Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 1 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Willkommen im Club geschrieben von: Redaktion am 22.11.2018, 09:18 Uhr

paperpress559 Was haben Angola, Armenien, Aserbaidschan, Bur-kina Faso, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kasachstan, Kambodscha, Kirgisistan, Kuba, Laos, Madagaskar, Moldau, die Mongolei, Nordkorea, Nepal, Russland, Sambia, Tadschikistan, Turk-menistan, Uganda, die Ukraine, Usbekistan, Viet-nam und Weißrussland mit Berlin gemeinsam?



Genau: Der 8. März ist gesetzlicher Feiertag. In Berlin auch ab 2019. Wichtige Themen bringt R2G halt in Windeseile durchs Parlament. Willkommen im Club der lupenreinen Rechtsstaaten. In der Volksrepublik China ist übrigens der Nachmittag arbeitsfrei, allerdings nur für Frauen. Quelle: Wikipedia



Sehen wir einmal von den vielen überflüssigen christlichen Feiertagen wie Oster- und Pfingstmon-tag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, Himmelfahrt und ähnlichen ab, haben Feiertage immer einen Bezug zum Land oder der Stadt. Übrigens: Der Re-formationstag darf in Berlin natürlich nicht Feiertag werden. Das würde den Einzelhandel zurückwerfen. Denn an diesem Tage kommen unsere Freunde aus Brandenburg und kaufen Aldi leer. Eine Frau aus Cottbus hat doch tatsächlich bei ihrem Einkauf in Berlin am 31. Oktober gesagt, dass sie hier Sachen kaufen könne, die es bei ihr nicht gäbe. Was? Sind die Regale der 85 Shops im Blechen Carré oder in der Spree Galerie oder im Lausitz Park in Cottbus leer? Wir Berliner fahren am Freitag, dem 8. März 2019 zum Einkaufen nach Cottbus. Ein Jahr später fällt der 8.3. wegen des Schaltjahrs auf einen Sonn-tag. Wie wäre es dann mit einer Sondersonntagsöff-nung?



Alles, wofür der 8. März als „Tag der Vereinten Na-tionen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ steht, ist unbestritten. Ist aber dieses Zeichen, das SPD, Linke und Grüne in Berlin setzen wollen, in dieser Stadt besonders wichtig, wichtiger als an-derswo im Land oder der Europäischen Union?



Es ist wirklich quälend, dass Berlin die wenigsten Feiertage hat. Darunter leiden wir alle. Statt es als positives Zeichen zu werten, dass unsere hochver-schuldete Stadt an den meisten Tagen des Jahres hart arbeitet, muss unbedingt ein weiterer Feiertag in den Kalender geschrieben werden. Was für ein Blödsinn. Das ist Populismus in Höchstform. Wen will R2G damit beeindrucken? Die Frauen? Die sind selbstbewusst genug, um den 8. März auch nach der Arbeit feiern zu können. Um endlich zu erreichen, dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleichen Lohn bekommen müssen, braucht es in Berlin kei-nen arbeitsfreien Tag. Darum sollte sich die Politik küm-mern und nicht darum, 2019 und 2020 einen weiteren Brückentag zu schaffen.



Sicherlich sind Frauen immer noch unterrepräsen-tiert in der Politik und in den Unternehmen. Man kann aber auch nicht so tun, als habe sich gar nichts getan in den letzten Jahrzehnten. Der Frauenanteil im Bundestag beträgt 30,9%. Von 709 Angeordne-ten sind demnach 219 Frauen. Bei Linken und Grü-nen gibt es mehr Frauen als Männer in der Fraktion, bei der SPD sind es 64 Frauen zu 89 Männer. Gro-ßen Nachholbedarf, um eines Tages auf 50:50 Pro-zent zu kommen, haben die Union, die FDP und die AfD. Der Verband deutscher Unternehmerinnen repräsentiert derzeit über 1.800 frauengeführte, insbesondere mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung. Die Mitglieder des VdU erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von 85 Milliarden Euro und be-schäftigen 500.000 Menschen. Da ist immer noch Luft nach oben, aber die Zahlen sprechen doch auch für eine positive Entwicklung zugunsten der Frauen.



Wie sieht es eigentlich mit den Frauenrechten und mit der Präsenz von Frauen in Politik und Wirtschaft in den Ländern aus, in deren Club wir uns nun selbst aufnehmen?



Wenn es schon unbedingt einen zusätzlichen Feier-tag in Berlin geben muss, dann sollte es einer mit einem bedeutenden historischen Bezug sein. Und da käme nur der 9. November in Frage, vor allem auch wegen der Vielschichtigkeit der Ereignisse an die-sem Tag.



Wenn es passt, zitiere ich sogar BZ-Kolumnist Gun-nar Schupelius. „Wer nur den sozialistischen Frauen-tag feiert, wird dem Kampf der Frauenbewegung nicht gerecht“, meint Gunnar Schupelius. Der 8. März wäre der falsche Feiertag, schreibt er. „Denn der 8. März wurde 1921 in Moskau vom Terror-Regime der Bolschewiki aus der Taufe gehoben, wahrscheinlich auf Anweisung von Wladimir Iljitsch Lenin, dem Diktator, persönlich. Fortan diente die-ser Tag als Propaganda-Termin aller sozialistischen Regime.“ „In Wahrheit aber ist die Gleichberechti-gung keine sozialistische Idee. Es war die bürgerli-che Frauenbewegung in den USA und Westeuropa, die in den 1840er Jahren das Recht auf Bildung, Arbeit und Selbstbestimmung und später auch das Wahlrecht für Frauen forderte.“



Artikel 3 Grundgesetz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung beste-hender Nachteile hin.“ Darum sollte sich R2G küm-mern, nicht nur am 8. März.



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: