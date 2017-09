Hauptmenü Start





Wählen im MedienPoint geschrieben von: Redaktion am 19.09.2017, 12:05 Uhr

paperpress545 Der MedienPoint Tempelhof präsentiert sich wieder als Wahllokal für eine Extra-Portion Bücher. MedienPoint-Manager Henning Hamann: „Dieser Wahlsonntag 2017 hat es in sich: Es ist gute Tradition im MedienPoint Tempelhof, am Wahlsonntag zu öffnen. Erst machen Sie Ihre Kreuze im Wahllokal und dann wählen Sie bei uns nochmal unter einer großen Spende an Krimis und Biografien, die nur am Wahlsonntag zur Verfügung stehen! Ausnahmsweise nur an diesem Sonntag bis zu fünf Bücher pro Person auswählen und gleich mitnehmen, kostenlos versteht sich! Und damit die Qual der Wahl leichter fällt, gibt es, ebenfalls kostenlos, Kaffee, Tee und Kekse dazu“.



Passend zur spannenden Wahl an diesem Wahl-sonntag 2017, kann JEDER auch die Spannung pur zwischen zwei Buchdeckel gepresst bekommen. Das MedienPoint-Team hat für diesen Sonntag eine große Spende an Krimis/Thriller bekommen. Dass es sich auch lohnen kann Biografien zu lesen, beweisen die Beispiele autobiografischer Werke von Nelson Mandela, Friedrich Nietzsche, Johann Wolf-gang von Goethe, Günter Grass, James Joyce, Selma Lagerlöff, Marcel Reich-Ranicki, Richard Wagner, Götz George, Nena, Keith Richard, Herbert von Karajan Peter Ustinov und viele mehr. Neben interessanten Einblick in das Leben dieser historisch und künstlerisch bedeutsamen Personen, bieten diese Bücher auch einen interessanten neuen Blickwinkel auf die Zeit, in der ihre Verfasser lebten.



Prominente Politiker haben zum Bücherbestand im MedienPoint die letzten Tage beigetragen. So kamen der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Jan-Marco Luczak und der CDU-Fraktionsvorsitzende von Tempelhof-Schöneberg, Matthias Steuckardt, mit einer Kiste Bücher vorbei. Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in seinem Wahlkreisbüro in Tempelhof Bücher für den MedienPoint gesammelt.



Der MedienPoint Tempelhof ist ein soziales Projekt des Kulturring in Berlin e.V.



MedienPoint Tempelhof, Werderstr. 13, 12105 Ber-lin-Tempelhof, nahe ufa-fabrik. Tel: 788 931 94

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11-17 Uhr



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

