BeVoice - Einfach grandios geschrieben von: Redaktion am 10.11.2018, 15:05 Uhr

paperpress559 Am Freitag, dem 9. November 2018, erlebten rund 300 staunende Besucher das deutsche-niederländische BeVoice-Projekt „Chaos“ in einer Halle des Aufzugbauers Schindler in Mariendorf. BeVoice verbindet Musiktheater und Wissenschaft auf einzigartige Weise. Das Projekt fand schon eini-ge Male in Neukölln statt, jetzt in Tempelhof. Und für diesen eher ruhigen Bezirk hat man sich das Thema „Chaos“ ausgedacht.





Die Idee von BeVoice ist, dass rund 100 Schülerin-nen und Schüler aus dem Süden Berlins, in diesem Falle von der Schule am Berlinickeplatz, auf 30 Gleichaltrige des Valuas College im niederländischen Ort Venlo treffen. In nur einer Woche lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur neue Freunde kennen, sondern auch alles, was zu einer professionellen Bühnenperformance gehört. Das Besondere: Die jungen niederländischen Gäste kommen von einer speziellen Tanz- und Musical-schule, in der sie zu internationalen Profis ausgebil-det werden. Ihre Energie ist das Geheimnis von BeVoice und brachte die Berliner Jugendlichen dazu, in kürzester Zeit über sich hinauszuwachsen.



Die jungen Niederländer kamen am 3. November nach Berlin und schauten sich erst einmal ein paar Sehenswürdigkeiten der Stadt an, denn keiner von ihnen war zuvor hier.



Am Sonntag, dem 4. November besuchten die Ju-gendlichen die Daimler-Benz-Ausstellung „Ey Alter“ im Schöneberger Gasometer auf dem EUREF-Campus. Schon bei diesem Ausflug konnte der Be-obachter feststellen, wie agil und fröhlich die jungen Künstler sind. So gesehen, war zu erwarten, dass ihr Auftritt am 9. und 10. November in der Schind-ler-Halle nur grandios werden konnte. Aber so grandios, war dann doch nicht vorhersehbar.



Neben Tanz und Musik hat BeVoice eine zweite Spe-zialität, nämlich die Wissenschaft. Jedes Jahr steht die Performance unter einem anderen wissenschaft-lichen Thema, unterstützt von Profis aus der For-schung. Im vergangenen Jahr ist das Stück Chaos entstanden — aus Ideen Berliner Jugendlicher und komponiert von jungen Talenten aus den Niederlan-den. Die Chaosforschung gehört wohl zu den span-nendsten, weil unberechenbarsten wissenschaftli-chen Gebieten und ist doch gar nicht so chaotisch, wie sie auf den ersten Blick scheint. Für BeVoice ist das Thema so wunderbar, weil es hervorragend zum Leben in Berlin passt: Die Straßen, die Spra-chen, die Leute! Berlin beherrscht das kreative Cha-os perfekt und ist, eigentlich logisch, Heimat der spannendsten Menschen und Ideen. Die wissen-schaftliche Erkenntnis, dass nichts auf ewig bere-chenbar ist, macht das Leben interessant! Und prägt auch BeVoice von Anfang bis Ende.



Die Premiere am 9. November begann mit einer offiziellen Begrüßung durch den Bezirksstadtrat für Jugend- und Schule, Oliver Schworck. Er ging in seiner kurzen Rede natürlich auf den Leitthema des Abends ein und bemerkte, nebenbei, dass er wisse, was Chaos bedeute, wenn er in seinen Keller schaut.



Dann wurde es wissenschaftlicher. Wenn eine Mu-sik- und Tanzveranstaltung mit einem wissenschaft-lichen Vortrag eingeleitet wird, richtet man sich darauf ein, es mit Fassung zu ertragen. Was Anna Maria Hartkopf von der Freien Universität Berlin und der BeVoice-Projektleiter René Broeders den Zu-schauern boten, war Wissenschaft, die auf sehr un-terhaltsame Weise Wissen schafft. Bis hin zu beein-druckenden Experimenten. Ein Pendel pendelt, un-beeindruckt von links nach recht und rechts nach links. Wenig spektakulär. Hängt man jedoch an dieses Pendel ein zweites, dann spielen beide ver-rückt und fliegen durcheiander. Oder: stellt man zwei Metronom Pendel nebeneinander, so gelingt es nicht, sie zum Gleichklang zu bringen. Stellt man beide auf eine Platte, die sich auf zwei Rollen befin-det, dauert es nicht lange und sie laufen synchron. Jan Pütz lässt grüßen.



Das Vorprogramm hatte also schon mal Spaß ge-macht. Begeistert zeigten sich auch die Vertreter der Hauptsponsoren, Schindler-Geschäftsführer Frank Schach, die Vorstandsvorsitzende der PSD-Bank Berlin-Brandenburg, Grit Westermann, und STADT UND LAND-Chef Ingo Malter.



Nach Häppchen und ein paar Drinks gings dann los. 97 Jugendliche der Berlincke-Schule, 29 niederländi-sche Kids, dazu ein 21-Frau-Mann-Orcherster und rund 30 weitere Team-Mitglieder, Arrangeure, Tex-ter, Choreografen, Techniker, Fotografen, Designer und so weiter…zeigten dem staunenden Publikum, was man in nur fünf Tagen auf die Bühne zaubern kann. Es ist einfach nicht zu glauben, was in so einer kurzen Zeit möglich ist.



Die jungen niederländischen Profis zeigten ein-drucksvoll, was sie auf ihrer Schule bereits gelernt haben. Irgendwann wird man sie auf den Musical-Bühnen dieser Welt wiedertreffen. Ohne die Leis-tung der Gäste schmälern zu wollen, so gilt doch vor allem der Respekt den Nicht-Profis vom Berlinicke-platz. Im Bühnengewirr fiel es oft schwer, die Profis von den Amateuren zu unterscheiden. Die Schullei-ter aus Tempelhof, Jan Geiger und Michael Schulz, können wirklich sehr stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler sein. Und die Koordinatorinnen des Valuas Colleges, Liesbeth Wiertz und Kate Hendriks, auf ihre Leute so und so. Einen besonderen Respekt verdienen die Jugendlichen, die, sagen wir es vor-sichtig, an keinem Pizzastand vorbeigehen können. Wie man sich auch in XL bewegen und tanzen kann, haben sie eindrucksvoll vorgeführt.



Das Programm ist schwer, oder doch eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Eine Stunde lang Action. Es wird gesungen und mehr als nur getanzt. Keines-wegs chaotisch, alles macht Sinn. Niemand rempelt den anderen um, und das bei gut 100 Akteuren gleichzeitig auf der Bühne. Die Bühnenfläche liegt zentral, das Publikum in vier Blöcken rundherum. Jeder kann das Geschehen gut verfolgen. Die Tech-nik funktionierte bestens, die Texte waren gut zu verstehen und das Orchester ebenso gut zu hören. Beide Klangkörper waren aufeinander abgestimmt, keiner übertönte den anderen.



Die Stücke hießen unter anderem „Rage in der Pas-sage“, „Chaos der Gefühle“, „Pool Table Pendulum“ und „Alles in Ordnung“. Ja, es war alles in Ordnung. Einfach grandios: die Musik, die Kostüme, die Tän-zerinnen und Tänzer und Sängerinnen und Sänger. Für die Jugendlichen war es ein großartiges Erlebnis. Den Berliner Jugendlichen ist zu wünschen, dass ihnen BeVoice einen Zugang zum Singen und Tanzen vermittelt hat, und den Gästen aus den Niederlan-den wünschen wir viel Erfolg auf dem Weg zu den großen Bühnen dieser Welt.



Das nächste BeVoice-Projekt findet am 13. und 14. September 2019 in Neukölln statt. Für den oft als „Kulturwüste“ verschrienen Bezirk Tempelhof kann man nur wünschen, dass BeVoice auch hierher eines Tages zurückkehrt.



Alle Infos unter: www.bevoice.eu



























