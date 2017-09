Hauptmenü Start





Richtfest Weltmeister geschrieben von: Redaktion am 15.09.2017, 10:31 Uhr

paperpress545 Vermutlich gibt es kein anderes Areal in Berlin, auf dem so regelmäßig Richtfeste gefeiert werden wie auf dem EUREF-Campus. Seit August 2012, als der Richtkranz am ersten Neubau hochgezogen wurde, in dem heute u.a. Schneider Electric residiert, geht es kontinuierlich weiter. Das ellipsenförmige Haus, an dem das Logo DB auf den Hauptmieter verweist, entstand. Gefolgt von einem weiteren Gebäude, in dem jetzt die großen Hollywood-Stars synchronisiert werden. Richtfest Nummer 4 wurde am 13. September gefeiert, ein Datum, das dem Architekten Johannes Tücks besonders gut gefallen hat, feierte er doch an diesem Tag seinen Geburtstag. Und bei der Lage ließ er sich nicht lumpen, Sekt für alle Gäste.



Richtfeste auf dem EUREF-Campus sind so eine Art Familientreffen. Alle, die die Entwicklung des Campus begleitet und miterlebt haben, versammelten sich im Erdgeschoss des Neubaus, wo Sternekoch Thomas Kammeier allerlei Leckereien vorbereitet hatte. Guido Fuhrmann von der „Werkstatt der Süße“ hatte eine große Gasometer-Torte kreiert.



Unter den Gästen waren unter anderem der damalige Gasag-Chef Olaf Czernomoriez, in dessen Amtszeit der Verkauf des Geländes an EUREF-Gründer Reinhard Müller erfolgte, Lothar de Maizière, der die TU-Uni, die von Jahr zu Jahr mehr Studenten anzieht, mit auf den Weg brachte, Peter Strieder, Christina Rau, Gasag-Chefin Vera Gäde-Butzlaff, Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und Stadtrat Oliver Schworck, sowie der frühere Schöneberger Bürgermeister Uwe Saager und die Bundestagsabgeordnete Mechthild Rawert, der man einerseits zugutehalten muss, dass sie sich während des Wahlkampfstresses Zeit nahm, andererseits war das Auslegen von Parteiflyern auf dem Richtfest unangebracht.



Die Richtfest-Rede hielt der Staatssekretär aus dem Bundesbauministerium Gunther Adler. Er und viele weitere Prominente erhielten von Reinhard Müller Arbeitshandschuhe überreicht, damit sie besser am den Seil ziehen konnten, das den Richtkranz nach oben hievte.



Die 12.000 Quadratmeter des Neubaus sind bereits ein knappes Jahr vor Fertigstellung vermietet. Einer der Hauptmieter ist HUBJECT, ein Unternehmen, das sich bereits auf dem Campus befindet und in den letzten Jahren verdreifacht hat, also wesentlich mehr Raum benötigt. HUBJECT ist ein Joint Venture von BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy, Siemens und der Volkswagengruppe. Es gibt inzwischen kein wichtiges deutsches Unternehmen aus den Berei-chen Mobilität, Energie und Umwelt, das nicht in irgendeiner Form auf dem EUREF-Campus vertreten ist. Mit der Fertigstellung des Hauses im August 2018 werden rund 600 neue Beschäftigte auf den Campus kommen, damit erhöht sich die Zahl auf über 3.000. Und damit ist das Ende noch längst nicht erreicht.



Die Spannungen mit dem Stadtentwicklungsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg scheinen sich gelegt zu haben, nachdem man sich darauf verständig hat, statt 165.000 qm nur 133.000 zu bauen. Und statt 2.000 Stellplätzen soll es nur 1.000 geben. Die Torgauer Straße, die zum EUREF-Campus führt, soll künftig den Fahrradfahrern Vorrang geben. Tempo 10 gilt dann auch für die Fahrzeuge, die auf den Campus wollen. Nun muss die Straße nur noch entsprechend hergerichtet werden. Die Mittel sind vorhanden, man muss nur noch anfangen.



Fast ist man versucht zu sagen, „alles wird gut.“ 2008 starteten Reinhard Müller, Johannes Tücks und andere das EUREF-Projekt. Neun Jahre später muss man den Planern attestieren, dass aus ihren Visionen Realität geworden ist.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

