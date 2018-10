Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Hans Rosenthal hätte es gefallen geschrieben von: Redaktion am 28.10.2018, 16:47 Uhr

paperpress558 Wenn Hans Rosenthal, der heute 93 Jahre alt wäre, die Feier aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der nach ihm benannten Senioren-Freizeitstätte noch erlebt hätte, wäre ein „Das war Spitze“ das mindeste, was er von sich gegeben hätte. Den berühmten Luftsprung hätte er vermutlich nicht mehr gewagt. Leider ist der beliebte Radio- und Fernseh-Unterhalter aber schon 1987 mit nur 61 Jahren gestorben. Schon ein Jahr nach seinem Tod wurde das Hans-Rosenthal-Haus in Zehlendorf eröffnet. Heute fand die von Nero Brandenburg, der lange Zeit gemeinsam mit Rosenthal beim RIAS tätig war, gestaltete Jubiläumsfeier statt.





Die Gäste der Veranstaltung haben eine richtige Entscheidung getroffen, nämlich sich weder den blutrüstigen ARD-Tatort anzuschauen, noch das Hessen-Drama am Wahltag. Schon um 11 Uhr begann der „Tag der offenen Tür“ im Hans-Rosenthal-Haus. Pünktlich zur ersten Hessen-Prognose beginnt die restlos ausverkaufte „GALA“, eine Musikshow mit der Band „Check-point Five“, Erna Schrubbke, Martina Berkholz und Startenor Heiko Reissig. Durch das Programm führen Bettina Starke, die Leiterin der Einrichtung, und Nero Brandenburg, 1. Vorsitzender des

Fördervereins der Freunde des Hans-Rosenthal-Hauses e.V.



Weg wie warme Semmeln ging die Erinnerungs-münzen „30 Jahre Hans-Rosenthal-Haus“. Der Ent-wurf stammt von Nero Brandenburg, das Konterfei von Hans Rosenthal hat der Berliner Künstler Eberhard Wassilowski gezeichnet. Die Münze ist 24kt Gold plattiert, hat einen Durchmesser von 40 mm und eine Stärke von 3 mm und liegt in einer Acryl-Schatulle. Zu jeder Münze gibt es ein Münz-Zertifikat der Berliner Münzprägeanstalt „derTa-ler.de GmbH“. Geprägt wurden insgesamt nur 200 Stück. Nero Brandenburg fühlt sich in seiner Rolle als Vorsitzender des Förderkreises sichtlich wohl. Vor allem freut ihn natürlich die Verbindung zu sei-nem alten Freund und Mentor Hans Rosenthal.



Zwei etwas älter gewordene Berufsjugendliche, die in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in so genannten Jugendtanzbars tätig waren. Nero Brandenburg beim Berliner Jugendclub e.V. und Ed Koch beim Tempelhofer Jugendclub e.V. Die beiden kennen sich seit über 50 Jahren und Bespaßen nach wie vor die Menschheit. So soll es bleiben.







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: