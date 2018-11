Hauptmenü Start





Ab Montag wird "Chaos" vorbereitet geschrieben von: Redaktion am 04.11.2018, 13:50 Uhr

paperpress559 Seit gestern sind 30 niederländische Jugendliche des Valuas College Venlo zu Gast in Berlin bei Gleichalt-rigen der Integrierten Sekundarschule am Berlini-ckeplatz in Tempelhof. Ihr gemeinsames Ziel: Cha-os. Das ist der Name eines Projektes im Rahmen von BeVoice, einer deutsch-niederländische Erfolgs-geschichte, die auf einzigartige Weise Musiktheater und Wissenschaft verbindet.



Die Idee: 100 Schülerinnen und Schüler aus dem Süden Berlins treffen auf 30 Gleichaltrige aus den Niederlanden. In nur einer Woche lernen die Teil-nehmerinnen und Teilnehmer nicht nur neue Freun-de kennen, sondern auch alles, was zu einer profes-sionellen Bühnenperformance gehört. Das Besonde-re: Die jungen niederländischen Gäste kommen von speziellen Tanz- und Musicalschulen, an denen sie zu internationalen Profis ausgebildet werden. Ihre Energie ist das Geheimnis von BeVoice und bringt die Berliner Jugendlichen dazu, in kürzester Zeit über sich hinauszuwachsen.



Morgen, am Montag, dem 5. November, beginnen die Proben. Am 9. und 10. November, jeweils um 19:30 Uhr kommt „Chaos“ mit wissenschaftlicher Einleitung von Anna Maria Hartkopf (FU), in der Schindler Halle 2, Ringstraße 66, 12105 Berlin-Mariendorf, auf die Bühne. Karten an der Abendkas-se (7 Euro, ermäßigt 4 Euro) oder online: www.bevoice.eu

Zur Premiere hat sich auch Tempelhof-Schönebergs Jugend- und Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) angesagt, der das Projekt unterstützt.



Bevor es aber morgen losgeht, haben sich die jun-gen Gäste heute in Berlin und im Bezirk umge-schaut. Und da führte sie ihr Weg zum Schöneber-ger EUREF-Campus, wo gerade die Ausstellung „Ey Alter“ von Daimler Benz im Gasometer stattfindet.



Auf Einladung von paperpress schauten sich die Ju-gendlichen die Ausstellung nicht nur an, sondern machten aktiv mit. An 20 Stationen muss man Fra-gen beantworten, Dinge oder sich bewegen. Auf einer Chipkarte werden alle Informationen gespei-chert. Am Ende steckt man die Karte in einen Dru-cker und weiß dann viel mehr über sich. zum Bei-psiel wie alt man sich fühlt, wie es mit der Lebens-erwartung aussieht und welche sozialen Kompeten-zen man hat. Aus Datenschutzgründen können wir nur so viel sagen: Die Jugendlichen aus der Nieder-laden sind sehr gut drauf.



Heute Nachmittag treffen sich die Berliner und nie-derländischen Jugendlichen mit ihren Gastfamilien in der Schule am Berlinickeplatz zum Kennenlernen.



Alle Informationen über „Ey Alter“ erfährt man auf der Internetseite www.eyalter.com/de/ - Bis zum 19. Januar 2019 kann man die Ausstellung im Ga-someter, Torgauer Straße, noch besuchen. Öff-nungszeiten

Mo – So: 10.00 – 18.00 Uhr - Do: 10:00 – 20:00 Uhr

Feiertage: 11:00 – 17:00 Uhr - Erwachsene: 9,00 EUR - Ermäßigt: 4,50 EUR - Sondertarife für Fami-lien und Gruppen.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

