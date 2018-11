Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 3 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Zehn Jahre EUREF Campus geschrieben von: Redaktion am 05.11.2018, 06:06 Uhr

paperpress559 Ein guter Tag für Tempelhof-Schöneberg

Vorbemerkungen von Ed Koch

5. November 2008. Ich hatte eine Einladung in den Willy-Brandt-Saal des Rathauses Schöneberg in der Tasche. Vorgestellt werden sollte das Projekt „Euro-päisches Energie Forum“ – bekannt geworden als EUREF-Campus. Auf dem 5,5 ha großen Areal rund um den Schöneberger Gasometer sollte etwas bis-lang in dieser Form Einmaliges entstehen. Unter-nehmen der Energiewirtschaft, Umwelt- und Klima-schutz, E-Mobility, Wissenschaft und Forschung und vieles mehr wurden eingeladen, auf dem Campus ihre Aktivitäten zu entfalten und sich mit anderen zu vernetzen.



Das Publikum war, mit über 400 Gästen, an diesem Abend im Rathaus hochrangig besetzt, Außenminis-ter Frank-Walter Steinmeier, Umweltminister Sig-mar Gabriel (Foto), Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, Egon Bahr, zahlreiche Vorstände von Energieunternehmen und viele andere lauschten den Plänen von Reinhard Müller, einem Architekten, Investor und Projektentwickler, 1953 in Krefeld geboren und 1984 nach Berlin gekommen. Er hat zahlreiche Altbauten in Berlin saniert, darunter die Spreespeicher an der Oberbaumbrücke. Er orien-tierte sich bei der Sanierung von Gebäuden an his-torischen Bildern und Zeichnungen. Aber auch das Einkaufszentrum am Tempelhofer Hafen, integriert in den historischen Speicher, ist ihm zu verdanken. Mit seiner 1999 gegründeten Stiftung Denkmal-schutz Berlin hat er Millionen Euro eingeworben und unter anderem zur Sanierung des Brandenburger Tores, des Strandbades Wannsee und der Lietzen-see-Kaskaden eingesetzt.



Müllers Pläne und Visionen in Schöneberg waren so gewaltig, dass es zwangsläufig viele Skeptiker gab. Richtig ist, dass er das Vorhaben nicht so schnell umsetzen konnte, wie er sich das gewünscht hätte. Dafür gab es viele Gründe, unter anderem, wie in Berlin üblich, Streitigkeiten mit der Verwaltung und Verzögerungen bei den Baugenehmigungen. Mit jedem sanierten oder neu errichteten Gebäude und mit jedem neuen Unternehmen, das sich ansiedelte, reduzierte sich die Zahl der Skeptiker.



Während die meisten politischen Kräfte im Bezirk das Vorhaben unterstützten, wie die damalige Zähl-gemeinschaft aus SPD und CDU, verweigerten sich ausgerechnet die Grünen. Und gerade ihnen müsste ein CO2-neurales Konzept aus der Seele sprechen. Nun, wenn Ideologie den Blick verstellt, nützen die besten Argumente nichts. Trotz der sichtbaren Ent-wicklung auf dem EUREF-Campus, haben die Grü-nen ihre Verweigerungshaltung nicht überwinden können.



Dieser Konflikt hat mich als politischen Journalisten, der von Energiewirtschaft, Klimaschutz usw. keine Ahnung hat, interessiert. Also blieb ich am Ball und besuchte immer wieder den Campus und berichtete über die baulichen Fortschritte und die neuen Unter-nehmen, die sich hier ansiedelten. Daraus ist ein mehrere hundert Seiten umfassendes Archiv ent-standen. Aus diesem habe ich 129 Seiten herausge-sucht und in einer Dokumentation zusammenge-fasst, von der es noch wenige Exemplare gibt, die kostenlos unter paperpress@berlin.de bestellt wer-den können.



Vor zehn Jahren erschien der folgende Newsletter in unserer 439. Ausgabe. Nachfolgend der Text von 2008.



Ein guter Tag für Tempelhof-Schöneberg



Am 5. November 2008 fand unter Beteiligung hoch-karätiger Persönlichkeiten im Willy-Brandt-Saal des Rathauses Schöneberg eine Info-Veranstaltung zum geplanten „Europäische Energieforum EUREF“ im und um den unter Denkmalschutz stehenden Gaso-meter statt. Der John-F.-Kennedy-Platz war nur den Besuchern der Veranstaltung vorbehalten, Polizei und private Security sicherten das Gelände. Ein kleines Häufchen Demonstranten wurde von der Polizei eher als „niedlich“, denn als Gefahr einge-stuft.



Ein 500 Millionen-Projekt soll entstehen, die zweit-größte Baustelle in der Region nach BBI-International. Im und um den Gasometer sollen Büro- und Dienstleistungsflächen entstehen, ein Hotel, ein Restaurant, Einzelhandel, vielleicht auch Wohnungen, aber vor allem das Europäische Ener-gie Forum.



