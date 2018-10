Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Flughafen Tempelhof wieder in Betrieb geschrieben von: Redaktion am 23.09.2018, 15:50 Uhr

paperpress557 So viele Flugbewegungen hatte der Airport Tempel-hof nicht annähernd in seinen besten Zeiten. Nicht einmal während der Luftbrücke waren gleichzeitig so viele Flugobjekte in der Luft über dem Tempelhofer Feld. Das siebte Festival der Riesendrachen der STADT UND LAND Wohnbauten Gesellschaft bot ein beeindruckendes und buntes Bild von unglaublich kreativ gestalteten Himmelskörpern.



Auch Schneewittchen und die Sieben Zwerge flogen in Formation mit. Unglaublich, dass diese riesigen Teile fliegen können. Dafür sorgte am 22. September ein ideales Wetter mit einem ordentlichen Wind. Bis zu 50 Meter lange oder 20 Meter hohe Drachen hoben genauso ab, wie die vielen selbst mitgebrachten oder auch selbst gebastelten Exemplare. Die Besucher bekamen viele Vorführungen mit Lenk- und Großdrachen oder Ein- und Zweileinern zu sehen.



Aufmerksame Beobachter des bunten Treibens am Himmel waren der Schirmherr des Drachenfestivals, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und STADT UND LAND-Geschäftsführer Ingo Malter.



Etliche Welt- und Europameister waren am Start und zeigten ihr Können. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik begleitete die kosten-freie Veranstaltung. Die kleinen Gäste konnten sich außerdem auf Hüpfburgen, im Riesenlabyrinth aus Drachenstoff und beim Kinderschminken vergnügen.



Das Drachenfestival konnte in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord verzeichnen. Bereits mittags waren rund 35.000 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Bis zum Abend waren es nach Rücksprache mit der Polizei 100.000 Gäste.



Ed Koch

Quelle: STADT UND LAND



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: