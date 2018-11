Hauptmenü Start





Die Termine für den ROCKTREFF und Das Spielfest 2019 stehen fest geschrieben von: Redaktion am 02.11.2018, 14:40 Uhr

paperpress559 Die Termine für den ROCKTREFF und Das Spielfest im kommenden Jahr stehen fest. Das teilten am heutigen Freitag der Tempelhof-Schöneberger Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD), die Vorstände des CPYE e.V.-ROCK-INI, Dominik Ziebarth und Andie Kraft, sowie der Vorsitzende des MitSpielen e.V., Philipp Mengel, mit.



Auf und vor der Bühne im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf, darf am Freitag, dem 14. Juni 2019, von 18.00 bis 23.00 Uhr, am Samstag, dem 15. Juni 2019, von 16.00 bis 23.00 Uhr, und am Sonntag, dem 16. Juni 2019, von 16.00 bis 20.00 Uhr, wieder gejubelt werden. Rock’n’Roll in all seinen Schattierungen ist angesagt. Bei freiem Eintritt werden an den drei Tagen wieder 16 Bands auf der Bühne stehen und das Publikum begeistern. Bewerben können sich Amateurbands ab dem 11. November 2018 unter www.rocktreff.de. Managementbewerbungen werden nicht berücksichtigt.



Das Spielfest für die ganze Familie findet an gleicher Stelle und natürlich ebenfalls bei freiem Eintritt am Samstag, dem 15., und Sonntag, dem 16. Juni 2019, von jeweils 12.00 bis 18.00 Uhr, statt.



30 Vereine, Verbände, Kinder- und Jugendeinrichtungen von städtischen und freien Trägern, haben wieder die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ab dem 1. Dezember 2018 ist auf der Internetseite www.spielfest-mariendorf.de das Anmeldeformular für die Gruppen freigeschaltet.



ROCKTREFF und Das Spielfest sind Veranstaltungen des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg. Veranstaltungskoordinatorin ist seit diesem Jahr Beate Bruker. Träger der Veranstaltungen ist der gemeinnützige Verein CPYE e.V.-ROCK-INI, Kooperations-partner des Spielfestes der Förderverein MitSpielen e.V. Unterstützt werden die Veranstaltungen auch in diesem Jahr von der Catering Company. Die Schirmherrschaft für den ROCKTREFF hat auch 2019 wieder der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg, Stefan Böltes, übernommen. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler präsentiert und unterstützt seit 2013 im kommenden Jahr bereits zum siebten Male in Folge Das Spielfest. Die Sponsorenakquise für 2019 hat begonnen. STADT UND LAND steht schon als Unterstützer des Spielfestes fest. Weitere werden hoffentlich folgen.





