Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Roboter tanzen lassen geschrieben von: Redaktion am 29.04.2018, 17:50 Uhr

paperpress552 „Roboter tanzen lassen“, „Bewegung und Konstruktion von Fahrzeugen“ und „Goldschmieden“ sind die Arbeitsthemen der diesjährigen Mottowoche „Entdecke Deinen Draht zur Technik“, ein Format, welches inzwischen zum sechsten Mal durch Stromnetz Berlin in der gelben Villa unterstützt wird. Hierbei sollen sich Kinder und Jugendliche auf kreative Weise mit Technikthemen vertraut machen.



Damit diese Programme auch künftig unentgeltlich in dem Kreativ- und Bildungshaus in Berlin-Kreuzberg angeboten werden können, überreichte Thomas Schäfer, Geschäftsführer von Stromnetz Berlin, am 27. April der gelben Villa einen Spendenscheck über 9.900 Euro.



„Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche frühzeitig für Technik zu begeistern. Angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels und leider auch des fehlen-den Nachwuchses in Technikberufen ist diese Spende an die gelbe Villa im weiteren Sinne auch eine Investition in unsere eigene Zukunft. Der Bedarf an technisch-orientiertem Nachwuchs ist groß. Die gelbe Villa schafft hierbei sehr nützliche, interessante und kreative Angebote für Kinder – das unterstützen wir gern“, erklärt Thomas Schäfer.



Anne Lemberg, Geschäftsführerin der gelben Villa ergänzt: „In einer sich so rasant verändernden und zunehmend digitalisierten Welt ist es umso wichtiger, alle gleichermaßen fit zu machen für die damit verbundenen beruflichen Herausforderungen. Die gelbe Villa macht sich – auch dank der Unterstützung von Stromnetz Berlin – stark für die Vermittlung von naturwissenschaftlich relevanten Themen in der Bildungsarbeit.“ In den Workshops stand nicht nur die Funktionsweise von bestimmten Geräten im Vorder-grund, sondern vor allem das eigene Ausprobieren und Tüfteln sowie Teamarbeit. So wurden beispiels-weise Roboter selbst gebaut und programmiert, Fahrzeuge konstruiert und verschiedene Antriebs-möglichkeiten an ihnen getestet sowie ein eigenes Schmuckstück hergestellt. Dabei lernten die Schüle-rinnen und Schüler technische Zusammenhänge verstehen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und ganz konkrete Fähigkeiten wie löten, program-mieren, feilen und sägen sowie mit unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen umzugehen. Quelle und Foto: Stromnetz Berlin GmbH



Hintergrund-Informationen zur gelben Villa



Jedes Kind hat Interessen und individuelle Fähigkeiten. Aber nicht jedes Kind erhält die Möglichkeit, diese auszubilden. Hier setzt die Grundidee der gelben Villa an: Als kreatives Bildungszentrum will sie durch vielseitige Projektangebote und ein integratives Partnerkonzept Kinder und Jugendliche darin unter-stützen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihre individuellen Potentiale auf vielfältige Weise so auszubauen, dass sie besser in der Lage sind, ihre Zukunft eigenverantwortlich (mit) zu gestalten. Das Spektrum umfasst Schulprojekte sowie Freizeit- und Ferienangebote. Alle jungen Menschen im Alter von sechs bis 16 Jahren sollen diese Angebote nutzen können, deshalb sind sie kostenfrei. Mitmachen in der gelben Villa steht für Interessen, Neugier, Leistungswillen und Engagement entwickeln. Die Angebote sind praxisorientiert und an den konkreten Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet. Im Konzept des Hauses sind dabei wichtige Prinzipien einer innovativen pädagogischen Arbeit verankert.



Prävention: Stärkung persönlicher Ressourcen von Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel eines zukunftsorientierten, toleranten und partizipativen Mit-einanders.



Empowerment: Ausrichtung auf die Erweiterung von Handlungsspielräumen und Entscheidungskompetenzen statt eines defizitären Blickwinkels auf Kinder und Jugendliche.



Interkulturelle Arbeit: Einbeziehen unterschiedlicher kultureller Hintergründe und Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen auf Grundlage gegenseitiger Tole-ranz und Akzeptanz.



Gender Mainstreaming: Berücksichtigung der unter-schiedlichen Lebenslagen von Mädchen/ jungen Frauen und Jungen/jungen Männern.



Inklusion: Die Verschiedenheit im Gemeinsamen wird anerkannt. Mitbestimmung und Mitgestaltung ist allen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, unabhän-gig ihrer Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen sowie ihrer ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft.



weitere Informationen unter www.die-gelbe-villa.de



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: