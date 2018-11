Hauptmenü Start





Missa Solemnis zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges geschrieben von: Redaktion am 24.11.2018, 07:46 Uhr

paperpress559 Einer der führenden Beethoven-Interpreten, Jan Caeyers, präsentierte zusammen mit seinem Or-chester Le Concert Olympique am 23. November 2018 in der Philharmonie Berlin Ludwig van Beethovens beeindruckende „Missa Solemnis“. Es ist das größte monumentale Werk aus der letzten Schaffensperiode des Komponisten. Le Concert Olympique widmete sich ihm gemeinsam mit dem Arnold Schoenberg Chor aus Wien und den interna-tional erfolgreichen Solistinnen und Solisten Malin Hartelius (Sopran), Dame Sarah Conolly (Mezzosop-ran), Steve Davislim (Tenor) und Hanno Müller-Brachmann (Barriton). Vor dem Konzertbeginn fand eine Einführung im Foyer der Philharmonie durch den Künstlerischen Leiter von Young Euro Classic, Prof. Dr. Dieter Rexroth, statt.





Das in Kooperation mit Young Euro Classic aufgeführte Konzert gedachte dem Ende des Ersten Welt-kriegs im November 1918 und den Opfern in allen Teilen Europas. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Philippe von Belgien hatten die Schirmherrschaft für das Konzert übernommen. Philippe und seine Frau Mathilde beendete ihren Berlin-Aufenthalt mit der Teilnahme an dem Konzert in der Philharmonie in Begleitung von Bundestags-präsident Wolfgang Schäuble und Alt-Bundespräsident Joa-chim Gauck. Der belgische König hatte zuvor dem Bundespräsidenten und Ber-lins Regierenden Bürgermeister Michael Müller einen Besuch abgestattet.



Das junge Orchester und der Chor führten das Beethoven-Werk grandios auf. Eine Stunde und 20 Minuten am Stück. Eine großartige Leistung, die das Publikum in der fast ausverkauften Philharmonie begeisterte. Mit langanhaltendem Applaus wurden die Künstler belohnt.



„Die Missa Solemnis ist Beethovens größtes monu-mentales Werk. Sie enthält eine spirituelle Botschaft an die Menschheit, die den liturgischen Rahmen bei weitem übersteigt. Vor allem das abschließende Dona nobis pacem zeigt eine bis dahin unbekannte Eigenwilligkeit und eine bedeutende humanistische Ambition. Beethoven benutzt den kurzen Text, um ein langes Exposé über den Frieden zu gestalten.“ (Jan Caeyers)



Die von Ludwig van Beethoven zwischen 1819 und 1823 komponierte Missa Solemnis in D-Dur gilt als eine der bedeutendsten Leistungen des Komponis-ten überhaupt und zählt zu den berühmtesten Mes-sen der abendländischen Kunstmusik. Beethoven selbst bezeichnete sie in seinen letzten Lebensjah-ren als sein gelungenstes Werk, und obgleich ihre Popularität nicht an viele seiner Sinfonien und Sona-ten heranreicht, zeigt sie Beethoven auf dem Höhe-punkt seiner Schaffenskraft. Es handelt sich um seine zweite Messe nach der weniger bekannten Messe in C-Dur von 1807.



Die Aufführung der Missa Solemnis erinnert daran, welch hohes Gut Frieden ist. Wie hart er immer wieder erkämpft werden muss. Und dass das Ringen darum in Zeiten populistischer Tendenzen notwendi-ger denn je ist.



Und ganz nebenbei war der Konzertabend ein herbstliches Young-Euro-Classic-Vergnügen.



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