Das Thema Gasometer ist seit Monaten Thema in der Bezirksverordnetenversammlung. Eine Bürger-initiative ist gegen das Projekt. Es passe nicht in den Kiez. Die Grünen im Bezirk haben sich der BI ange-schlossen und betreiben seither Fundamentalopposi-tion, womit sie sich weitestgehend in eine Abseits-rolle manövriert haben. Die Zählgemeinschaft aus SPD und CDU fördert das Projekt, und auch die FDP ist dafür. Auf der Seite der Bürgerinitiative bi-gasometer.de wird mit Beiträgen wie „Energie-Zentrum, Solar-Zentrum oder Berliner Sumpf“ Stimmung gegen das Projekt gemacht. Darauf ging Umweltminister Sigmar Gabriel ein, der die Gäste im Rathaus Schöneberg begrüßte. Sein Votum fiel aber klar für das Projekt aus. Das geplante Euref-Institut wird von Ex-DDR-Regierungschef Lothar de Maizière geleitet. Das war keineswegs der einzige Prominente, der an diesem Abend zu Wort kam. Hochrangige Wissen-schaftler sprachen sich für die-se weltweit einmalige Hochschule aus. Sogar aus Russland war Prof. Sergey V. Serebryannikov, der Rektor des Moskauer Energie-Instituts, angereist. Die Vorstände und Beiräte sind ebenfalls mit be-kannten Namen besetzt, darunter viele ehemalige Bundes- und Landesminister wie Volker Hauff oder Thomas Goppel.



Joachim Fahrun schreibt in WELT ONLINE: „Das ambitionierte Projekt einer privaten Europäischen Energieuniversität in einem neuen, Kohlendioxid-neutralen Stadtteil rund um den Schöneberger Ga-someter kann nach einigen Wirren nun in die Reali-sierung einsteigen. Gestern (am 5.11.2008) präsen-tierten die Initiatoren um den Immobilienentwickler Reinhard Müller und den ehemaligen DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière als Ge-schäftsführer der Gründungs-GmbH für die Hoch-schule das Vorhaben. Als wissenschaftliche Berater beim Aufbau des Lehrbetriebes ist das Wissenschaft-szentrum Berlin im Boot. Das WZB soll das ur-sprüngliche Konzept der Zeit-Stiftung konkretisieren und umsetzen. Einen Entwurf für das Hochschulge-bäude hat der renommierte Architekt Albert Speer gezeichnet. Am Abend wurde das Euref-Institut fei-erlich im Rathaus Schöneberg gegründet. Euref steht für Europäisches Energie-Forum. So nennt der Entwickler Müller sein Projekt, das durch die Ener-gie-Universität zum Anziehungspunkt für Energieun-ternehmen, Forscher und innovative Gründer avan-cieren soll.“ „…die Energieuni soll nicht nur deutsche Absolventen in Postgraduierten Studiengängen auf die Praxis in Energiepolitik, -wirtschaft und -technik fit machen, sondern auch ausländischen Experten für Austausch und Weiterbildung offenstehen. In den nächsten Monaten will de Maiziere die angestrebten 200 Millionen Euro Stiftungskapital aus Quellen in Deutschland, Europa, Russland und Arabien ein-sammeln. Das Grundstück bekommt das Institut gratis von den Projektentwicklern. Im Herbst 2009 sollen erste Kurse in den Bestandsgebäuden auf dem Gelände beginnen“.



Für den Tempelhof-Schöneberger Baustadtrat Bernd Krömer (CDU) steht fest, dass der 5. November 2008 „ein guter Tag für Tempelhof-Schöneberg“ ist. Auch Bürgermeister Ekkehard Band und Bürger-dienste-stadtrat Oliver Schworck (beide SPD) sind von dem Gesamtvorhaben überzeugt. Neben ihnen saßen weitere prominente Persönlichkeiten im Wil-ly-Brandt-Saal, wie Egon Bahr oder Parlamentsprä-sident Walter Momper sowie BVV-Vorsteher Rainer Kotecki und Bildungsstadtrat Dieter Hapel.



Höhepunkt des Abends war jedoch der Auftritt von Bundesaußenminister Frank Walter Steinmeier. Steinmeier schlug den Bogen von der Wahl in den USA, zu den Energieproblemen in der Welt bis hin zum Gasometer in Schöneberg. So viel prominenter Unterstützung können sich nur wenige Unternehmer erfreuen. Bleibt zu hoffen, dass dieses Projekt eine Bereicherung für den Bezirk, für die Stadt, den Rest der Welt und auch für die Anwohner sein wird.



Nachbemerkungen



Die Hoffnung im letzten Satz des Artikels von 2008 hat sich bis heute erfüllt. Inzwischen ist an der Tor-gauer Straße ein eigener Stadtteil entstanden. Als Postadresse reicht es aus, EUREF-Campus und die dazugehörige Hausnummer zu schreiben. Inzwi-schen sind nicht nur die Bestands- und teilweise unter Denkmalschutz stehenden Gebäude saniert und auf den neuesten Umwelt-Standard gebracht worden, sondern auch zahlreiche neue Häuser ent-standen. Die CO2-Klimaziel der Bundesregierung für 2050 hat der EUREF-Campus bereits seit 2014 er-reicht.



Besonders schön anzusehen ist das neueste Gebäu-de direkt am Eingang des EUREF-Campus. Hier be-findet sich auch ein weiteres Restaurant mit dem vielversprechenden Namen „Grüns“, was auf vege-tarisches Essen hinweist und natürlich keinen Bezug auf die gleichnamige Partei im Bezirk nimmt. Diese hat in den vergangenen zehn Jahr vieles unter-nommen, um dem Projekt Steine in den Weg zu legen. Wie sagte kürzlich der SPD-Fraktionsvorsitzende in der BVV Tempelhof-Schöneberg, Jan Rauchfuß, in paperpress: „Das Bezirksamt wirkt verzagt und sperrig und ich dränge darauf, dass sich das ändert.“ Warten wir es ab.



Die 2008 von der Polizei als „niedlich“ klassifizierte BI-Gasometer hat 2016 ihre verleumderischen Bei-träge über den EUREF-Campus und die Berichter-stattung in paperpress auf ihrer Internetseite einge-stellt. Seit dieser Zeit sitzt die Frau des selbster-nannten BI-Chefs für die Grünen im Bezirksamt. Wie praktisch.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: