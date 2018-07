Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Klassik pur in der ufaFabrik - The Cast - Die Opernband geschrieben von: Redaktion am 19.07.2018, 07:14 Uhr

paperpress555 Seitdem beim „Classic Open Air“ auf dem Gendarmenmarkt Tatort-Kommissare mit Gitarre auftreten dürfen, kann man nicht wirklich von Klassik pur sprechen. Ganz anders gestern Abend auf der Sommer-bühne der ufaFabrik in Tempelhof. Dort war „The Cast – Die Opernband“ zu Gast. Bis auf den letzten Sitzplatz war die Veranstaltung ausverkauft. Ein lau-es Lüftchen sorgte dafür, dass man nicht schon im Sitzen ins Schwitzen kam.



The Cast, das sind sechs hochtalentierte Vokalartisten aus den USA, Kanada, Chile, Polen und Deutsch-land. Sie präsentieren die klassische Musik heute wieder so, wie sie einmal war: aufregend, belustigend, zeitgemäß, mitreißend, ein wenig ironisch, erfrischend und vor allem: unglaublich sinnlich.



Wie zu Beginn jedes Theaterabends erfolgt der Hinweis, was man alles nicht machen darf: Fotos, Videos und Klatschen während eines Stückes. Dieser Hinweis erfolgt auch, aber umgedreht. Man darf so viel fotografieren wie man möchte und dann klatschen, wenn man es für richtig hält. Am liebsten ist es der Band, wenn noch während ihres Auftritts Fotos über die sozialen Medien verbreitet werden.



The Cast ist eine Opernband, die die alten Werke mit Charme, frischen Ideen und glockenklar geschulten Opernstimmen inszeniert und dabei den steifen, formellen Rahmen, den klassische Musik normalerweise umgibt, entfernt. Das Ergebnis: Gesang und klassische Musik auf weltweitem Spitzenniveau, verbunden mit der Atmosphäre eines Popkonzerts.



Die sechs Künstler stehen während der gesamten Show gemeinsam auf der Bühne. Jede und jeder hat ihren / seinen Soloauftritt, am schönsten ist es aber, wenn alle sechs gemeinsam singen, beispielsweise Verdis Gefangenenchor aus Nabucco. Das geht unter die Haut.



So ein Abend ist aber auch lehrreich. Man erfährt beispielsweise, dass ein Bass tief singen kann, ein Tenor hoch singen kann und ein Bariton singen kann. Nun, singen können sie alle.



Im Juni 2017 hatte The Cast einen Auftritt beim Hof-fest des Regierenden Bürgermeisters und gastierte im September und Dezember desselben Jahres in der „Bar jeder Vernunft“. Da haben wir das Ensemble kennen und schätzen gelernt. Wer sich im E-Mail-Verteiler befindet, erfährt dann und wann Neues, vor allem, wenn sie mal wieder in der Gegend sind. Die noch ausstehenden 43 Konzerte in diesem Jahr fin-den alle nicht in Berlin statt. Schade. Heute Abend treten sie gleich zweimal in Dresden auf, um 17 und 19 Uhr. Die Dresdner können sich freuen.



The Cast werden aber mit Sicherheit auch wieder nach Berlin kommen. Und wenn es soweit ist, informieren wir sie gern.



Die Amerikanerin Bryn Vertesi und ihr kanadischer Mann Campbell Vertesi, der gestern nicht mit dabei war, gründeten die Gruppe 2012.



Alle Infos unter www.thecastmusic.com



Ed Koch (Textquellen: The Cast, ufaFabrik)





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: