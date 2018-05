Hauptmenü Start





Neuer DEHOGA-Präsident geschrieben von: Redaktion am 15.05.2018, 14:24 Uhr

paperpress552 Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Berlins. Und die Hotellerie und Gastronomie sind die Visitenkarten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Berlin hält die Fäden in der Hand. Er ist das Bindeglied zur Politik. Und die hat schon lange verstanden, wie wichtig das Wirken die-ses Verbandes ist. 14 Jahre lang war Willy Weiland Präsident des DEHOGA Berlin und somit oberster Repräsentant der Gastgeber unserer Stadt. Wenn jemand wie Willy Weiland seine Tätigkeit beendet, gibt ihm natürlich auch die Politik die Ehre. Und so kamen zur Verabschiedung, die im Café im Wasser-turm auf dem EUREF-Campus stattfand, nicht nur der amtierende Regierende Bürgermeister Michael Müller, sondern auch sein Vorgänger Klaus Wowereit.



Da in jedem Abschied ein Anfang innewohnt, präsentierte der DEHOGA Berlin gleich seinen neuen Präsidenten. Mit großer Mehrheit hat die Vollversammlung des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin e.V. am 14. Mai 2018 den Hotelier Christian Andresen (links) zum neuen Präsidenten des Wirtschafts- und Arbeitgeberverbandes der Gastgeber gewählt. Christian Andresen, Managing Partner der The Mandala Hotel GmbH, übernahm das Amt von Willy Weiland, der sich nach drei Legislaturperioden und 14 Jahren erfolgreicher ehrenamtlicher Arbeit nicht mehr zur Wahl stellte. Emotional bewegend dankten die Delegierten Willy Weiland für seine erfolgreiche, zielstrebige und vorwärtsweisende Arbeit für den Verband und die Entwicklung des Tourismus in der Hauptstadt.



„In diesen 14 Jahren war er nicht nur unser dynamischer ehrenamtlicher Präsident, sondern auch Botschafter, Diplomat in Sachen Gastlichkeit, Vermittler und Wegbereiter“, fasste Thomas Lengfelder, Haupt-geschäftsführer des DEHOGA Berlin, in seiner Rede zusammen.



Christian Andresen hat den Staffelstab übernommen. Der 52-Jährige arbeitet seit 2013 im Präsidium des DEHOGA Berlin. Seine Hotellaufbahn begann 1988 in Hamburg mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann im Atlantic Hotel Kempinski. Es folgten verschiedene Tätigkeiten im Controlling in Hamburg und Leipzig. 1998 ging der Hotelier nach Berlin, wo er ein Jahr später das The Mandala Hotel am Potsdamer Platz eröffnete. Seitdem ist er zusammen mit Lutz Hesse als Geschäftsführender Gesellschafter für The Man-dala Hotel und The Mandala Suites tätig.



„Die gegenwärtigen und langfristigen Herausforderungen für unsere Branche sind vielfältig und um-fangreich. Das reicht von der Digitalisierung und hört beim Kampf gegen immer höher werdende bürokratische Hürden noch nicht auf. Wir als Verband sind für diese Herausforderungen gut aufgestellt und sprechen mit einer starken, gemeinsamen Stimme“, so der neu gewählte Präsident Christian Andresen.



Ed Koch







