Nur mit Euch - Das größte Fest des Jahres geschrieben von: Redaktion am 20.09.2018, 16:43 Uhr

paperpress557 Am Brandenburger Tor stellten heute der Regierende Bürgermeister und Bundesratspräsident Michael Müller, der Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin, Moritz van Dülmen, dem wir schon viele andere beeindruckende Großveranstaltungen verdanken, und Julian Mieth, stellvertretender Senatssprecher, das Programm vor.





Als Höhepunkt seiner Bundesratspräsidentschaft feiert das Land Berlin vom 1. bis 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit an den Schauplätzen der deutsch-deutschen Geschichte rund um Reichstag, Brandenburger Tor und die Straße des 17. Juni. Unter dem Motto NUR MIT EUCH setzt Berlin ein Zeichen für Zusammenhalt und Freiheit in Deutschland und Europa. Zu dem dreitägigen Bürgerfest werden mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher erwartet.



Das Einheitsfest, das in Zusammenarbeit und mit der Unterstützung von mehr als 200 Partnern und Institutionen gestaltet wurde, bietet den Gästen ein Pro-gramm mit zahlreichen Höhepunkten: von der Inszenierung des Brandenburger Tors durch den international renommierten Street Art-Künstler JR, einer 2,5 Kilometer langen Installation aller 11.040 Gemeinde-namen Deutschlands, dem sogenannten Band der Einheit, der Uraufführung von „Grundgesetz“ des Maxim-Gorki-Theaters, über die Open-Air-Ausstellung zur deutsch-deutschen Geschichte Halb-zeit 1989/90 – Berlin zwischen Mauerfall und Einheit bis zum Platz der Republik, auf und um dem sich die 16 Bundesländer, der Deutsche Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung, das Berliner Abgeordnetenhaus sowie der sogenannte Zipfelbund* erst-mals in der Geschichte der Einheitsfeierlichkeiten an einem zentralen Ort präsentieren. Den krönenden Abschluss des dreitägigen Festes bildet am Abend des 3. Oktobers vor dem Brandenburger Tor #1HEIT – Das Konzert mit gesellschaftlich engagierten Künstlerinnen und Künstlern verschiedenster Stilrichtungen, u.a. Nena, Samy Deluxe und Namika, begleitet von den Beyond Borders Allstars und dem Moka Efti Orchestra aus der Serie Babylon Berlin.



*Der Zipfelbund ist ein Zusammenschluss der nördlichst gelegenen Gemeinde Deutschlands, List auf Sylt, der westlichst gelegenen Gemeinde Selfkant, dem Markt Oberstdorf im äußersten Süden und der Stadt Görlitz am östlichen Rand Deutschlands. Mit dem Begriff „Zipfel“ wird ein aus einem Territorium eines Landes hervorragendes Gebiet bezeichnet.



Michael Müller: „Ich freue mich, dass wir als Land Berlin in diesem Jahr die Möglichkeit haben, stellvertretend für alle sechzehn Bundesländer den Tag der Deutschen Einheit zu gestalten. Damit wollen wir in Zeiten, in denen Kräfte bewusst daran arbeiten, Keile in die Gesellschaft zu treiben, eine wichtige Botschaft verbinden: Das Motto dieses Tages der Deutschen Einheit lautet NUR MIT EUCH. Es drückt alles aus, was wichtig ist: Nur gemeinsam, NUR MIT EUCH werden wir es schaffen, gut und frei und friedlich miteinander zu leben. Die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft können wir nur gemeinsam bewältigen, so wie auch die Deutsche Einheit vor 28 Jahren eine Gemeinschaftsleistung war. Dieser Grundgedanke wird sich durch das gesamte Fest ziehen. Berlin präsentiert sich Anfang Oktober gemeinsam mit mehr als 200 Partnern aus Kultur, Gesellschaft, Politik, Sport und Wirtschaft. Ich lade alle Besucherinnen und Besucher – egal welcher Alters-gruppe – herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns dieses Fest der Demokratie hier in Berlin zu feiern!“



Das gesamte Bürgerfest-Programm lädt zu einer partizipativen Entdeckungsreise durch Berlin und die gesamte Republik ein. Die verschiedenen Themenbereiche „Bund & Länder“, „Musik & Kultur", „Geschichte & Erinnern“, „Sport treiben & erleben", „Zukunft & Innovation", „Engagement & Einsatz" sowie „Kinder & Familie" reflektieren aus unterschiedlichen Perspektiven die Entwicklung Berlins zur dynamischen Metropole seit der Friedlichen Revolution. Gemein-sam mit den verschiedensten Partnern und Institutionen ist ein umfassendes Programm mit zahlreichen Angeboten und Aktivitäten entstanden: So stellt der Themenbereich „Sport treiben & erleben“ die Sportmetropole Berlin vor und lädt u.a. mit den Berliner Proficlubs und vielen Trendsportarten zum Staunen und Schwitzen ein, während der Bereich „Zukunft & Innovation“ mit u.a. Virtual Reality- & Augmented Reality-Erlebnissen die Ideen von morgen präsentiert. „Engagement & Einsatz“ würdigt die Leistung von denjenigen, die tagtäglich das Wohl der demokratischen Gemeinschaft aufrechterhalten und für „Kinder & Familien“ wird im gleichnamigen Bereich der Tiergarten mit Mitmachangeboten wie z.B. einer Kinderdisco und Konzerten, einem Zirkus und Work-shops in ein Paradies zum Spielen und Lernen verwandelt.



