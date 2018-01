Hauptmenü Start





Tolle Jobs auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 14.01.2018, 08:01 Uhr

paperpress549 Es gibt nur wenige Gebiete in Berlin, die sich so rasant entwickeln wie der EUREF-Campus am Schöneberger Gasometer. Mit dem Entstehen neuer Gebäude kommen immer mehr Unternehmen auf den Campus. Sie bringen eigene Mitarbeiter mit, suchen aber immer noch neue. Die meisten Unternehmen sind auf Wachstum eingestellt. Vor allem betrifft das den Gastronomiebereich. Vier Restaurants befinden sich bereits auf dem Campus, die öffentlich zugänglich sind, also nicht nur für die inzwischen über 3.000 Beschäftigten der Unternehmen ein hochwertiges gastronomisches Angebot bereitstellen.



Chef-Koch Thomas Kammeier ist ständig auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern. Aktuell sucht er einen Koch bzw. eine Köchin. Geboten werden unterschiedliche Arbeitszeitmodelle in Voll- und Teilzeit, oder auch als studentische Aushilfskraft, unbefristete Festanstellung mit attraktiver Vergütung und einen abwechslungsreichen Arbeitstag mit flachen Hierarchien. Hinzu kommen Mitarbeiterverpflegung im Betrieb sowie Sport- und Fitnesstraining auf dem Campus. Da kann man sich den beliebten Burger aus reinem Rindfleisch bedenkenlos schmecken lassen und ihn anschließend gleich wieder abtrainieren.



Interessenten sollten ein Organisationstalent, flexibel, eine kommunikationsstarke Persönlichkeit, stressresistent und durch und durch ein Teamplayer sein. Gute Kenntnisse in der a la Carte Küche sind ebenso erwünscht wie das Interesse an vegetarischen Speisen und Freude an strukturiertem Arbeiten. Des Weiteren werden Servicemitarbeiter/innen gesucht, bei denen auch Englischkenntnisse vorausgesetzt werden.

Für die EUREF-Event GmbH, ein Tochterunternehmen der EUREF AG, wird ein/e Assistent/in zur Verstärkung des Teams im BackOffice gesucht. Eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich ist hier eine der Voraussetzungen, neben Berufserfahrung in einem Sekretariat und gute Englischkenntnisse. Jährlich finden auf dem EUREF-Campus 600 Veranstaltungen mit rund 35.000 Teilnehmern statt. Wer Interesse hat, künftig zum Team zu gehören, wende sich bitte an: Thomas.Kammeier @euref.de, EUREF-Event GmbH, EUREF-Campus 18, 10829 Berlin.



Und weiter geht’s



Parkplätze werden vorübergehend knapp auf dem EUREF-Campus, denn der große Parkplatz am Eingang ist verschwunden. Während der Neubau an der Torgauer Straße seiner Fertigstellung entgegensieht, beginnen auf dem ehemaligen Parkplatz daneben bereits die Arbeiten für das nächste Haus. Im fast fertigen Gebäude können die Mieter Mitte des Jahres einziehen. Die 12.000 Quadratmeter sind bereits vermietet. Einer der Hauptmieter ist HUBJECT, ein Unternehmen, das sich bereits auf dem Campus befindet und in den letzten Jahren verdreifacht hat, also wesentlich mehr Raum benötigt. HUBJECT ist ein Joint Venture von BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy, Siemens und der Volkswagengruppe.



Auch das architektonisch hervorstechende Gebäude, für das die Arbeiten jetzt begonnen haben, ist bereits vermietet. Hier wird ein großes Berliner Unternehmen einziehen. Wenn alles fertig ist, wird es rund 1.000 Parkplätze in Tiefgaragen geben, bis dahin sollten Besucher und Mitarbeiter die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

