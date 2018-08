Hauptmenü Start





Am Freitag startet Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 31.07.2018, 16:17 Uhr

paperpress555 Die Wettervorhersage für die nächsten zwei Wochen verspricht Abkühlung. Nicht mehr sehr heiß mit über 36 Grad, sondern nur noch sehr warm mit 32 Grad. In der nächsten Woche sinken die Temperaturen unter die 30er-Marke, es bleibt aber nach wie vor sonnig. Im Konzertsaal am Gendarmenmarkt wird es auch wieder heiß hergehen, mit einem täglichen Klassikprogramm bis zum 20. August. Also: tagsüber ins Schwimmbad und abends ins Konzert.



Der Freundeskreis europäischer Jugendorchester e.V., als Veranstalter von Young Euro Classic, stellte heute in der südafrikanischen Botschaft das diesjährige Programm vor. Botschafter Phumelele Stone Sizani begrüßte die Teilnehmer der Pressekonferenz in seinem Haus und ging natürlich auf den 100sten Geburtstag von Nelson Mandela ein, der im Mittelpunkt der Eröffnung des Festivals steht.



An der Pressekonferenz nahmen teil: Dr. Willi Steul, 1. Vorsitzender des Freundeskreises, Festspielleiterin Dr. Gabriele Minz, der künstlerische Leiter Prof. Dr. Dieter Rexroth, und die Pianistin Dudana Mazmanishvili aus Georgien, die am 17. August ihren Auftritt hat.



„Life without music is unthinkable!” Davon fest überzeugt war der große Musiker Leonard Bernstein, der am 25. August 100 Jahre alt geworden wäre. Die rund 1.200 jungen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, die vom 3. bis 20. August 2018 bei Young Euro Classic auftreten, werden mit ihrem Können, ihrem Enthusiasmus und ihrem Temperament auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass das Berliner Publikum das Erbe Bernsteins zu spüren bekommt: Leben ohne Musik ist undenkbar!



Ein weiterer herausragender Jubilar prägt das dies-jährige Festivalprogramm ebenso spürbar mit: Nelson Mandela. Mitte Juli wäre der südafrikanische Freiheits- und Anti-Apartheids-Kämpfer auch 100 Jahre alt geworden. Und so steht das Eröffnungs-konzert, mit dem am 3. August das MIAGI Youth Orchestra zum Auftakt von Young Euro Classic 2018 antritt, ganz im Zeichen dieser beiden Jahrhundert-gestalten: Das südafrikanische Jugendorchester spielt Bernsteins Prelude, Fugue and Riff und Rainbow Beats von Duncan Ward. Der junge Dirigent steht bei MIAGI am Pult und hat das Werk in diesem Jahr zu Ehren Mandelas komponiert.



Auch das Schleswig-Holstein Festival Orchester ehrt am Abschlussabend seinen Gründer Leonard Bernstein und liefert gemeinsam mit Dirigent Wayne Marshall sowie dem Solisten und Preisträger des Bernstein Awards Charles Yang dem Festival am 20. August ein exzellentes Finale.



„Lenny“ hat auch den Jazz-Posaunisten Nils Landgren inspiriert: Bei „Klassik meets Jazz“ stellt „Mr. Red Horn“ am 18. August gemeinsam mit Musikern der jungen norddeutschen philharmonie und des STEG-REIF.orchesters das musikalische Genie Bernstein in den Mittelpunkt. Diese Produktion ist eine Kooperati-on von Young Euro Classic mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival.



18 Festival-Tage – 19 Konzerte –

die ganze Welt kommt nach Berlin



Die 19. Ausgabe von Young Euro Classic wird ihrem Anspruch als führendes Festival für symphonische Jugendorchester weltweit gerecht: Am 8. August kommt zum ersten Mal das National Youth Orchestra of Canada zu Young Euro Classic.



Am Sonntag, dem 19. August, präsentiert sich das Auckland Youth Orchestra aus Neuseeland. In einer Matinée-Veranstaltung am selben Vormittag spielen chinesische Musiker des Konservatoriums Tianjin und deutsche Künstler der Berliner Universität der Künste „West-Östliche Capricen“.



Die Carnegie Hall schickt das NYO Jazz (10.08.) aus New York City nach Berlin. Dieses neu gegründete Ensemble ist mit der Grammy-Gewinnerin Dianne Reeves auf Europatournee.



Aus London kommt erstmals die Southbank Sinfonia (15.08.), ein Ensemble aus 33 internationalen Musik-studierenden. Ebenfalls zum ersten Mal reist das erst 2012 gegründete Youth Chamber Orchestra St. Petersburg (12.08.) aus Russland an.



Noch jünger ist das Jugendsymphonieorchester der Ukraine (16.08.), das von seiner Dirigentin Oksana Lyniv im Geiste des Bundesjugendorchesters 2016 ins Leben gerufen wurde. Gespannt sein darf man nach seinen gelungenen vorherigen Auftritten beim Festival auf das Studentenorchester der slowenischen Musikakademie Ljubljana (07.08.) und auf die traditionsreichen nationalen Jugendorchester aus Norwegen (13.08.), Spanien (05.08.), Rumänien (09.08.) und den Niederlanden (11.08.). Die anspruchsvollen Programme bieten Klassiker der mu-sikalischen Moderne von Igor Strawinski, Bela Bartók und Olivier Messiaen, große Sinfonien von Mozart und Beethoven, Werke von Carl Nielsen bis Dmitri Schostakowitsch, sowie drei üppig besetzte Orchesterwerke von Richard Strauss.



