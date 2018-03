Hauptmenü Start





Scholz hat den Schuss nicht gehört geschrieben von: Redaktion am 29.03.2018, 09:32 Uhr

paperpress550 Heute Morgen 9.00 Uhr. „Phoenix Vor Ort“. Erste Meldung: Das Solidarische Grundeinkommen. Nennen wir es der Einfachheit halber SGE. Der Vor-schlag von Michael Müller wird im Lande breit diskutiert. In einer „repräsentativen Umfrage“ von Civey im Auftrag des Tagesspiegels stimmen 61,8 Prozent „Michael Müllers Vorschlag für eine Alternative zu Hartz IV (von uns grundsätzlich ALG II genannt) zu.“





„Die große Zustimmung zieht sich durch alle Schichten.“, schreibt der Tagesspiegel. „Wohlhabende äußern sich ähnlich wie der Durchschnitt. Auch bei den Anhängern verschiedener Parteien ist der Unter-schied eher gering, nur bei Anhängern der Linken ist die Zustimmung erwartungsgemäß noch größer.“



Zweimal bot der Tagesspiegel Michael Müller eine Plattform, um sein SGE-Projekt vorzustellen. Als ich das erste Mal davon hörte, kurz vor Müllers Antritts-rede als Bundesratspräsident, schoss mir zuerst ein Gedanken durch den Kopf: Widerstand wird es vor allem von der SPD geben. Inzwischen haben sich viele Sozialdemokraten, darunter Malu Dreyer, positiv zu Müllers Initiative geäußert. „Ich finde, dass diese Debatte lohnt – wir sollten diesen Gedanken des Regierenden Bürgermeisters aufnehmen, ernst nehmen und ihn weiterdenk“, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Minister-präsidenten dem Tagesspiegel.



Aber: Der zuständige Ressortminister für Arbeit, Hubertus Heil (SPD), zeigt sich zwar offen für die Abschaffung von ALG II, aber eher zurückhaltend. Der BILD-Zeitung sagte er: „Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden. Ich setzte dabei auf konkrete und machbare Lösungen, die der Lebens-realität der Menschen entsprechen.“



Aber: „Ungeachtet der Debatte über ein solidarisches Grundeinkommen hält die SPD laut Vizekanzler Olaf Scholz am Grundprinzip von Hartz IV fest. ‚Auch Herr Müller und Herr Stegner stellen das Prinzip des Förderns und Forderns nicht infrage‘“, sagte der Bundesfinanzminister den Zeitungen der Funke Medien-gruppe. Und der Spiegel schreibt: „Damit bezog sich der kommissarische SPD-Chef auf Äußerungen sei-nes Stellvertreters Ralf Stegner und des Berliner Regierungschefs Michael Müller, die ein Ende von Hartz IV in der bisherigen Form zumindest in Aus-sicht gestellt hatten. ‚Es geht um die Ausgestaltung des sozialen Arbeitsmarkts‘, sagte nun aber Scholz. ‚Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die über lange Zeit arbeitslos sind, muss sich deutlich verringern.‘“ Das ist seit der Einführung von ALG II tatsächlich geschehen. Aber um welchen Preis. Die SPD befindet sich seitdem in einer unaufhaltsam scheinenden Abwärtsspirale. Derzeit liegt die SPD bei allen Um-frageinstituten zwischen 17 und 19 Prozent.



Es müsse einen Neuanfang geben, hat in den letzten Monaten fast jeder Sozialdemokrat verkündet. Das wird nur gelingen, wenn sich die Partei von ihrem „Hartz IV“-Trauma befreit, wie auch immer. „Der Umgang mit den Langzeitarbeitslosen kann so nicht bleiben und eine SPD, die sich glaubhaft erneuern will, kann es dabei nicht belassen.“, schreibt der Ta-gesspiegel.



Olaf Scholz hat diesen Schuss offenbar nicht gehört. Mit ihm wird es keine Erneuerung der SPD geben, auch nicht mit Andrea Nahles. Viele in der SPD rufen zwar „Neuanfang“, sind aber zu faul zum Nachdenken, wie das geschehen soll. Schön, dass man wenigstens in Berlin darüber nachdenkt.



Ed Koch











Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

