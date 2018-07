Hauptmenü Start





SirPlus eröffnete dritten Rettermarkt geschrieben von: Redaktion am 30.07.2018, 08:24 Uhr

paperpress555 Nur wenige Wochen nach der Eröffnung des zweiten Rettermarktes in Steglitz, eröffneten die Lebensmittelretter einen Stand im Herzen Berlins. Nach der erfolgreichen Eröffnung in Steglitz wird SIRPLUS das Konzept „Nachhaltigkeit für alle” nun noch mehr Menschen in der Hauptstadt ermöglichen. In der hippen Markthalle wird es ab sofort zunächst freitags und samstags gerettete Lebensmittel geben. Gründer Raphael Fellmer und Martin Schott wollen das Lebensmittelretten mainstream machen und erobern mit ihrer Vision Berlin.



Die Markthalle Neun ist nicht nur bekannt für den „Streetfood Thursday” sondern auch für den Wochenmarkt, auf dem, unter anderem Lebensmittel für den täglichen Gebrauch, besondere und nicht überall zu findende Produkte, die oft regional und saisonal sind, verkauft werden. Das Konzept „Anders” einzukaufen passt perfekt in das Konzept von SIRPLUS.



Das auf dem EUREF-Campus gestartete Impact Startup aus Berlin, setzt sich seit Sommer letzten Jahres dafür ein, die Lebensmittel vor der Verschwendung zu bewahren, Bewusstsein zu schaffen und die Menschen zum Umdenken zu motivieren.



Mit dem Online Shop von SIRPLUS können alle, die keinen Rettermarkt in der Nähe haben bequem online retten. Ab 29,90 Euro erfolgt der Versand nach ganz Deutschland sogar kostenfrei und wer will kann seinen Kollegen im Büro oder sich selbst für Zuhause etwas Gutes tun und eine Abo Box abschließen. Diese Möglichkeit, gerettete Lebensmittel wieder in den Umlauf zu bringen, wird von vielen Retter/innen schon genutzt. Mit über durchschnittlich 14.000 Be-suchern jeden Monat verzeichnet SIRPLUS ein positives Feedback durch Kunden aus ganz Deutschland.



Marktstand in der Markthalle Neun

Eisenbahnstr. 42/43 - 10997 Berlin



Rettermarkt Berlin-Charlottenburg

Wilmersdorferstr. 59

10627 Berlin

Mo-Sa. von 9.00 - 20.30 Uhr



Rettermarkt Berlin-Steglitz

Schloßstraße 94

12163 Berlin

Mo-Sa. von 08:30 - 20.30 Uhr











Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