Vor dem Reichstagsgebäude und der Kulisse des Bundeskanzleramts können interessierte Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politikern sowie Vertreterinnen und Vertretern von Bund und den Ländern Fragen stellen, Politik hautnah erleben und die Highlights aller 16 Bundesländer genießen.



Vor dem Sowjetischen Ehrenmal auf der Straße des 17. Juni thematisiert der Bereich „Geschichte & Erinnern“ in Ausstellungen, Zeitzeugengesprächen und Podiumsdiskussionen den Umgang mit der deutschen Einheit. Er ist in Zusammenarbeit mit verschiedensten Museen, Stiftungen, Institutionen und Initiativen entstanden, die sich hier gemeinsam vor-stellen. Ergänzt wird er durch die Open-Air-Ausstellung Halbzeit 1989/90 – Berlin zwischen Mauerfall und Einheit, die sich mit der Zeit zwischen dem 9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 beschäftigt und auf 28 Säulen das Porträt einer nicht mehr geteilten, aber auch noch nicht wirklich vereinigten Stadt zeichnet. Die Ausstellung 100 DM zum Begrüßungsgeld bietet darüber hinaus viele spannende und persönliche Geschichten zu der Frage: „Was hast du dir eigentlich damals von deinen 100 DM gekauft?“.



Moritz van Dülmen: „Mit über 200 Partnern haben wir ein großes partizipatives Fest für Einheit und Zusammenhalt in Deutschland vorbereitet. Ein großes Einheitsfest von vielen für alle! Zahlreiche Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen wurden extra für den 3. Oktober in Berlin entwickelt. Das ultimative Highlight wird die Inszenierung des Brandenburger Tors zum eindrucksvollen temporären Freiheits- und Einheitsdenkmal!“



Der international renommierte Street Art-Künstler JR inszeniert das Brandenburger Tor mit einer eigens für den Tag der Deutschen Einheit erschaffenen überdimensionalen Installation. Nach spektakulären Arbeiten in Paris, Rio de Janeiro oder jüngst an der amerikanisch-mexikanischen Grenze bespielt der politische Künstler nun das Wahrzeichen Berlins mit einer über 25 Meter hohen Foto-Collage aus historischem Bildmaterial vom 10. November 1989 – und stilisiert das Brandenburger Tor somit drei Tage lang zum Freiheits- und Einheitsdenkmal.

Verbindendes Element des Festgebietes ist das Band der Einheit. Die Installation der 11.040 Ortsschilder aller deutschen Städte und Gemeinden schlängelt sich in alphabetischer Reihenfolge auf einer Länge von 2,5 Kilometern auf dem Boden durch das Fest-gelände. Von Aach bis Zwönitz, von Chemnitz bis München lassen sich Ost und West nicht mehr unterscheiden und das Band der Einheit ist visuelles Symbol für das vereinigte Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger ganz Deutschlands sind durch das Band der Einheit in Berlin vertreten: Sie finden ihre Gemeinde oder ihre Stadt und damit sich selbst auf dem Band der Einheit wieder - sei es in Form ihrer Heimatgemeinde oder ihres jetzigen Wohnortes.



Musikalisch eröffnet das Fest das Jugendorchester Neue Philharmonie, bestehend aus angehenden Orchestermusikern und Orchestermusikerinnen aus der ganzen Welt, am Montag, den 1. Oktober um 19 Uhr auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor. Am Dienstag, den 2. Oktober präsentiert der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Medienpartner des Bürger-fests, um 19 Uhr, ein großes Konzert am Branden-burger Tor mit The BossHoss, George Ezra, Philipp Volksmund und LEA.



Das Maxim Gorki Theater zeigt am 3. Oktober um 15.15 Uhr die Uraufführung von „Grundgesetz“ von der polnischen Regisseurin Marta Górnicka. Sie bringt das Grundgesetz mit einem Chor von 50 professionellen und nichtprofessionellen Schauspielerin-nen und Schauspieler aus allen Spektren und Schichten der Gesellschaft zur Aufführung vor dem Brandenburger Tor. Dabei unterzieht sie die Verfassung und das Grundgesetz einer Belastungsprobe, die es so bisher noch nie gab.



