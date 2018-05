Hauptmenü Start





PSD Bank unterstützt ROCKTREFF geschrieben von: Redaktion am 21.05.2018, 07:34 Uhr

paperpress553 Wenn man extra zum Schalter gehen muss, weil eine Briefsendung nicht ins Postfach passt, kann es ja nur etwas ganz Besonderes sein. Und so war es dann auch: ein Scheck über 5.000 Euro von der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG für den ROCKTREFF. Mit großer Dankbarkeit hält der Vorstandsvorsitzende des ROCKTREFF-Trägervereins, CPYE e.V., Bernd Puhlmann, den Scheck in seinen Händen.



„Die Spende der PSD Bank trägt ganz wesentlich zur Finanzierung des ROCKTREFFS bei“, sagt Bernd Puhlmann. Auch schon in den vergangenen Jahren hat die Bank den ROCKTREFF unterstützt und gehört neben dem Veranstalter, dem Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, zu den Präsentatoren des Amateurband-Festivals. Rund 50.000 Euro kostet die Veranstaltung einschließlich eines Spielfestes für Kinder, das ebenfalls – etwas zeitversetzt - am 30. Juni und 1. Juli im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf stattfindet. Der Rocktreff beginnt bereits am Freitag, dem 29. Juni, um 18 Uhr. Die Basisfinanzierung mit 12.000 Euro erfolgt über das Jugend-amt Tempelhof-Schöneberg, die Differenz übernehmen zahlreiche Sponsoren. Hinzu kommen etwa 100.000 Euro an Sachspenden für Technik, Werbung, Spielgeräte und Gebühren. Alle Sponsoren findet man auf den folgenden Seiten:

www.rocktreff.de

www.spielfest-mariendorf.de

www.bruecken-bauen.info



Die Juni-Druckausgabe von paperpress, die in der kommenden Woche erscheint, beschäftigt sich in einem special ausführlich mit dem ROCKTREFF und Spielfest. Das special versenden wir als Newsletter am Donnerstag.



Das soziale Engagement der PSD Bank ist beeindruckend. „Zusammen können wir mehr bewegen: Unter dem Motto PSD ZukunftGestalten bündeln wir unser soziales Engagement und vernetzen Menschen, die sich engagieren. Durch persönlichen und finanziellen Einsatz sind langjährige Spendenpartnerschaften und zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen entstanden. Zusätzlich bietet der Spendenwettbewerb PSD ZukunftsPreis seit 2015 allen gemeinnützigen Institutionen aus Berlin und Brandenburg die Chance auf einen von 17 Spendenpreisen für Sozial- oder Umweltprojekte. Letztes Jahr spendeten wir über 275.000 Euro aus Mitteln unserer Soziallotterie PSD Gewinnsparen an gemeinnützige Vereine aus der Region.“, heißt es in einer Mitteilung der Bank.



Besonders beeindruckend ist die jährliche HerzFahrt auf dem Tempelhofer Feld. Im letzten Jahr wurde ein Spendenerlös von 30.000 Euro erzielt, der an die Klinik für Angeborene Herzfehler – Kinderkardiologie am Deutschen Herzzentrum Berlin ging. Das Geld wird eingesetzt, um die psychomotorische Entwicklung von Kindern mit angeborenen Herzfehlern während ihres oft langen stationären Aufenthalts am DHZB zu fördern. Die HerzFahrt 2018 findet am 26. August statt. Alle Infos unter

www.psd-berlin-brandenburg.de



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

