Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Mobilitäts-Gipfel auf dem EUREF-Campus - Teil 2 geschrieben von: Redaktion am 10.04.2018, 11:12 Uhr

paperpress552 • Zetsche sieht die Automobilindustrie in der Verantwortung, schließt aber eine Nachrüstung der Hardware bei Dieselfahrzeugen aus!

• Altmaier: „Ein Auto zu haben, ist ein Stück von Freiheit!“

• Nikutta: Warten auf deutsche E-Busse



Ein weiterer Höhepunkt des vom Tagesspiegel veranstalteten „FutureMobility Summit Berlin“, war am gestrigen Montag der Auftritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche.



Im Gespräch mit Tagesspiegel-Chefredakteur Stephan-Andreas Casdorff, verneinte er ganz klar die Frage nach einer möglichen Nachrüstung der Hard-ware bei Dieselfahrzeugen. Wir erinnern uns: Autos, deren Schadstoffausstoß nicht mit dem überein-stimmt, was in den Fahrzeugpapieren steht. Obwohl den ganzen Tag über auf der Konferenz von verschiedenen Seiten – bis auf den Automobil-Verbands Präsidenten Bernhard Mattes – eine Nachrüstung gefordert wurde, die nach Angaben des ADAC technisch möglich sei, erteilte Zetsche dieser Idee eine Abfuhr.



Und auch das zur Erinnerung: die Autohersteller haben ihren Kunden Fahrzeuge verkauft, die die Grenzwerte nicht einhalten, obwohl genau das, nämlich die Einhaltung dieser Werte, die Entscheidung für den Kauf war. Eine geradezu abenteuerliche Idee in diesem Zusammenhang ist die angebliche Einrichtung eines Fonds, der auch mit Steuermitteln gespeist und aus dem die Nachrüstungen finanziert werden sollen. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, reagierte verärgert auf diesen Gedanken. „Wenn ein Handwerksbetrieb etwas Falsches liefert, muss dieser allein dafür geradestehen und Ersatz leisten.“ Für die Autoindustrie scheinen andere Maßstäbe zu gelten.



Zetsche hielt im Gasometer einen Vortrag, der einer Verkaufs-Show glich. Er projizierte das menschliche Gehirn auf den Großbildmonitor und erklärte daran, warum die Menschen Daimler-Fahrzeuge so toll fänden. Unerwähnt ließ er, welche Gehirnteile dafür zuständig sind, Kunden zu betrügen. Der Diesel-Skandal kam in seinem Vortrag nicht vor. Danach sprach er auch von Verantwortung, derer sich die Branche bewusst sei. Offenbar jedoch ohne Konsequenzen.



Zumindest kündigte Zetsche an, dass es noch in diesem Jahr Elektrobusse von Daimler geben werde. BVG-Chefin Sigrid Nikutta wartet sehnsüchtig darauf. 30 Fahrzeuge seien ausgeschrieben. Ob man so lange warten könne, bis deutsche Fahrzeugbauer so weit seien, ließ sie offen. Die für die BVG zuständige Senataorin Ramona Pop sieht sich schon mal in China um, wo tausende von E-Bussen durch die Städte fahren.



Mit dem Verweis darauf, dass er nicht der Verkehrs-minister sei, bügelte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am zweiten Konferenztag, dem 10. April, die Frage von Stephan-Andreas Casdorff nach den Nachrüstungen der Diesel-Fahrzeuge ab. Und als es ihm mit den Fragen des Tagesspiegel-Chef-redakteurs zu viel wurde, verwies er auf einen vor seinem Ministerium wartenden dänischen Minister, den er noch treffen wolle, bevor es dann zur Kabinettsklausur nach Meseberg geht. Gelernt haben wir aus dem Vortrag von Altmaier, dass er „das beste Verhältnis zur Automobilindustrie“ habe und dass die Politik nicht über den technischen Fortschritt entscheide. Die „individuelle Mobilität wird nur gelungen, wenn sie umweltfreundlich ist“, sagte Altmaier. Wer würde ihm da widersprechen wollen? So wirklich Neues war vom neuen Wirtschaftsminis-ter nicht zu vernehmen.



Der „FutureMobility Summit“ geht heute Abend mit einem Empfang des Senats im Roten Rathaus zu Ende. Morgen geht es weiter mit der „Hauptstadtkonferenz Elektromobilität“ auf dem EUREF-Campus.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: