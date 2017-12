Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Weihnachtsgrüße geschrieben von: Redaktion am 24.12.2017, 06:58 Uhr

paperpress548 Liebe Leserinnen und Leser des paperpress Newsletters,



wir wünschen Ihnen nach dem Stress der letzten Tage erholsame Weihnachten in Ruhe und Frieden.

Ist es nicht erfreulich, dass wir auch Weihnachten ohne eine neue Regierung feiern können?

Es geht doch nichts über stabile Verhältnisse, die wir in unserem Land seit 1949 ununterbrochen haben.

Bei allem Genörgel sollte man auch hin und wieder daran denken.



Wie man friedlich in der Familie Weihnachten überstehen kann, verrät uns der Tagesspiegel.



http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/weihnachten-wie-man-waehrend-der-feiertage-mit-streit-in-der-familie-umgehen-kann/20768092.html



Nicht vergessen sollten wir, dass es in dieser Welt keineswegs friedlich zugeht, wir sind weit von „Frieden auf Erden“ entfernt, siehe



https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_andauernden_Kriege_und_Konflikte





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: