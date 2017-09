Hauptmenü Start





STADT UND LAND Drachenfest - Diesmal stimmte alles geschrieben von: Redaktion am 17.09.2017, 10:32 Uhr

paperpress545 „Wir haben schon alles in den letzten fünf Jahren erlebt“, sagt STADT UND LAND-Chef Ingo Malter. „Zu wenig Wind, zu viel Wind und Regen. Diesmal stimmt alles.“ Beim 6ten Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld am Samstag, dem 16. September, war genügend Wind vorhanden, um den vielen kleinen und großen Drachen den notwendigen Auftrieb zu verleihen, und sogar die Sonne ließ sich blicken.



85.000 Besucher waren gekommen, um vermutlich eines der letzten Sommerfeste in diesem Jahr feiern zu können. Während der Woche sind die Besucherzahlen auf dem ehemaligen Flughafen eher überschaubar. Fußgänger und Fahrradfahrer kommen sich auf dem weitläufigen Gelände zwischen Tempelhofer Damm im Westen, Neuköllns Oderstraße im Osten, dem Columbiadamm im Norden und der A 100 im Süden kaum in die Quere. Apropos: Das Drachenfest und alle anderen Aktivitäten auf dem Tempelhofer Feld hätten uneingeschränkt auch stattfinden können, wenn inzwischen die 5.000 seinerzeit geplanten Wohnungen am Rande des Feldes gebaut worden wären. Das haben jene Berliner verhindert, die sich heute darüber aufregen, nur schwer eine Wohnung zu finden. Und die gleichen Berliner wollen jetzt rund 9.000 Wohnungen in Tegel verhindern. Andererseits wird die Bausenatorin angewählt, weil der Wohnungsbau nicht vorankommt. Diese Logik ist Berlin-speziell. Soviel dazu. Zurück zum Drachenfest.



Über 100 Drachenprofis aus sieben Ländern – von Russland über Österreich und die Niederlande bis Brasilien ¬– fanden den Weg auf die 200.000 qm messende Veranstaltungsfläche und begeisterten das Publikum mit einem faszinierenden Spektrum an Drachenfiguren sowie ihrem fliegerischen Können.



Unter anderem mit dabei: Der Mega-Ray, Europas größter Drache, der es bereits ins Guinness Buch der Rekorde schaffte, eine Windinstallation mit über 60 fliegenden Herzen, zwei 30-Meter-Blauwale und ein 30-Meter-Krokodil, das Berlin so noch nicht gesehen hat. Besondere Beachtung fand auch eine historische Drachenausstellung, die einen interessanten Blick in die Geschichte des Drachenfliegens gewährte.



Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, ihren mitgebrachten Drachen zum Fliegen zu bringen oder unter fachkundiger Anleitung einen eigenen zu basteln. Auch die STADT UND LAND spendierte Drachen, die von den Kleinen begeistert ausprobiert wurden.





„Es ist schön zu sehen, dass diese tolle Idee des Riesendrachenfestes auf dem Tempelhofer Feld so viele Menschen begeistert“, meinte Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin und Schirmherr der Veranstaltung. Auf die Frage, ob es im nächsten Jahr das 7. Festival der RIESENDRACHEN geben würde, äußerte sich nicht nur Ingo Malter, Geschäftsführer der STADT UND LAND, zuversichtlich, auch Müller bot lächelnd die Übernahme der Schirmherrschaft an, wenn er den „gefragt werden würde“.



Und plötzlich regnet es Kaubonbons.



Regen mag auf einem Familienfest niemand – es sei denn, es handelt sich um Bonbons, wie auf dem Festival der RIESENDRACHEN. Wie in jedem Jahr freuten sich die Kleinen über Leckereien, die vom Himmel fielen. Aber auch über Hüpfburgen, das Kinderschminken oder lustige Hindernisparcours. Von der Bühne aus sorgten gleich mehrere Live-Bands für gute Stimmung. Cheerleader, Kinder- und Jugendsportensembles sowie eine beeindruckende Kampfsportvorführung ernteten viel Applaus. Ausgeklungen ist der ereignisreiche Tag mit einem großen Feuerwerk, das von ABBA-Klängen begleitet wurde.



Kommentiert und bearbeitet von Ed Koch

