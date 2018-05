Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

SPD liegt bundesweit bei 20 Prozent geschrieben von: Redaktion am 18.05.2018, 09:00 Uhr

paperpress553 Natürlich wissen wir, dass heute überall verbreitet wird, dass die SPD beim so genannten „Deutschland-Trend der ARD“, ermittelt von Infratest dimap, nur noch auf 17 Prozent kommt. Das Meinungsforschungsunternehmen GMS Dr. Jung GmbH Hamburg bewertet die SPD nur mit 16 Punkten.



Keine guten Nachrichten für die SPD-Verantwort-lichen, unbeschwert ins Pfingstwochenende zu ge-hen. Es sei denn, sie schauen sich die Umfrage des Allensbach-Instituts an, denn von diesem erhalten die Sozialdemokraten 20 Prozentpunkte. Alle Umfragen wurden übrigens am 17. Mai 2018 veröffentlicht.



Die Forschungsgruppe Wahlen, die für das ZDF die Werte ermittelt, bestätigt heute, am 18. Mai, die Al-lensbach-Umfrage und sieht die SPD ebenfalls bei 20 Prozent.



GMS sei „Das Haus- und Hof-Demoskop der CSU“, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Infratest dimap hat seinen Sitz in Berlin und wurde 1990 gegründet. Das älteste Institut ist Allensbach, das bereits 1947 an den Start ging.



Interessant ist, dass alle vier hier erwähnten Institute kurz vor der Wahl 2017 das tatsächliche Ergebnis der SPD – 20,5% - fast genau vorausgesagt hatten. GMS 22%, Allensbach 22%, Forschungsgruppe Wahlen 21,5% und Infratest dimap 20%. Wie kann es deshalb sein, dass in der aktuellen Umfrage die SPD zwischen 16 und 20 Prozent schwankt? Alle anderen Werte zeigen diesen großen Unterschied nicht, lediglich die AfD wird von Allensbach nur mit 11,5 bewertet, alle anderen geben 14 Punkte an.



In der Reihenfolge:



Institut CDU/CSU Grüne FDP Linke AfD

Allensbach 34 11 9 10 11,5

GMS 34 12 9 10 14

Infratest dim. 35 13 8 10 14

Forsch.Gr.W. 34 12 8 9 14







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: