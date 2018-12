Hauptmenü Start





Reserviert für Elektrofahrzeuge geschrieben von: Redaktion am 11.12.2018, 23:45 Uhr

paperpress560 Wer mit einem Elektrofahrzeug unterwegs ist, liegt ganz weit vorn. Und so lange es noch nicht zu viele E-Cars gibt, findet man an 1.200 Ladesäulen in Berlin auch einen Parkplatz, an dem man sein Auto aufladen kann. Rund 6.000 Elektrofahrzeuge gibt es derzeit in Berlin, keine große Quote bei fast 1,2 Mio. zugelassener Fahrzeuge insgesamt. Aber, die Zahl steigt und die Autoindustrie bemüht sich redlich.



Die Berliner Agentur für Elektromobilität eMO warnt: „Das Verbrennen von Öl für den Antrieb von Fahrzeugen ist eine Sackgasse. Fossile Brennstoffe führen in die Klimakatastrophe und belasten Luft und Gesundheit. Die Elektromobilität hingegen zeigt einen Pfad in die emissionsarme Mobilität auf.“ Es ist fünf vor zwölf. Das Einrichten partieller Umweltzonen verdrängt das Problem der Umweltbelastung lediglich von den Haupt- auf die Nebenstraßen. Was für einen Sinn macht es, wenn die Emissionswerte auf einer Hauptstraße sinken, dafür aber in der kleineren Parallelstraße steigen?



Immer noch argumentieren Privatpersonen und Gewerbetreibende, dass Elektrofahrzeuge im Gegensatz zu einem Diesel oder Benziner viel teurer seien. Das ist auf den ersten Blick richtig. Auch sind die Lieferzeiten für ein Neufahrzeug noch suboptimal, bis Mitte 2019 müsste man warten, ehe der Neuwagen vor der Tür steht. Auch die Reichweiten sind von 200 bis 400 km beschränkt. Für Leute, die ständig

zwischen Berlin und München pendeln, ist ein E-Car noch nicht ideal. Aber für diese Strecke gibt es ja ohnehin die Vierstundenverbindung der Deutschen Bahn.



Wir sprachen mit Wolfgang Bauer von Alphabet über die Fördermöglichkeiten bei der Anschaffung von Elektro- und Plug-In-Hybrid Fahrzeugen. So viele Zuschüsse wie jetzt gab es auf Elektrofahrzeuge in Berlin noch nie. Zusätzlich zur sogenannten Kaufprämie der Bundesregierung von bis zu 4.000 Euro, fördert der Berliner Senat elektrische PkW mit 4.000 Euro, Nutzfahrzeuge mit 8.000 Euro und eRoller mit 500 Euro. Auch die Ladeinfrastruktur wird gefördert. Das gilt auch, wenn man sich zu Hause oder im Betrieb eine Ladesäule anschafft.



Vor allem ist der Senat daran interessiert, dass Gewerbetreibende ihre Fahrzeugflotte elektrisieren. Die alten Diesel haben ihre Schuldigkeit getan. Bei einer Neuanschaffung sollte man gleich auf den Elektrobetrieb umstellen. Der einfachste Weg, den Unternehmensfuhrpark umzustellen, ist der auf Leasingbasis. Alphabet bietet für Unternehmen eine Rundumsorglos-Paket an. Alle Förderprogramme, Versicherungen und sonstiger Papierkram nimmt Alphabet den Unternehmen ab. Alphabet gehört zwar zur BMW-Gruppe, verleast aber Fahrzeuge aller Hersteller.



In der Serviceleistung von Alphabet ist auch die Ladeinfrastruktur enthalten. Dass man an den Ladesäulen umweltfreundlichen Strom tanken kann, versteht sich von selbst. Natürlich müssen Privatpersonen wie Unternehmen bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge gut kalkulieren. Bei einem Vergleich von nur Kauf- oder Leasingpreisen schneiden die herkömmlich Verbrenner noch besser ab. Allerdings, und auch das muss beachtet werden, sind die Betriebskosten erheblich geringer, wie Fahrstrom statt Benzin, deutlich weniger Verschleiß, Wartung und Reparaturkosten. Nicht zu vergessen die schon erwähnten Zuschüsse.



Nie sollte man aus den Augen verlieren, dass mit der Anschaffung von Elektrofahrzeugen ein erheblicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird. Wie gesagt, es ist fünf vor zwölf. Wenn man heute nicht umsteuert, kann es morgen schon zu spät sein.



Informationen unter:

www.alphabet.de

www.welmo.de

www.emo-berlin.de



Über Alphabet:



Das Unternehmen hat in Berlin seinen Sitz auf dem EUREF-Campus in Schöneberg.

Alphabet ist eine einhundertprozentige Tochter der BMW Group. Die rund 500 Mitarbeiter verteilen sich neben Berlin auf weitere sieben Geschäftsstellen von Hamburg über Hannover, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und München sowie auf die Unternehmenszentrale in München. Das Berliner Büro ist für ganz Ostdeutschland zuständig, flächenmäßig der größte Bereich. 16 Mitarbeiter vertreten das Unternehmen auf dem EUREF-Campus, ein Außendienstmitarbeiter ist von Leipzig aus tätig.



Das 1997 in Großbritannien gegründete Unternehmen betreut heute über 680.000 Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge in 24 Ländern; davon über 165.000 in Deutschland. Bei Alphabet können die Unternehmen auch Premium-Fahrzeuge der Konzernmutter BMW und Mini leasen, aber auch alle anderen Marken. Rund 50 Prozent beträgt der BMW-Anteil, die zweite Hälfte teilen sich Fahrzeuge anderer Hersteller. Alphabet gehört zu den Top-Drei der Mobilitätsanbieter.



Mit dem innovativen Corporate CarSharing auf Leasingbasis – AlphaCity - von Alphabet, können Unternehmen Fahrzeuge dienstlich und auch privat ihren Beschäftigten anbieten. Die Abrechnung, der privaten Nutzung erledigt dabei Alphabet mit den Mitarbeitern direkt. Das Unternehmen erzielt somit eine höhere Auslastung Ihrer Poolfahrzeuge und mindert seine Unterhaltskosten.







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

