführerschein eingeführt werden sollte; ob man Kinder aus Familien, die innerhalb der „Berliner Clans" aktiv sind, nehmen sollte und was sich im Allgemeinen in dem Bereich Familienpolitik in den letzten Jahren verändert hat. Wer, welche Meinung vertritt ist hörbar im Podcast in der aktuellen Folge „Jungfräulicher Gast: Kevin Kühnert" unter



https://www.podcast.de/podcast/621757/

oder

https://itunes.apple.com/de/podcast/jungfr%C3%A4uliche-v%C3%A4ter/id1228197237?mt=2

oder

https://open.spotify.com/show/4sUgx7T6vvAfaxr50jsqbe



Podcast „Jungfräuliche Väter“



Was sind die Gedanken, Sorgen und Glücksmomente junger und werdender Väter? Ernstes und Komisches paart sich und gebärt den Podcast „Jungfräuliche Väter" in dem es um das Thema Vater werden geht. Die Geburtsstunde des Podcastes war in einer kleinen Kneipe in der Nähe des Tempelhofer Feldes in Berlin. 98.8 KISS FM Morningshowmann Big Moe und sein guter Kumpel Tilman Philipp sprechen über ihre zukünftigen Rollen als Väter und entscheiden sich kurzerhand einen Podcast daraus zu machen. Moe & Til geben Einblicke in einmalige Gefühlsmomente, lustige Gedankenspiele und praktische Tipps. Nutzt die Zeit, bevor ihr neben dem Baby-Geschrei nicht mehr viel zu hören bekommt und hört „Jungfräuliche Väter"! ;-) Bisherige Gäste im Podacst: Kevin Kühnert (Bundesvorsitzender der Jusos), Peer Kusmagk (Moderator), Pia Tilman. Der Podcast Jungfräuliche Väter ist hörbar auf Spotify, Deezer, iTunes und kissfm.de.



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

