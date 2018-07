Das Letzte

Hauptmenü Start





paperpress555 „Die politische Auseinandersetzung in Berlin hat nach Ansicht von Linken-Fraktionschef Udo Wolf ein Niveau erreicht, das den ‚absoluten Tiefpunkt in der politischen Kultur‘ markiert.“, schreib die Berliner Zeitung. Richtig müsste es heißen: „Die Arbeitsverweigerung der Linken-Senatorin hat ein Niveau er-reicht…“ Ursache und Wirkung werden gern verwechselt. Dass ein Fachausschuss der SPD die „Stadtstillstandssenatorin“ Katrin Lompscher anzählt, ist seine Sache und völlig in Ordnung. Eine Online-Abstimmung über ihre Abwahl durchführen zu wollen, ist pubertärer Kinderkram, der das Problem nicht löst. SPD-Partei und Fraktion überschlagen sich förmlich darin, sich von dem Vorgehen des Fachaus-schusses „Soziale Stadt“ zu distanzieren.



„Derartige Aktionen gehören generell nicht zum Aufgabenspektrum unserer Fachausschüsse“, sagt Landesgeschäftsführerin Anett Seltz. „Und dieser Brief ist definitiv nicht die geeignete Form der Auseinandersetzung mit den drängenden Themen der Stadt.“ „Die Fraktion distanziert sich von diesem Vorstoß und hält es auch nicht für die Aufgabe eines Fachaus-schuss-Vorsitzenden, in einer derartigen Weise zu agieren“, sagte Fraktions-Geschäftsführer Torsten Schneider. Was für ein Schmierentheater. Wie tief will die SPD denn noch der Linken in den Allerwertesten kriechen? Die Entschuldigungsarie ist einfach nur peinlich. Man hätte auch schweigen können, wie es der Regierende Bürgermeister Michael Müller getan hat.



Die Reaktion des Linken-Fraktionschefs auf den Vorgang ist genau so peinlich. Kein Wort der Selbstkritik, keine Aufforderung an die eigene Senatorin, sich endlich um die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zu kümmern. Die Empörung von Udo Wolf passt in ein Theaterstück, das Parteifreund Klaus Lederer in einem seiner Häuser zur Aufführung bringen könnte. Regisseure gäbe es genug: Castorf und Peymann stehen bereit. Titel des Stücks: „Aus unserer Sicht macht Katrin Lompscher eine hervorragen-de Arbeit.“ Zitat Udo Wolf. „Bei unseren Gesprächen mit der SPD hat es bisher keine Vorschläge von Seiten der Sozialdemokraten gegeben, was in der Bau-politik konkret anders gemacht werden sollte“, sagt Wolf. Ist das so? Wolf und Lompscher haben den Schuss nicht gehört. Hat nicht der Regierende Bürgermeister höchst persönlich mehrfach Lompscher aufgefordert, den Wohnungsbau mehr zu unterstützen? Haben die Linken etwas an den Ohren?



Berliner Zeitung: „Lompscher ist kein Problem des Senats, Lompscher ist ein Zukunftsrisiko für diese Stadt“, erklärte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. „Zumindest in der SPD-Basis scheint man die Unfä-higkeit des Koalitionspartners nicht mehr hinnehmen zu wollen – so viel Rückgrat hätte man der Sozial-demokratie überhaupt nicht mehr zugetraut.“



Und wenn man denkt, wenigstens in den Sommerferien Ruhe vor dem Thema Tegel zu haben, kommt der wissenschaftliche Dienst des Brandenburger Landtages um die Ecke und präsentiert ein Gutachten „über den möglichen Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel“. Ist das Thema nicht endlich durch? Die Regierungen in Berlin und Brandenburg haben sich gegen die Offenhaltung Tegels ausgesprochen. Da nützt auch kein unverbindlicher Volks-entscheid. „Erneut zeigt ein Rechtsgutachten auf, dass ein Weiterbetrieb des Flughafens Tegel über den bisher vorgesehenen Zeitraum von sechs Monaten nach Eröffnung des BER hinaus möglich ist, wenn es denn den politischen Willen dazu gibt.“, erklärt die CDU-Vorsitzende Monika Grütters. Den politischen Willen gibt es nicht, warum auch? Dafür gibt es aber genauso viele Gutachten, die einen Weiterbetrieb für ausgeschlossen halten. Kann man nicht irgendwann einmal das akzeptieren, was die gewähl-ten Volksvertreter beschlossen haben?



Der Weiterbetrieb von Tegel sei „sogar zwingend erforderlich, denn entscheidend ist die absehbare Kapazitätslücke am BER.“ Ist das so? „Michael Müller und sein Senat müssen endlich aufhören, sich hinter rechtlichen Schutzbehauptungen zu verstecken!“ Wie war das mit dem „absoluten Tiefpunkt der politischen Kultur“, Frau Grütters? Rechtsgutachten der FDP und CDU sind die guten und die vom Senat in Auftrag gegebenen halt nur „rechtliche Schutzbehauptungen“?



„Zum Wohle der gesamten Hauptstadtregion appelliere ich an Michael Müller und Dietmar Woidke: Sehen Sie den Tatsachen endlich ins Auge, Berlin und Brandenburg brauchen Tegel!“, sagt die Staatsministerin, deren Chefin sich eindeutig für die Schließung Tegels ausgesprochen hat. Mir ist der Appell von Frau Grütters nicht dramatisch genug. Ich hätte geschrieben: „Schaut auf diesen Flughafen und er-kennt, dass ihr diesen Flughafen nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.“ Hatte schon mal Erfolg. Neulich erwähnte ein Journalist mit Blick auf den BER, dass Tegel während der Blockade in nur 90 Tagen gebaut worden sei. Richtig. Aber ohne Baugenehmigung.



Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame Sommerzeit, lassen Sie den Medienkonsum mal ein paar Wochen sein, Ihr Kreislauf wird es Ihnen danken. Wir sehen uns bei Young Euro Classic!



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

