Die Zeit der Neujahrsempfänge geschrieben von: Redaktion am 09.01.2018, 09:32 Uhr

paperpress549 Jede Organisation und jeder Verband, die etwas auf sich halten, beginnt das neue Jahr mit einem Empfang. Gleich am Montag der ersten vollen Arbeitswoche 2018 lud der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Berlin ins Hotel Palace am Europa-Center ein. Verbandspräsident Willy Weiland begrüßte die rund 600 Gäste aus Berlins Tourismusbranche sowie weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien. Weiland erinnerte daran, dass nur wenige Meter vom Veranstaltungsort entfernt am 19. Dezember 2016 der Anschlag stattfand, den man nie vergessen werde. Er zeigte sich glücklich, dass in dieser Hinsicht 2017 friedlich in Berlin verlaufen sei.



Berlin ist nach wie vor eine wachsende Metropole mit guter wirtschaftlicher Entwicklung, sagte Willy Wei-land. Dennoch müsse man für 2017 eine getrübte Bilanz ziehen. Die Air Berlin-Pleite hat große Auswirkungen auf den Tourismus in Berlin gebracht. 800.000 Gäste weniger und einen Umsatzverlust von rund 108 Millionen Euro. 2017 hätte ein gutes Jahr werden können. Insgesamt gesehen war 2017 trotz-dem nicht schlechter als das Vorjahr. Die Hoffnung liegt auf 2018 und auf die Erwartungen auf wieder mehr Wachstum im Tourismus.



Berlins Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) ließ nicht unerwähnt, dass die Entwicklung der Berliner Wirtschaft nach wie vor über dem Bundesdurchschnitt liege. visitBerlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker dankte ausdrücklich Easy-Jet für den erweiterten Einsatz in Tegel und Schönefeld. Er hoffe, dass die arabischen Fluggesellschaften auch bald die Genehmigungen für Lang-streckenflüge von Berlin aus erhalten. Ein berechtigter Wunsch, bloß sollte man bei der Erfüllung dieses Wunsches vorab klar stellen, dass alle Passagiere befördert werden müssen. Kuwait Airways verweigerte im Juni einem israelischen Staatsbürger die Mitnahme und erhielt dafür vor einem deutschen Gericht sogar Verständnis.



Der Neujahrsempfangsmarathon geht in den nächsten Tagen weiter bei der IHK, der Sparkasse, dem VBKI und vielen anderen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

