Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ouvertüre zu Young Euro Classic 2018 geschrieben von: Redaktion am 17.05.2018, 17:10 Uhr

paperpress553 Mit dem Boston Philharmonic Youth Orchestra geben junge amerikanische Musiker/innen am 14. Juni mit 100-jährigen Werken von George Butterworth, Mau-rice Ravel und Gustav Mahler einen Vorgeschmack auf das internationale Jugendorchesterfestival Young Euro Classic, das vom 3. bis 20. August das Berliner Konzerthaus bespielt. Die 120 Musiker/innen dirigiert der Gründer des Orchesters, Benjamin Zander, der unermüdlich für die Vermittlung klassischer Musik einsteht.



Der gebürtige Brite Zander gründete das Boston Philharmonic Youth Orchestra 2012 und hat es seit-dem zu einem der führenden Jugendorchester der USA entwickelt. Das BPYO setzt sich aus High-School Schüler/innen und College Studierenden von zwölf bis 21 Jahren zusammen und feierte sein Debüt in der legendären Boston Symphony Hall. Besonderen Stellenwert im Repertoire haben die Symphonien Gustav Mahlers, aber auch die großen französischen und russischen Orchesterwerke.



Das Motto des Orchesters „Shaping Future Leaders through Music” verdeutlicht zudem das Anliegen des Orchestergründers Zander, dass das gemeinsame Arbeiten im Orchester auch für die Persönlichkeits- und Werteentwicklung junger Menschen wesentlich sein kann.



Das Programm



Benjamin Zander hat ein höchst intelligentes Pro-gramm gestrickt. Die Werke des Engländers George Butterworth, des Franzosen Maurice Ravel und des Österreichers Gustav Mahler sind vor 100 Jahren im kurzen Zeitraum zwischen 1910 und 1920 entstan-den. Im Mittelpunkt steht Mahlers Neunte, ein faszi-nierender Abgesang auf das Leben. Gespielt von einem Jugendorchester, das seine ganze Zukunft noch vor sich hat.



Boston Philharmonic Youth Orchestra

Dirigent: Benjamin Zander

Donnerstag 14. Juni.2018, Konzerthaus Berlin

George Butterworth

„The Banks of Green Willow“ (1913)

Maurice Ravel „La Valse“ (1920)

Gustav Mahler Symphonie Nr. 9 D-Dur (1910)



Das Festival Young Euro Classic

Hier spielt die Zukunft!



Das Orchester als utopisches Miteinander, als Gesellschafts- und Gemeinschaftsmodell der Teilhabe - dafür steht Young Euro Classic seit dem Gründungsjahr 2000. Jeden Sommer spielen zweieinhalb Wochen lang Orchester aus aller Welt im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Damit ist Young Euro Classic die weltweit wichtigste Plattform des internationalen Orchesternachwuchses für die europäische klassische Musiktradition und deren Weiterentwicklung.



Young Euro Classic 2018 vom 3. bis 20. August 2018 im Konzerthaus Berlin, Alle Informationen und das Programm: www.young-euro-classic.de



Tickets für 17/24/29 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.young-euro-classic.de und www.ticketmaster.de oder unter der Hotline 030 8410 8909. Ausgewählte Vorverkaufsstellen: Konzerthaus Berlin und Interklassik im Kulturkaufhaus Dussmann.











Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: