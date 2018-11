Hauptmenü Start





Schädlicher Wettbewerb geschrieben von: Redaktion am 15.11.2018, 10:43 Uhr

paperpress559 Wettbewerb ist eine tolle Sache. Und dazu noch urdemokratisch. Die Wahl zwischen verschiedenen Produkten, Anbietern, Ansichten, Programmen und Personen zu haben, zeichnet eine freiheitliche Ge-sellschaft aus. Die CDU erlebt gegenwärtig einen Demokratie-Frühling. Abgesehen von ein paar nicht ernst zu nehmenden Zählkandidaten, bewerben sich eine Frau und zwei Männer darum, am 7. Dezember in Hamburg neuer Chef in Konrad-Adenauer-Haus zu werden. Und wie man weiß, ist das eine Vorent-scheidung für das Kanzleramt. Die acht Regional-konferenzen, die bis zum Dezember stattfinden, sorgen für eine dauerhafte Berichterstattung. Natür-lich bleiben die Sachthemen in dieser Zeit fast un-sichtbar im Schatten zurück.



Wettbewerb innerhalb einer Partei, wenn es wie in diesem Falle um die Neubesetzung des Vorsitzes geht, ist gut. Ein aufreibender Wettbewerb um den „richtigen“ Weg einer Partei, kann nach hinten los-gehen. Diskutieren ja, aber nicht endlos und auch nicht immer öffentlich. Die Menschen wollen wissen, wofür eine Partei insgesamt steht und können nichts damit anfangen, wenn ein Teil der Partei linksherum und ein anderer rechtsherum marschieren will. Die Parteien müssen sich auf eine Linie verständigen und diese dann nach außen vertreten.



Ein Wettbewerb der schlimmsten Art ist es, wenn zwei führende Persönlichkeiten öffentlich ihre Kon-kurrenz zueinander ausleben. In allen Medien wird das neue Verhältnis zwischen dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und dem Fraktions-vorsitzenden Raed Saleh gefeiert. Streit war ges-tern, jetzt wird gemeinsam Politik gemacht. Es reicht nicht aus, professionell zusammenzuarbeiten, die Menschen „draußen“ müssen auch den Eindruck haben, dass beide an einem Strang ziehen. Mein Eindruck aus zahllosen Begegnungen mit den beiden ist, dass sie sich besser verstehen, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Gemeinsam Ziele erreichen, ist das Motto der Genossenschafts-bank PSD. Dieses Leitmotiv sollten sich gerade Poli-tiker zu Herzen nehmen.



Keine Solidarität für das

Solidarische Grundeinkommen



Michael Müller hat zu Beginn seiner Bundesratsprä-sidentschaft im letzten Jahr ausführlich ein Arbeits-marktprojekt vorgestellt. Das Solidarische Grund-einkommen. Wieder so ein öffentliches Beschäfti-gungs-programm, reagierten die Nörgler und Schlechtredner in der Opposition, aber auch in Mül-lers Partei. Hingegen gab es in den Medien, und zwar bundesweit, große Resonanz und Anerken-nung. Das SGE ist eben nicht nur wieder eines von vielen ABM-Maßnahmen, sondern wesentlich mehr. Es geht, und das wird viel zu wenig kommuniziert und wahrgenommen, um dauerhafte Beschäftigun-gen für Menschen, die aus dem Arbeitslosengeld I in das berüchtigte ALG II, auch „Hartz IV“ genannt, rutschen können. Um das zu verhindern, ist das SGE eine sehr geeignete Maßnahme, die man zumindest einmal ausprobieren sollte.



Was viele wissen, und um Streit innerhalb der SPD zu vermeiden, bislang nicht öffentlich machten, ist ein völlig absurder Wettbewerb zwischen dem von Hubertus Heil geführten Arbeitsministerium und Michael Müller. Die taz schreibt heute in einem sehr lesenswerten Beitrag unter der Überschrift: „Genos-se Gegenwind“, „…ausgerechnet ein Genosse lässt Müller nun auflaufen: Bundesarbeitsminister Huber-tus Heil will das Projekt (SGE) nach taz-Informationen nicht mit seinen Mitteln unterstützen. Mehr noch: Er ist offenbar gegen das Vorhaben. Nach Berichten aus Parteikreisen kam es auf einer Vorstandssitzung der SPD vor anderthalb Wochen zu einer Auseinandersetzung zwischen Heil und Müller. Der Bundesarbeitsminister soll Müllers Ansatz dabei als für die Partei schädlich bezeichnet haben.“ Ge-hen wir einmal davon aus, dass das stimmt, muss die Frage erlaubt sein, wes Geistes Kind dieser Herr Heil ist. Schädlich für die Partei, rund 100.000 Men-schen einen Job zu verschaffen? Wie dumm ist das denn?



Wie bekannt, hat Heil, allerdings fast ein halbes Jahr nach Müller, ein eigenes Programm entwickelt, das so genannte Teilhabechancengesetz. Dieses richtet sich an Menschen, die schon sehr lange ar-beitslos sind, während Müllers Idee darauf basiert, erst gar keine Arbeitslosigkeit entstehen zu lassen. Vier Milliarden Euro stehen für Heils Projekt zur Verfügung. Müllers SGE würde rund 500.000 Euro kosten und 100.000 Menschen dauerhaft einen Job verschaffen. Heil will 150.000 Menschen nicht dau-erhaft, sondern für bis zu fünf Jahre in Lohn und Brot bringen. Was niemand versteht, ist, warum nicht beide Projekte parallel laufen können. Die taz kommt zu dem Schluss: „Gut möglich, dass Huber-tus Heil Müllers Vorschlag als Konkurrenz empfand.“ Das ist wirklich ein Paradebeispiel für einen schädli-chen Wettbewerb. Heils Verhalten ist für die Partei schädlich, sonst nichts.



Wenn es nicht noch ein Einlenken des Bundesminis-ters gibt, will Müller das SGE für Berlin allein star-ten. Nur zu!



Ed Koch



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