Höhepunkt und zugleich Ausklang der Feierlichkeiten ist am Abend des 3. Oktober um 19.30 Uhr #1HEIT – Das Konzert, organisiert und kuratiert von den Ma-chern des Peace x Peace Festival Fetsum Sebhat und Tedros Tewelde gemeinsam mit Björn Döring (buero doering). Das Abschlusskonzert mit u.a. Samy Deluxe, Nena, Patrice, Philipp Poisel, Namika und Meute setzt ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und für die positive Kraft, die in Musik steckt. Die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne machen sich stark für die Alltagshelden der #1HEIT, für Menschen, die sich für Einheit und positive Ver-änderungen engagieren. Ausgewählt wurden heraus-ragende Projekte von der Plattform www.musik-bewegt.de, die im Rahmen von #1HEIT – Das Konzert präsentiert werden.



Darüber hinaus gibt es auf dem gesamten Festgelände ein vielfältiges musikalisches und kulturelles Angebot zu entdecken: Die Bandbreite reicht von Straßenmusik, Mauerpark-Karaoke von Bearpit Ka-raoke und DJ-Sets über ein Tanz-Zelt mit Tanzkursen und einem Einheitsball bis zu einem eigenen Musikprogramm für Kinder. Eingebettet in einen Au-to-Scooter erzählt die Ausstellung „Weltstadt“ mit Häusermodellen von Brüchen und Aufbrüchen, Erinnerungen und Visionen ihrer Erbauerinnen und Erbauer.



www.tag-der-deutschen-einheit.de

www.facebook.com/TdEBerlin2018

www.twitter.com/TDE2018Berlin

www.instagram.com/TDEBerlin2018

#TDE2018 #nurmiteuch



Die Partner des Tages der Deutschen Einheit 2018: H&M, Siemens AG, Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Sparkasse, GASAG AG, Deutsche Bahn/S-Bahn Berlin, AOK Nordost - Die Gesundheitskasse, Black Box Music, Florida Eis, Berliner Wasserbetriebe, Berliner Verkehrsbetriebe, Bertelsmann, Die Deutsche Fernsehlotterie, Mastercard, 50Hertz Transmission GmbH, Lufthansa AG, Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Berlin. Ein besonderer Dankt geht an die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für die Förderung der Inszenierung am Brandenburger Tor.



Zum Tag der deutschen Einheit präsentiert sich die GASAG unter dem Motto ‚NUR MIT EUCH – Mit vereinten Kräften für mehr Klimaschutz‘. „Die deutsche Einheit hat gezeigt: Nur durch Zusammenhalt und Beharrlichkeit werden Mauern eingerissen. Mit den gleichen Eigenschaften werden wir es auch schaffen, Berlin bis 2050 CO2-neutral zu machen“, so Dr. Gerhard Holtmeier, Vorstandsvorsitzender der GASAG. „Wir wollen deshalb unsere Präsenz beim Tag der Deutschen Einheit nutzen, gemeinsam mit Partnern, Besuchern, Berlinerinnen und Berlinern zu diskutieren, wie wir beim Klimaschutz zügig und sozialverträglich vorankommen können. Aber auch das Feiern und die Freude über 28 Jahre Deutsche Einheit wird bei uns am Stand nicht zu kurz kommen.“



„Eine interessante Episode aus der Geschichte der GASAG: Für eine effiziente Energieversorgung fiel die Mauer 1985 zum ersten Mal – zumindest ein kleines Stück. Grund war die Verlegung eines Erd-gasrohres, durch das auch West-Berlin mit Erdgas aus der Sowjetunion versorgt werden sollte. Die so-genannte Drushba-Trasse – „Drushba“ heißt „Freundschaft“ – war eine Erdgasstraße, die vom Ural bis nach Westeuropa verlief. Für die GASAG bedeutete dies die Chance, in Westberlin von Stadt-gas auf Erdgas umzustellen und so die Energieeffizienz der Metropole spürbar zu verbessern.



Die GASAG ist seit über 170 Jahren ein Teil Berlins und war auch in Zeiten des Umbruchs wie Teilung oder Wiedervereinigung immer ein verlässlicher Energiepartner. 1990, im Jahr der Deutschen Einheit, standen sich zwei separate Betriebe aus Ost und West gegenüber. Eine Annäherung und die schließliche Zusammenführung erfolgte Schritt für Schritt. Heute ist die GASAG ein moderner Energiedienstleister, der mit den Tochterunternehmen zuverlässig das Berliner Erdgasnetz betreibt, Erdgas und Strom für hunderttausende Kunden liefert, immer mehr eigenen Ökostrom sowie Biogas erzeugt oder Energiekonzepte für ganze Quartiere entwickelt.



Die GASAG ist Berlin- und Klimaschutzpartner und hat sich gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, bis 2020 zwei Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Außerdem übernimmt die GASAG durch gezieltes Sponsoring für Sport, Kultur, Umwelt, Bildung und Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung.



Die GASAG ist Premium-Partner der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit und ist mit ihrem Stand auf der Straße des 17. Juni zu finden. Am 1. Oktober kann der Stand von 14 bis 22 Uhr besucht werden. Am 2. und 3. Oktober stehen in der Zeit von 11 bis 22 Uhr GASAG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung.“



SteinbrennerMüller Kommunikation

Senatskanzlei

Kulturprojekte Berlin

GASAG







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

