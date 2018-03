Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Neueröffnung der Kita Wedellstraße geschrieben von: Redaktion am 15.03.2018, 08:41 Uhr

paperpress551 Wenn dann ein Neubau endlich eingeweiht werden kann, will man an die Zeit des Entstehens mit Verzögerungen und Kostensteigerungen nicht mehr erinnert werden. Das Ergebnis zählt. Von allen Beteiligten, der Politik, dem Träger, den Erzieher/innen und den Eltern fiel hörbar eine Last von den Schultern, als am 14. März die Kita Wedellstraße in Lankwitz wieder in Betrieb gehen konnte. Die Kinder, um die es ja hauptsächlich geht, haben alles am besten überstanden.



Sie führten mit einem fröhlichen Liedchen den Erwachsenen vor, wie wohl sie sich in ihrem neuen Haus fühlen. Große Fenster sorgen für viel Licht und eine besondere Akustik dämpft den Schall, wodurch Erzieher/innen und Kinder ihre Nerven schonen. Kei-ne Neueröffnung jedoch, wenn nicht noch irgendwo etwas nicht fertig wäre. Die Außenanlage wird in voller Schönheit erst in zwei bis fünf Monaten zur Verfügung stehen, also Mitten im Sommer. Das passt.



Die Geschäftsleitung des Kita Eigenbetriebs Berlin Süd-West, Andreas Hartmann und Martina Castello, hatten allen Grund zum Strahlen, denn ihre Kita ist die erste, die mit SIWA-Mitteln (Sondervermögen Infra-struktur der wachsenden Stadt) finanziert wurde.



Familiensenatorin Sandra Scheeres und Jugend-stadträtin Carolina Böhm übergaben die Kita, stellvertretend für alle Kinder und Erzieher/innen an die kommissarische Leiterin der Kindertagesstätte Barbara Wermann.



An dem Standort in Lankwitz wurden früher 80 Kin-der betreut. Das alte Gebäude wurde dann abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dort stehen nun 159 Plätze zur Verfügung. Besonders stolz sind alle auf die Küche, in der täglich das gemeinnützige Lwerk Berlin-Brandenburg das Essen frisch zubereitet.



Der Neubau wurde mit 2 Millionen Euro SIWA-Mitteln, rund 1,4 Millionen Euro aus dem Bundespro-gramm zum Kita-Ausbau und erheblichen Eigenmitteln des Kita-Eigenbetriebs Süd-West finanziert. Die Kita Wedellstraße ist eines von sieben Kita-Neubau-Projekten, die mit Mitteln aus SIWA I kofinanziert werden. Insgesamt entstehen mit SIWA-Mitteln 859 Kita-Plätze. 35.000 neue Kita-Plätze wurden in Berlin bereits neu geschaffen, so Sandra Scheeres, weitere 30.000 sind in Planung.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: