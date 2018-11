Hauptmenü Start





genial digital geschrieben von: Redaktion am 06.11.2018, 17:51 Uhr

paperpress559 Dorothee Bär ist CSU-Politikerin und seit März Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Es gibt insgesamt vier Staatsminister/innen, die direkt bei Angela Merkel in der Regierungszent-rale angesiedelt sind. Sie sind mit Aufgaben betraut, die offenbar für ein eigenes Ministerium nicht aus-reichen, aber immerhin so wichtig sind, dass sie der Chefin direkt unterstehen. Neben Dorothee Bär sitzen noch die Berliner CDU-Chefin Monika Grütters im Kanzleramt, zuständig für Kultur und Medien, Annette Widmann-Mauz (CDU), die sich um Migrati-on, Flüchtlinge und Integration kümmert, und Hen-drik Hoppenstedt (CDU) – ja, den Namen gibt es auch im richtigen Leben und nicht nur zu Weihnach-ten bei Loriot – und Herr Dr. Hoppenstedt verant-wortet die Bereiche Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung sowie Koordinator für die Bund-Länder-Beziehungen.



Mit dem Bürokratieabbau, beispielweise bei der Besetzung von Stellen im Staatsministerium von Dorothee Bär, hat es bislang noch nicht so gut ge-klappt, weil viele dringend benötigte Funktionen auch ein halbes Jahr nach Amtsantritt noch nicht besetzt sind. Frau Bär ist darüber nicht erfreut, kann es aber nicht ändern.



Ändern beziehungsweise digitalisieren will sie mit ihren Mitarbeitern das ganze Land. In vier Bundes-ländern, darunter neben Hamburg, Hessen und Bayern, auch Berlin, soll jetzt so richtig losgelegt werden. Es wird aber nach der Erprobungsphase noch eine Weile dauern, ehe alle staatlichen Leis-tungen in allen Bundesländern den Bürgern digitali-siert angeboten wer-den können. Bis es soweit ist, wird viel gesprochen und überlegt. In Kürze findet eine Klausurtagung in Potsdam statt, nicht im Schloss Meseberg, wie sonst üblich. Potsdam ist näher, somit preiswerter, weil jeder Teilnehmer nachts im eigenen Bett in Berlin schlafen kann. Das ist zwar die Billigvariante, man verzichtet aber auf die Abende am Kamin, wo außerhalb des Protokolls die wirklich wichtigen Dinge bei Klausurtagungen besprochen werden.



Wussten Sie, dass es ein Digitalkabinett gibt? Das war mir neu. Dieses Gremium ist ein Spiegelbild des Bundeskabinetts. Im Digitalkabinett wird sehr viel offener und freier diskutiert als im Bundeskabinett. Diese und andere Geheimnisse verriet die Staats-ministerin heute bei einem Mittagsessen des Ver-bands Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) im Kaffeehaus Dallmayr des Museums für Kommunika-tion an der Leipziger Straße.



Digitalisierung ist ein Schlagwort, das man nicht mehr hören kann. Es ist auch ein bisschen unheim-lich, weil man der Digitalisierung nicht entgehen kann. Überall ist sie, überall bietet sie sich an. Eine ganz andere Frage ist, ob man das alles braucht. Wenn man eines Tages sein ganzes Leben am Com-puter von zu Hause aus regeln kann, werden noch mehr gestörte Menschen diesen Globus bevölkern. Nicht mal mehr das Handauflegen an den schmer-zenden Körperstellen durch seinen Arzt wird einem vergönnt sein. Per Bildschirm teilt er einem mit, woran man leidet, und Amazon bringt dann die Kyt-tasalbe direkt nach Hause. Was für eine beschissene Welt erwartet uns, genial digital.



Auf dem Weg zum Mittagessen mit Frau Bär kaufte ich ein paar Leuchtmittel. Es hat volle fünf Minuten gedauert, ehe alle Angaben von der Glühbirnenver-packung in den Computer übertragen worden waren und ich bezahlen konnte. Das hat früher ohne Digi-talisierung eine Minute gedauert.



Wo steht nun unser Land beim Thema Digitalisie-rung? Nicht besonders weit vorn, im Gegensatz zu den USA und China. Vor allem China peitscht die Digitalisierung ohne Rücksicht auf Verluste durch. Und da wir, so Frau Bär, nicht in einem Land wie China mit zweifelhafter Rechtsstaatlichkeit leben wollen, dauert es eben länger.



Richtig angefressen ist die Staatsministerin beim Thema Bildung. Bildung ist Ländersache. Die Länder nehmen zwar gern das Geld vom Bund, reinreden lassen wollen sie sich aber nicht. Bei der Bildung ist der „Föderalismus der Totengräber der Digitalisie-rung“, sagt Frau Bär. Donnerwetter. Und übrigens: „Flugtaxis gibt es in den nächsten drei Jahren.“



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

