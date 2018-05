Hauptmenü Start





EY ALTER, Du kannst Dich mal kennenlernen geschrieben von: Redaktion am 08.05.2018, 07:37 Uhr

paperpress553 Was bedeutet es jung zu sein und wann gilt man als alt? Welche bislang unbekannten Fähigkeiten gibt es bei mir selbst zu entdecken? Antworten und Denkanstöße bietet die interaktive Ausstellung „EY ALTER – du kannst dich mal kennenlernen“, die ab dem 17. Mai 2018 täglich im Schöneberger Gasometer auf dem EUREF-Campus besucht werden kann. Hier wird Alter neu gedacht und das Thema Demografie anfassbar und erlebbar. EY ALTER ist Teil der Mer-cedes-Benz Demografie-Initiative YES - Young and Experienced together Successful, die einen Kultur-wandel im Unternehmen anstößt und die Zusammenarbeit von jungen und erfahrenen Mitarbeitern fördert.



„Im demografischen Wandel liegt die Chance, Dinge neu zu denken und anders zu machen. Wir lösen uns von althergebrachten Denkweisen in Kategorien wie ‚Alt‘ und ‚Jung‘ und nutzen die Möglichkeit, die Zukunft und unseren Umgang mit Alter neu zu definieren und aktiv zu gestalten“, sagt Heino Niederhausen, Leiter der Demografie-Initiative YES. Was gibt es bei EY ALTER?



Alles Kopfsache



Im Zentrum von EY ALTER steht ein riesiges Modell eines menschlichen Kopfes. Die Besucher erwartet dort ein wissenschaftlicher Faktencheck. Sie können dort überprüfen, was sich mit dem Alter tatsächlich verändert, wie sie das Alter wahrnehmen und was ihr Denken bestimmt. Intelligenz und Gehirn, Persönlichkeit, Werte und Emotionen – alles wird auf den Prüfstand gestellt. Was passiert in meinem Kopf? Kommt die Weisheit mit dem Alter? Und bin ich glücklicher mit 80?



Dein Alter



Der Bereich Dein Alter stellt dar, wie facettenreich das eigene Alter ist und dass es mehr ist als nur eine Zahl. An futuristisch gestalteten Terminals können Besucher ihr biologisches Alter, ihr Erfahrungsalter, ihr gefühltes Alter sowie ihr soziales Alter ermitteln. Die Besucher erhalten zudem spannende und interessante An- und Einsichten rund um das Alter. – Mount Everest mit 80 und Marathon mit 100? Friedensnobelpreis mit 17 und Universitätsprofessorin mit 18? Kein Problem!



Dein Potenzial



Im Bereich Dein Potenzial können die Besucher spielerisch an verschiedenen Stationen ausprobieren, welche womöglich unbekannten Kompetenzen und Möglichkeiten in ihnen stecken. Die Ergebnisse, welche die Besucher an den verschiedenen Ausstellungs-Stationen erzielen, werden auf einer „EY Card“ zusammengefasst und ausgewertet. So bekommt jeder eine persönliche Übersicht über seine Potenziale mit nach Hause.



Teams profitieren vom Altersmix



Im Bereich Dein Team zeigt EY ALTER an interaktiven Stationen, warum Jung und Erfahren gemeinsam ein starkes Team bilden – vor allem in der Arbeits-welt. Die Mischung macht’s! Beim „Campingausflug mit Bär“ kommt es auf die richtige Mischung an, stellen Sie Ihr Team zusammen: http://www.eyalter.com/de/erlebnis/



Das Lernwerk



EY ALTER bietet im Schöneberger Gasometer attraktive Teamevents für Business und Bildung. Die Veränderung der Altersstrukturen im Unternehmen, geeignete Lernformen für eine sich immer schneller wandelnde Welt – mit den exklusiven EY ALTER-Paketen für Business und Bildung, für Unternehmen und Schulen, erlebt dein Team Alter neu. Dazu erhält es jede Menge Impulse und handfestes Methoden-wissen, damit die Gestaltung der Zukunft auch im eigenen Arbeits- und Lernumfeld gelingt. Jetzt heißt es Kopf aufmachen. EY ALTER, das ist deine Chan-ce!



Was sind die zukunftsorientierten Kompetenzen, die jetzt gebraucht werden? EY ALTER bietet auch für Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufen 1 und 2 ein besonders abgestimmtes Programm am Vor-mittag. Lernen, soviel ist klar, ist der Schlüssel für unsere Zukunftsfähigkeit. Aber wie lernen? Es geht um Lerntypen und das Erkennen individueller Stärken. Bei EY ALTER kann die „Generation Z” viel über sich herausfinden und auch darüber, welche vielfältigen Möglichkeiten der demografische Wandel für sie bereithält.



Ab dem 17. Mai wird EY ALTER montags bis sonntags von 10-18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, im Gasometer für Besucher geöffnet sein. Eintritt: Erwachsene: 9,00 Euro, ermäßigt 4,50 Euro, es gibt Sondertarife für Familien und Gruppen.

www.eyalter.com – Angebote: www.eyalter.com/de/angebote/