Nach seinem Ausflug in die Filmmusik im vergangenen Jahr setzt das Bundesjugendorchester (04.08.), das den besten deutschen Nachwuchs zwischen 14 und 19 Jahren repräsentiert, mit Werken von Bruckner, Mahler und Hindemith in diesem Jahr einen ganz anderen Akzent.



Und für die Idee eines vereinten Europa steht mehr denn je das großartige European Union Youth Orchestra (14.08.) unter Leitung des Italieners Gianandrea Noseda.



Der für neue Formate bekannte Dirigent Kristjan Järvi experimentiert am Pult der Georgian Sinfonietta (17.08.): Unterstützt von der Pianistin Dudana Mazmanishvili werden hier Bach und Händel mit elektronischer Musik von Irakli Kiziria gemixt.



John Neumeiers Bundesjugendballett (06.08.) tanzt in diesem Jahr zu Strawinski, Pop und Rock. Selten in seiner Festivalgeschichte konnte Young Euro Classic mit so vielen brandneuen Werken aufwarten wie 2018. Nicht weniger als 13 Uraufführungen und Deutsche Erstaufführungen gehen ins Rennen um den vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller jährlich ausgelobten Europäischen Komponistenpreis. Die Publikumsjury leitet in diesem Jahr Prof. Manolis Vlitakis.



Young Euro Classic - Hier spielt die Zukunft!



Das Orchester als utopisches Miteinander, als Gesellschafts- und Gemeinschaftsmodell der Teilhabe im Geiste der Aufklärung - dafür steht Young Euro Classic seit dem Gründungsjahr 2000. In diesen Zeiten eines zunehmenden Nationalismus ist dieses Konzept wichtiger denn je.



Jeden Sommer spielen zweieinhalb Wochen lang Orchester aus aller Welt im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Damit ist Young Euro Classic die weltweit wichtigste Plattform des internationalen Orchesternachwuchses für die europäische klassische Musiktradition und deren Weiterentwicklung.



Auch auf Publikumsseite sorgt Young Euro Classic für Zukunft – mit einer Auslastung von mindestens 96% und jährlich ca. 25.000 Besuchern, deren Altersdurchschnitt deutlich unter dem „normaler“ Konzertbesucher liegt.



alle Infos unter www.young-euro-classic.de



Partner, Freunde und Unterstützer



„Würde es Young Euro Classic nicht bereits geben, es müsste gerade in unserer heutigen Zeit erfunden werden!“, sagt Sebastian Nordmann, der Intendant des Konzerthauses Berlin. Mit ihm und seinem groß-artigen Team fühlt sich das Festival sehr verbunden. Das Konzerthaus beherbergt Young Euro Classic seit dem Gründungsjahr 2000 – und dafür sei ihm von Herzen gedankt!



Die Finanzierung des Festivals wird durch öffentliche Fördermittel, Stiftungen, Sponsoren und Spenden vieler engagierter Privatpersonen sowie erheblich durch die Ticketeinnahmen ermöglicht.



Hauptpartner ist die KfW Bankengruppe schon seit der Gründung des Festivals. Für diese außergewöhnliche Kontinuität und Förderung des musikalischen Nachwuchses dankt Young Euro Classic ganz besonders.



Öffentlicher Partner ist der Hauptstadtkulturfonds. Schon seit einigen Jahren setzt sich der Schirmherr des Festivals, der Regierende Bürgermeister Michael Müller für die Förderung des Festivals aus dem Hauptstadtkulturfonds ein. Die jetzige Förderung mit 450.000 Euro jährlich, ist auf vier Jahre angelegt und stellt, so Festivalleiterin Dr. Gabriele Minz, die Basis-finanzierung sicher. Zu den weiteren Partnern gehören der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL).



Einen besonderen Dank möchte Young Euro Classic an die Firma Ströer für die Plakatierung richten. Dem Deutschlandfunk Kultur dankt Young Euro Classic für sein kontinuierliches großartiges Engagement, eben-so den Medienpartnern Tagesspiegel, Siegessäule, rbb kulturradio und rbb Fernsehen. Ohne die zahlreichen Unterstützer und Spender wäre die Durchführung von Young Euro Classic unmöglich.



Online sehen und hören



Musikliebhaber können einen Teil der Konzerte auch aus der Ferne live miterleben. Vom 10. bis zum 17. August überträgt ARTE Concert das abendliche Festivalprogramm im Livestream. www.arte.tv/de/videos/arte-concert/. Zwei Konzerte werden von kulturradio vom rbb (UKW 92,4 und Ka-bel 95,35) mitgeschnitten und im Rahmen der Sendung „Talente und Karrieren“ ausgestrahlt, und fünf weitere Abende werden von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und app.



Quelle: Artefakt Kulturkonzepte



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

