R2G uneinholbar vorn - Zweidrittel der SPD zufrieden mit Müller geschrieben von: Redaktion am 22.11.2018, 06:45 Uhr

paperpress559 Das sind die Kernaussagen der neuesten Infratest dimap-Umfrage im Auftrage der Berliner Morgen-post und des RBB. Während die Berliner Zeitung (Forsa) monatlich Umfragen veröffentlicht, die BILD-Zeitung (INSA) gelegentlich, stammt die letzte Infratest dimap-Erhebung aus dem Mai dieses Jahres.



Inzwischen sind wir die Meldung nach jeder Umfrage gewohnt, dass die SPD mal wieder auf „ein Rekord-tief gefallen“ ist. 15 Prozent hatte die SPD aber schon im Oktober bei Forsa. Ein Rekordhoch er-reicht jedoch die Koalition aus SPD, Linken und Grü-nen, nämlich zusammen 57 Prozent. Allerdings müsste die Reihenfolge der Parteinennungen jetzt so aussehen: Grüne, Linke, SPD. Von Mai bis Ende September war die Linke stärkste Partei in den Um-fragen und Klaus Lederer wurde gefragt, ob er sich Regierender Bürgermeister vorstellen könne. Dann starteten die Grünen zur Spitze durch und der Ta-gesspiegel interviewte schon die künftige Regieren-de Bürgermeisterin Ramona Pop. Die Schwankun-gen sind beachtlich, nur in wenigen Monaten kann sich das Bild völlig verändern. Und bis zur nächsten regulären Wahl haben wir noch knapp drei Jahre Zeit.



Die Ergebnisse der Infratest dimap-Umfrage sehen wir folgt aus. SPD 15%, CDU 18%, Linke 18%, Grü-ne 24%, AfD 13%, FDP 6%. Als einziges Umfragein-stitut ermittelt Infratest dimap auch die Werte im alten West- und Ost-Berlin. Die erste Zahl ist jeweils West, die zweite Ost: SPD 15-15, CDU 21-12, Linke 12-27, Grüne 27-20, AfD 11-15, FDP 8-4. Interes-sant. Die CDU ist nach wie vor die West- und die Linke die Ost-Partei. Und auch die Grünen sind mehr West als Ost. Nur die SPD ist, auf sehr niedrigem Niveau, die Gesamt-Berliner Partei mit gleichen Werten in beiden Himmelsrichtungen.



Fast schon ein Phänomen ist es, dass zwar nur 34 Prozent mit der Arbeit des Senats zufrieden sind, die Koalition aber auf 57 Prozent kommt. Muss man nicht verstehen. Die SPD-Anhänger sind übrigens die glücklichsten in der Stadt. 54 Prozent von ihnen sind mit der Arbeit des Senats zufrieden, während es bei der Linken nur 45 und bei den Grünen 43 Prozent sind.



Erstaunlich sind auch die ermittelten Werte für ein-zelne Politiker. So sind zwar nur 39 Prozent der Berliner mit Michael Müller zufrieden, aber 69 Pro-zent der SPD-Anhänger. Da hilft es offenbar auch nichts, wenn der Tagesspiegel Michael Müller konti-nuierlich runterschreibt. Die eigenen Leute stehen zu ihm. Die Zufriedenheitswerte von Klaus Lederer liegen bei 31 Prozent gesamt und 48 Prozent Partei-anhänger. Ramona Pop 29 gesamt, 44 eigene Par-tei. Sebastian Czaja 20 gesamt, 37 FDP-Anhänger. Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dreg-ger ist noch nicht so richtig angekommen, in Berlin 11 Prozent, und bei der eigenen Partei 30 Prozent. Das liegt offenbar aber auch daran, dass trotz fleißi-ger Oppositionsarbeit, Dregger kaum jemand kennt.



1.002 wahlberechtigte Bürger wurden vom 14. bis 17. November telefonisch befragt. Ob die Befragten bei ihren Antworten allein Berlin im Blick hatten, oder auch die Bundespolitik, ist nicht bekannt. Der Bundestrend scheint aber auf Berlin voll durchzu-schlagen, wovon vor allem die Grünen profitieren und worunter die SPD am meisten zu leiden hat.



Joachim Fahrun schreibt in seinem Beitrag zur Um-frage in der Berliner Morgenpost: „Michael Müller konnte zuletzt durchaus Erfolge verbuchen: Die Entscheidung für den Siemens-Campus in Spandau. Die Finanzspritze für das Naturkundemuseum. Die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit dem Mauerfall. Angekündigte Milliardeninvestitionen in Schulen und öffentlichen Nahverkehr. Aber all das taugt offenbar nicht dazu, die Meinung der Berliner von ihrem Re-gierenden Bürgermeister nachhaltig zu verbessern.“



Sag‘ ich doch seit Wochen. Selbst Freibier vor dem Roten Rathaus würde die Werte vermutlich nicht verbessern. „Noch nicht eingepreist in diese Bewer-tung ist das 500-Millionen-Euro schwere Entlas-tungspaket für Familien und den öffentlichen Dienst, das die SPD am Wochenende bei ihrem Parteitag beschlossen hatte.“, schreibt Fahrun. Aber auch das wird wenig bewirken. Es liegt an dieser berühmten „Schlechte-Laune-Mentalität“ der Berliner, ihr Stadtoberhaupt und den Senat für alles verantwort-lich zu machen, was ihnen quer liegt. Niemand wür-de so lange über eine Brücken fahren wollen, bis sie einstürzt. Wenn aber rechtzeitig die Notbremse gezogen, die Brücke abgerissen und wieder neu gebaut wird, meckern die Leute, weil sie Umwege fahren müssen. Und Schuld hat immer der Müller.



„Ein Trost für Müller“, so Fahrun, „ist die Unterstüt-zung der SPD-Anhänger. 69 Prozent schätzen das Wirken des Bürgermeisters positiv ein. Damit schneidet der Sozialdemokrat im eigene Lager deut-lich besser ab als seine Konkurrenten um das Amt des Regierenden Bürgermeisters, der Linke Klaus Lederer und die Grüne Ramona Pop. Lederers Prob-lem ist, dass fast jeder zweite Wähler keine Mei-nung zu ihm hat. Ähnlich fällt der Blick der Men-schen auf Wirtschaftssenatorin Pop aus.“



Insgesamt gesehen nützt es genauso wenig, be-kannt wie unbekannt zu sein.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

