Seehofers Gipfel der Unverschämtheit geschrieben von: Redaktion am 19.09.2018, 16:26 Uhr

paperpress557 Die Verfehlungen von Herrn Maaßen, die nicht nur AfD- und CSU-Politiker, sondern leider auch viele von der CDU, wie der sich immer wieder aus dem Off zu Wort meldende Wolfgang Bosbach, ein-fach nicht wahrhaben wollen, reichten offenbar aus, um ihn als Verfassungsschutzpräsidenten abzuberufen. Ihn aber gleichzeitig zum Staatssekretär für die innere Sicherheit zu machen, ist fast so fatal, als nehme man einem notorischen Geschwindigkeitsübertreter nicht allein den Führerschein ab, sondern belohne ihn noch mit einem schnelleren Auto.



Der Gipfel der Unverschämtheit ist jedoch, dass für das CDU-Mitglied Maaßen der der SPD angehörende Baustaatssekretär Gunther Adler seinen Platz räumen muss. Wie bekannt, gehört zu Seehofers Innenministerium auch das Bauressort. Adler wechsel-te bei der Regierungsbildung mit ins neue Innenministerium. Seine frühere Chefin Barbara Hendricks hat die Ablösung Adlers im Zuge der Maaßen-Affäre scharf kritisiert. „Seehofer löst ein weiteres Desaster aus. Diesmal betrifft es eine der drängendsten Fra-gen, mit der wir es auf allen Ebenen zu tun haben: Bauen und Wohnen.“ Am Freitag veranstalte die Bundesregierung einen Wohnungsgipfel, zwei Tage vorher entlasse Innenminister Horst Seehofer (CSU) den einzigen Staatssekretär, der sich in dem Bereich auskenne. Er wird nun mit 55 Jahren in den Ruhe-stand versetzt, weil Seehofer Maaßen zum Staats-sekretär macht. Die FDP im Bundestag bescheinigte Adler, er sei „sowohl in der Branche als auch über die Parteien hinweg hoch anerkannt“. Seine Ablösung sei ein „fatales Signal“, sagte der baupolitische Sprecher Daniel Föst. (Quelle: Berliner Morgenpost).



Seehofer, der nach dem zu erwartenden Wahl-Debakel der CSU, hoffentlich am 14. Oktober um 18.05 Uhr zurücktritt, hinterlässt in Berlin verbrannte Erde. Wie lange macht das die SPD noch mit?



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

