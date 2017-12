Hauptmenü Start





Impressionen vom SPD-Bundesparteitag geschrieben von: Redaktion am 09.12.2017, 07:40 Uhr

paperpress548 Drei Minuten und 39,92 Sekunden lang applaudierten die Delegierten ihrem alten und neuen Parteivor-sitzenden Martin Schulz. Sie hatten ihn wider besseres Wissen erneut gewählt, obwohl sie leidvoll erfahren mussten, dass man mit ihm keine Wahlen gewinnen kann, nicht in den Bundesländern - Ausnahme Niedersachsen – und nicht im Bund. Was soll sich daran ändern, wenn es doch zu Neuwahlen kommt? Die Fortsetzung der GroKo ist keineswegs sicher, denn am Ende der Entscheidungskette stehen die 450.000 Mitglieder der SPD. Und wie die sich entscheiden werden, ist ungewiss. Käme es zu Neuwahlen, bräuchte die SPD wieder einen Kanzler-kandidaten oder eine Kandidatin. Dass Martin Schulz noch einmal Herausforderer von Angela Merkel sein würde, halte ich für ausgeschlossen, ganz abgesehen davon, dass ich nicht einmal bei einer Neuwahl Frau Merkel für gesetzt halte. Sie hat der Union immerhin ein Minus von neun Prozent beschert.



Wer aber käme in Frage? Schulz Widersacher Scholz hat sich aus dem Rennen katapultiert. Zu offensichtlich sägte er an Schulz Stuhl, das mögen die Genossen nicht. Und da entwickeln sie die sprichwörtliche Solidarität gegenüber dem Amtsinhaber, weil sie so ein Vorgehen ungerecht finden. Genutzt hat Scholz auch nicht die Titelgeschichte in der Tageszeitung DIE WELT. Ein großes Scholz-Foto auf der Titelseite begrüßte die Delegierten am Eingang des Parteitages. Das war den Delegierten dann doch zu viel und sie straften den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz mit 59,2 Prozent ab. Verheerend für einen Vize-Vorsitzenden.

Blicken sollte man vielmehr auf Malu Dreyer. Die erhielt das beste Ergebnis von allen mit 97,5 Prozent. An Malu Dreyer wird kein Weg vorbeiführen, wenn sie denn will. Mit einer sympathischen und glaubwürdigen Frau als Bundeskanzlerkandidatin hätte Alt-Kanzlerin Angela Merkel ganz schlechte Karten.



Parteitage sind ein Art Familientreffen. Aus allen Bundesländern kommen die Genossinnen und Genossen zusammen, diskutieren aber feiern auch abends miteinander.



Berlins SPD-Vorsitzender Michael Müller begrüßte die rund 600 Delegierten und hunderte von Medien-vertretern und Gäste im CityCube der Messe Berlin. Seinem Wunsch, dass sich die Delegierten auch Zeit nehmen sollten, um Berlin zu genießen, konnte an-gesichts des straffen drei Tage-Programms, das heute um 14 Uhr zu Ende geht, kaum gelingen.



Ich dachte mir, gehste mal hin und schaust Dir das Spektakel an. Der Versuch meines Taxifahrers, mich vor dem eigentlichen Eingang des CityCubes abzu-setzen, scheiterte. Wir mussten die große Kurve um den Kongress-Klotz, wo einst die legendäre Deutsch-landhalle stand, bis zum Eingang Messe Süd fahren. Die Vorfahrt dort ist äußerst unschön, weil viele Stufen nach unten zum Haupteingang der Messe führen. Stufen, die man am Ende wieder hochklettern muss. Der Weg bis zum Eingang war bevölkert von allen möglichen Gruppen, die irgendein Anliegen hatten und einen mit Material vollpackten. Zuerst gab es einen Bierdeckel mit der Botschaft pro Kohle, ergänzt durch zwei Schokoladenweihnachtsmänner „Glückauf“, Gruß aus dem Lausitzer Revier: „Wir lieben es, Deutschland rund um die Uhr mit Strom zu versorgen!“ Nächste Botschaft: „Friede auf Erden“ von der Friedenskoordination Berlin, gefolgt von „Keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr!“ Dann gab es noch einen Aufkleber „Ein Herz für saubere Lausitzer Kohle“, „Klimaziele einhalten – sozialen Kohleausstieg einleiten“, und weiter „Tau-sende Beschäftigte leisten täglich gute Arbeit für unsere sichere Energieversorgung und praktizieren dabei konkreten Klimaschutz“, sagt Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Und damit man beim Parteitag nicht verhungert, gab es einen Bio Sesam-Krokant-Riegel von Rossmann, 526 Kalorien, haltbar bis zum 1. September 2018, spätestens dann wird es wohl mit der Regierungsbildung geklappt haben.



