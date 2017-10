Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Wildschweinbraten in der Naturwacht Marienfelde geschrieben von: Redaktion am 13.10.2017, 14:04 Uhr

paperpress546 Die beiden Wildschweine, die am 12. Oktober verzehrt wurden, waren keine Bewohner der Naturwacht Marienfelde und standen somit unter keinem besonderen Schutz. Fünf alphornblasende Gäste der traditionellen Sau-Vesper des Umwelt- und Naturschutzamtes Tempelhof-Schöneberg, verkündeten das Ende der Wildschweine mit dem Signal „Die Sau ist tot!“ Eigentlich ein Werk für Waldhörner, aber auch für Alphörner geeignet.



Nathalie Bunke und NaturRanger Björn Lindner von der Marienfelder Naturwacht am Diedersdorfer Weg begrüßten gemeinsam mit Innensenator Andreas Geisel und Umwelt-Stadtrat Oliver Schworck rund 150 Freunde und Unterstützer dieser einmaligen Naturoase am Rande der Stadt. Die Naturwacht versteht sich als Mittler zwischen Mensch und Natur. 2015 wurde der Verein Naturwach Berlin e.V. ge-gründet. Die Kernaufgaben des Vereins liegen in der Natur- und Landschaftspflege, der Natur- und Umweltbildung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Die Naturwacht Berlin e.V. ist der Betreiber der Naturschutzstation Marienfelde. Sie betreut Flächen im angrenzenden NaturschutzPark Marienfelde und darüber hinaus Teile der Marienfelder Feldmark.



Die Naturschutzstation wird geleitet von Dipl.-Ing. Nathalie Bunke und dem NaturRanger Björn Lindner. Gemeinsam arbeiten sie als Ansprechpartner in der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Natur- und Arten-schutz. Die Arbeit der Naturwacht Berlin e.V. wird durch einen Kooperationsvertrag mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg unterstützt.



Am 21. Oktober geht die Naturschutzstation in die Winterpause. In den berühmten „Grünen Klassen-zimmern“ ist es dann zu kalt. Dennoch ist Björn Lind-ner mit seinem Team im Einsatz. Über Veranstaltungen und Führungen in der kalten Jahreszeit kann man sich unter www.naturwachtberlin.de informieren.



Oliver Schworck und Björn Lindner dankten den vielen Unterstützern der Naturschutzwacht, darunter Unternehmen aus dem Bezirk und der Bezirksverordnetenversammlung.



Besonders herzliche Worte des Dankes richtete Björn Lindner an Oliver Theel, „rechte Hand“ von Stadtrat Schworck. Theel hatte jahrelang die Sau-Vesper mit vorbereitet. Demnächst verlässt er die Abteilung von Oliver Schworck und übernimmt andere Aufgaben im Bezirksamt.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: