Keine Ehrennadel geschrieben von: Redaktion am 22.11.2018, 05:36 Uhr

paperpress559 Wäre ich nicht im März 1998 aus der SPD ausgetre-ten, hätte ich heute am 22. November mein 50-jähriges Parteijubiläum feiern können. Ob ich von Andrea Nahles zum Kaffeetrinken eingeladen wor-den wäre, weiß ich nicht, eine Urkunde mit ihrer Unterschrift, vermutlich überreicht von Michael Mül-ler, wäre aber drin gewesen, und eine Ehrennadel. Das entgeht mir nun. Der Tagesspiegel schrieb am 31. März 1998: „Vor 30 Jahren trat er in die SPD ein, nun hat Ed Koch die Partei verlassen. ‚Ich habe den Austritt von der Entscheidung des Abgeordne-tenhauses über die sogenannte Bezirksgebietsre-form abhängig gemacht‘. Er sei nicht bereit, als Sozialdemokrat in Tempelhof ‚für diesen Irrsinn‘ mitverantwortlich gemacht zu werden. Nach Ed Kochs Worten beruht die neue Bezirksgliederung nicht auf Logik und Sachverstand, sondern auf ‚al-lein politischen Interessen‘. ‚Kreuzberg-Friedrichshain ist ebenso unsinnig wie die Weddinger Nisblé-Lösung*‘, sagt Koch. Besonders schlimme Folgen werde jedoch der Zusammenschluss von Tempelhof und Schöneberg haben. ‚Die Tempelhofer Abgeordneten hätten dies schon im Vorfeld der Ab-stimmung verhindern können und müssen‘, so Koch.“



*Hans Nisblé war seinerzeit Bezirksbürgermeister des Wedding. Er wollte unbedingt dem neuen Mitte-Hauptstadtbezirk als Bürgermeister vorstehen, möglichst noch auf Augenhöhe mit dem Regieren-den Bürgermeister. Er setzte sich durch und aus Mitte, Tiergarten und Wedding wurde der neue Be-zirk Mitte. Nisblé hatte sich jedoch verzockt. Erster Bezirksbürgermeister im neuen Mitte-Bezirk wurde der Christdemokrat Joachim Zeller. Für ein knappes Jahr durfte Nisblé noch Vize-Bürgermeister bleiben, dann war auch das zu Ende.



Was Tempelhof und Schöneberg anbelangt, so ist nie zusammengewachsen, was nicht zusammenge-hört. In Schöneberg spielt die Musik. Nicht nur in den Parteien, auch in der Verwaltung spielen die „Herkunft“ der Menschen immer noch eine Rolle. Tempelhof liegt im Schatten von Schöneberg.



Kurze Zeit nach meinem Austritt gab es ein Ange-bot, ausgerechnet von der Tempelhofer CDU, die ich aus guten Gründen in paperpress häufig kritisiert hatte. „Sie sind doch ein politischer Mensch, der verankert sein muss“, lautete die Offerte, der ich widerstand. Und seitdem bin ich partei- aber nicht meinungslos.



Niemand, der schreibt und veröffentlicht, ist neut-ral. Wer journalistisch tätig ist, sollte vor allem un-abhängig sein, nicht neutral, aber gerecht. In den letzten 20 Jahren habe ich über die SPD genauso viel geschimpft wie über die CDU und andere. Dabei habe ich mir keinen Zacken aus der Krone gebro-chen, das als gut zu bewerten, was ich gut fand und von dem ich überzeugt war, egal aus welcher Urhe-berschaft.



Trotz Austritts vor 20 Jahren habe ich weiterhin die SPD gewählt, wenn auch mit Schmerzen und manchmal zitternder Hand. Die Themenangebote der anderen überzeugten mich nicht. Angesichts der Umfragewerte müsste man als SPD-Wähler schon allein dafür eine Urkunde und Ehrennadel bekom-men. Inzwischen steht man als SPD-Wähler ja unter Artenschutz. Und man weiß selbst nicht genau, ob man die SPD aus Mitleid oder Überzeugung wählt.



Meines Erachtens ist aber die SPD unverzichtbar für dieses Land als Gegenpol zur Union, auch wenn sich diese unter Angela Merkel immer mehr sozialdemo-kratisiert hat. Man kann nur hoffen, dass die CDU aus der Mitte ein wenig mehr nach rechts rückt, damit auf der linken Seite die SPD wieder stärker wahrgenommen werden kann. SPD und CDU wer-den auch in Zukunft die einzigen Volksparteien sein und bleiben. Eine Volkspartei ist das Gegenmodell zu einer Klientelpartei, wie FDP, Grüne oder Linke. Über völkische Parteien will ich gar nicht reden. Eine Volkspartei definiert sich nicht über Zustimmungs-werte, sondern über das breite Spektrum ihres poli-tischen Angebots.



Die SPD hat kein Themenproblem. Bei ihr sind die wichtigen gesellschaftlichen Fragen sehr gut aufge-hoben. Die Hartz IV-Debatte ist allerdings peinlich. Hartz IV ist ein Minderheitenthema. Daran die Ge-rechtigkeitsdebatte hochzuziehen, ist Unsinn. Wirt-schaftsminister Peter Altmeier hat in der WELT die Parole ausgegeben: „Wir dürfen und werden Hartz IV nicht abschaffen. Solche Vorschläge sind hoch gefährlich und schaden der Zukunft unseres Lan-des.". Basta, würde Gerhard Schröder ergänzen.



Die SPD hat gute Leute, im Bund und in Berlin. Ber-lins Michael Müller wird weit unter Wert wahrge-nommen, außer von seiner eigenen Partei, wie die neueste Infratest dimap-Umfrage zeigt. Dazu mehr in einem Newsletter um 9.00 Uhr. Was für ein Stadtoberhaupt wünschen sich eigentlich die Leute? Berlin zählt zu den attraktivsten Städten der Welt, dazu haben Wowereit und Müller ihren Beitrag ge-leistet. Zum Glück lassen sich die Neu-Berliner von den Medien nicht abschrecken. Meckern und Jam-mern auf hohem Niveau haben in Berlin aber leider Tradition. Dem wirke ich heute entgegen, mit einer Flasche Rotwein für 13,95 Euro.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

