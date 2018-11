Hauptmenü Start





Aus grau wurde bunt - Stromkastenstyling geschrieben von: Redaktion am 09.11.2018, 09:17 Uhr

paperpress559 Junge Berlinerinnen und Berliner erhalten seit fünf Jahren die Möglichkeit, Stromkästen in ihrem Bezirk und der näheren Umgebung ihrer Schulen kreativ zu gestalten. Über 3.000 dieser „Farbtupfer“ sind mitt-lerweile im gesamten Stadtgebiet zu finden, so wie dieses Flughafenlöschfahrzeug, das den Publikums-preis 2017 gewann und von den kleinen Künstlern der Ev. Grundschule Friedrichshagen gestaltet wur-de.



Rund 500 wurden in diesem Jahr im Rahmen des Projektes „Stromkastenstyling“ besprüht und verschönert. Zum sechsten Mal hat die Stromnetz Ber-lin GmbH das Projekt gemeinsam mit den Vereinen meredo e.V. und Helliwood media & education im fjs e.V. durchgeführt.



Erfahrene Street Art-Künstler unterstützen die jun-gen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vermitteln unterschiedliche Gestaltungstechniken und begleiten bei deren Anwendung vor Ort. Rund 1.000 Schüle-rinnen und Schülern aus etwa 40 Schulen waren im Jahr 2018 am Stromkastenstyling beteiligt.



Um dieses Engagement zu würdigen, findet als fei-erlicher Abschluss des Projekts der Wettbewerb „Kreativster Stromkasten 2018“ statt. Rund 20 Schulklassen und Projektgruppen haben dafür ihre Bewerbung abgegeben und werden von einer offizi-ellen Jury in drei Kategorien bewertet.



Ab sofort haben aber auch alle Berlinerinnen und Berliner die Wahl für den Publikumspreis: In der Bildergalerie auf der Internetseite von Stromnetz Berlin unter www.stromnetz.berlin/stromkastenstyling sind alle Kästen, die am Wettbewerb teilnehmen, mit einem Foto aufgeführt. Bis zum 18. November 2018 ist hier die Abstimmung für Ihren persönlichen Favoriten online möglich. Am 28. November werden die Sie-ger 2018 gekürt. Im Anschluss veröffentlicht Stromnetz Berlin die Gewinnerkästen auf der Internetseite.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

