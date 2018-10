Hauptmenü Start





Babylon Berlin: Was für ein Gewaltporno geschrieben von: Redaktion am 06.10.2018, 10:06 Uhr

paperpress558 Natürlich habe ich im letzten Jahr nicht extra Sky abonniert, um den, auch aus meinen Gebühren finanzierten Monumentalfilm „Babylon Berlin“ schon früher als der normale öffentlich-rechtliche Zu-schauer zu sehen. Der mediale Druck war nun aber doch so groß, dass ich mir die ersten sechs Episoden am 30. September und 4. Oktober angeschaut habe. Jeweils drei Folgen hintereinander, 135 Minuten, ein hartes Stück Arbeit für Augen und Hirn. Die weiteren zehn Stücke werden ab dem 11. Oktober in jeweils Zweihäppchenform präsentiert, das hat Tatortlänge und ist auszuhalten. Insgesamt zwölf Stunden dauern die ersten beiden Staffeln und schon jetzt geht’s los mit der dritten.



Was für ein düsteres Bild wird vom Untergang der „Goldenen Zwanziger Jahre“ gezeichnet. Jeder wäre gern in den Vergnügungstempeln dabei gewesen, auf den Straßen der Hauptstadt allerdings weniger. Kommunisten, Faschisten, Sozialdemokraten und was es sonst noch so für unversöhnlich einander gegenüberstehender Gruppen gab, lieferten sich Schlachten. Die Polizei weitestgehend machtlos, ballert umher, was das Zeug hält und schießt wehr-lose Frauen vom Balkon. Die Wohnverhältnisse der normalen Bevölkerung würde heute jeder als Schrottimmobilie abtun. Was für eine schlimme Zeit, das Jahr 1929, vier Jahre vor der Machtergreifung der Nazis und dem Beginn des Untergangs des Deutschen Reiches, vor allem aber des Untergangs Berlins.



Keine Frage, die Bilder, die der Film zeichnet, sind fantastisch. Der Blick in die Straßenzüge, die Tram, die über den Alex fährt, der alte U-Bahn-Zug, der durch den Bahnhof Herrmannplatz rauscht, ist beeindruckend. Das Rote Rathaus von außen als Kulis-se für das Polizeipräsidium am Alexanderplatz und die imposante Eingangshalle des Rathauses Schöne-berg für die Innenaufnahmen.



Was für ein Aufwand, was für eine Dokumentation Berliner Szenen, die in den Kriegsjahren zerstört wurden und, nicht immer gelungen, wieder neu entstanden, am Alex, am Potsdamer Platz, am Brandenburger Tor und an vielen anderen Orten. Soweit der fotografische Rahmen. Kommen wir nun zur Handlung. Ich gebe zu, nach den ersten sechs Folgen ziemlich überfordert zu sein. Allein viereinhalb Stunden nicht den Faden zu verlieren, ist nicht ganz einfach, wie soll es mir erst nach zwölf Stun-den gehen? Zu viele Themenstränge durchziehen das Werk. Ein kompromittierender Film, der irgendwie in Verbindung mit dem damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer steht, ein Zug aus Russland mit Gas und Gold, der durch Deutsch-land zu Trotzki nach Istanbul, oder doch lieber Paris, gebracht werden soll, die persönlichen Geschichten der Protagonisten, ihre familiären-, beruflichen und gesundheitlichen Probleme. Da kommt was zusam-men. Und irgendwie ist alles miteinander verwoben und wird sich vermutlich von Donnerstag zu Donnerstag entwirren.



Babylon Berlin mag ein großes Werk der Filmgeschichte sein. Es ist aber auch ein Gewaltporno. Schon mit Rumbumsen in einem Pornofilmstudio beginnt alles, und auch weiterhin kommt der Film ohne nacktem Fleisch nicht aus, Titten, Ärsche, Schwänze wedeln über die Mattscheibe. Und zur Abschreckung wird herumgeballert und gemordet, was das Zeug hält. Wir regen uns heute über Neu-köllner Clans auf. Damals mähte die Russengang eine kommunistische Druckerei samt ihrer Arbeiter nieder, ein Bild wie bei Al Capones Valentinstag-Massaker in Chicago, im selben Jahr, in dem Babylon spielt, 1929.



Grandios ist die Besetzungsliste. Da fehlt kaum jemand, den man gern sieht. Der wunderbare Matthias Brandt, der großartige Peter Kurth, den man aber nicht unbedingt nackt auf dem Sofa liegend sehen muss, und dann diese unbeschreibliche, erst 28 Jahre alte Liv Lisa Fries. Was für eine taffe Frau in einer der, viele andere überragenden, Hauptrollen. Allein um ihr Schicksal weiter zu verfolgen, würde sich das Anschauen bis zum 8. November um 21.45 Uhr lohnen. Mit der zentralen Figur des Films, dem Kommissars aus Köln, ausgezeichnet verkörpert durch Volker Bruch, hadere ich. Er ist mir zu zerrissen, zu verletzlich, zu krank, eher ein Anti-Held. Trotz Liv Lisa Fries denke ich noch mal darüber nach, ob ich am kommenden Donnerstag wieder in Babylon Berlin eintauche. Vom Start am 30. September bis zur Fortsetzung am 4. Oktober haben sich schon 2,5 Mio. Zuschauer verabschiedet von 7,83 auf 5,27 Mio.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