Und letztlich bekam man noch einen Offenen Brief der unermüdlichen Gerlinde Schermer an die Delegierten mit klaren Ansagen in die schon übervollen Hände gedrückt: „Nein zu einer erneuten Großen Koalition. Nein zu der Tolerierung einer von Merkel und der Union geführten Minderheitsregierung.“



Einziges Souvenir, was ich vom Parteitag mit-genommen habe, ist ein Jute-Beutel der Jusos, den bekommt natürlich mein Streitgesprächsfreund Philipp zum Einkaufen (siehe Newsletter vom 04.12.)



Der neue Bundes-Juso-Chef Kevin Kühnert war schon im Vorfeld des Parteitages einer der neuen Stars. Der Tempelhof-Schöneberger Bezirksverordnete war in allen Hauptnachrichtensendungen zu sehen und zu hören. A Star was born. Der Junge ist echt gut, wenn er seine Ansichten mit klaren Worten vertritt. Auf dem Parteitag hat ihn Martin Schulz ge-, aber nicht erdrückt. Bei der Schlussabstimmung der Parteimitglieder über die GroKo könnte sich die Meinung der Jusos durchsetzen.



Der Weg vom Haupteingang Messe Süd bis zum Saal des CityCubes war weit. Zuerst gab es das Namensschild mit farbigen Punkten, die die Zugangsberechtigungen markierten. Gelb für Presse, Grün für Gäste, Rot für Delegierte und Blau für Mitarbeiter. Die jeweils nicht gültigen Farben wurden schwarz überdruckt. Mir blieben Gelb und Grün, immerhin hatte ich damit Zugang zur Toilette. Wer natürlich alle Farben sichtbar tragen konnte, wie Michael Müller, hat es geschafft. Geschafft hat er es auch in den Bundesvorstand. 35 Beisitzer wurden gewählt, 38 Bewerber gab es. 25 der über 600 Delegierten kommen aus Berlin. Da ist der Einfluss gering. Im ersten Wahlgang bringen die großen Verbände wie NRW, Bayern Hessen und Niedersachsen erst einmal ihre Leute durch. Da ist es keine Schande erst im zweiten Wahlgang gewählt zu werden, dann aber für Michael Müller mit dem besten Ergebnis von 474 Stimmen. Berlin hat jetzt sogar zwei Mitglieder im Bundesvorstand, Eva Högl erhielt im zweiten Wahlgang 398 Stimmen. Ein dritter Platz für Berlin war Utopie. Aziz Boskurt erhielt im ersten Wahlgang das schlechteste Ergebnis mit 131 Stimmen und zog sein Kandidatur daraufhin zurück.



Früher waren die Fronten klar, da saß das Präsidium an der Stirnseite des Saales und die Redner hatten die Leute ausschließlich vor sich. Ganz modern, was für ein Blödsinn, steht das Rednerpult wie ein Boxring fast mitten im Saal. Die Zuhörer befinden sich also ringsherum. Hinter den Delegierten trennt ein breiter Gang die Mitwirkenden von den Zuschauern. Keine Tribünen, alles auf flachem Grund. Und da während der gesamten Zeit ständig Leute, Fotografen und Kamerateams durch den Gang laufen, sieht man wenig vom Redner. Dafür hängen überall große Monitore. Nach der Rede von Martin Schulz habe ich mich deshalb entschlossen, mir den weiteren Verlauf auf meinem Monitor zu Hause anzuschauen. Vorteil bei Phoenix: Die erklären einem sogar, was gerade passiert. Besser geht’s nicht. Nächstes Mal bleibe ich gleich zu Hause.



Ed Koch



