Presseball Berlin würdigt 70 Jahre Presse- und Meinungsfreiheit geschrieben von: Redaktion am 10.11.2018, 09:53 Uhr

paperpress559 Die Vorbereitungen für die Auftaktveranstaltung "70 Jahre Bundesrepublik Deutschland und 30 Jahre Mauerfall" für den Berliner Presseball 2019 laufen seit Monaten auf Hochtouren. Im kommenden Jahr feiert die Bundesrepublik Deutschland ihr 70jähriges Bestehen. Das bedeutet auch 70 Jahre Presse- und Meinungsfreiheit. Verbunden ist der Presseball Ber-lin mit dem konkreten Ziel der Völkerverständigung in Europa. Darüber hinaus soll er die Beziehungen zwischen unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten auf allen Ebenen fördern und intensivieren.



Seit 1872 gehört der Presseball Berlin zu den wich-tigsten Begegnungsplattformen. Gerade die Mi-schung aus sozialer Verantwortung und Unterhal-tung, einem Mix aus Charity und Tanz, vielfältigen Netzwerkmöglichkeiten sowie Kultur und Politik macht die traditionellen Ballnacht auf rund 5.000 Quadratmetern außergewöhnlich. Die Gäste können sich unter anderem auf die Powerfrauen „The Weat-her Girls“ mit ihrem Welthit „It’s Raining Men“ sowie auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen.



Den Veranstaltern liegen bereits zahlreiche Zusagen aus dem In- und Ausland vor. Persönlichkeiten aus der internationalen Medienwelt sowie Exponenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur haben ihr Kommen angekündigt.



Auch die Leserinnen und Leser von paperpress kön-nen live dabei sein, wenn Journalisten, Verleger, Politiker, Künstler und lebende Legenden zu einer rauschenden Ballnacht zusammenkommen und Dif-ferenzen auf charmante Weise für eine Nacht außer Kraft gesetzt werden.



Auszug aus dem Programm



Berlin Show Orchestra

Engagement, Energie, Begeisterung sowie langjäh-rige Erfahrung der Musiker garantieren einen über-ragenden Sound und eine einzigartige Show.



The Weather Girls

Seit Generationen ist der Song „It’s Raining Men“ von keiner Party mehr wegzudenken, Sie begeistern dabei gleichermaßen Jung und Alt. Die Damen sind einfach „Kult“!



ABBA 4 U

Lieder, die um die Welt gingen – Hits von Abba im Sound des neuen Jahrtausends, präsentiert von der „Abba Revival Show“, bekannt aus Funk und Fern-sehen.



Markus Nowak

Berlins charmantester Entertainer wird die Ballgäste mit Schlagern, Evergreens, Pop und Rock bis hin zu den aktuellen Hits aus den Charts in unserer Disko-thek unterhalten.



Misses Toms - die energiegeladene Power Drum-ming Show begeistert ihr Publikum in einer atembe-raubenden Bühnenshow mit einer einzigartigen Drumperformance.



Weitere Informationen zum Ballprogramm sowie zu den Ticketkategorien finden Sie auf der Website www.presseball.de



Der Berliner Presseball findet

am Samstag, dem 12. Januar 2019,

im Maritim Hotel statt





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

